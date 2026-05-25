Ένα 24ωρο μας χωρίζει πλέον από την πρεμιέρα του «κόμματος Τσίπρα», την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ, στην πλατεία του Θησείου.

Η βασική αντίληψη του νέου φορέα αποτυπώνεται στο σύνθημα: «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία». Στο Θησείο τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και του σήματος

Από το κέντρο των Αθηνών ο πρώην πρωθυπουργός θα αποκαλύψει τον τίτλο και το έμβλημα του νέου κόμματος καθώς τα χρώματα (μπλε-κόκκινο) είναι ήδη γνωστά.

Συγχρόνως όμως θα ακουστεί για πρώτη φορά μουσικό κομμάτι, που έχει γραφτεί ειδικά για την περίσταση που συνέθεσε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Μια πρόγευση της σύνθεσης ακούμε στην ανάρτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ρολόι που μετρά αντίστροφα.

Η ιδρυτική διακήρυξη για το «κόμμα Τσίπρα»

Να σημειωθεί πως η ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα θα υπογραφεί από 300 τουλάχιστον φίλους, υποστηρικτές και προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και από ανθρώπους που ο κ. Τσίπρας θέλει την υπογραφή τους στο κείμενο για λόγους συμβολισμού και συναισθηματικούς.

Τελευταίο εργαλείο, αλλά και το πιο κρίσιμο για το υβριδικό κόμμα που θα φτάσει μέχρι τις εκλογές είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα συνδέει ηγεσία – βάση – τομείς εργασίας.

Οι ομάδες εργασίας συγκροτήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα και οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Στέλιος Αποστόλου, Ελένη Σταυρακάκη, Τζένη Διαμαντοπούλου και Δημήτρης Χαλαζωνίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη αποτελούν τον οργανωτικό πυρήνα.