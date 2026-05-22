«Έθαψαν» την εξεταστική για τις υποκλοπές με την πλειοψηφία των «151»
Επικαιρότητα 22 Μαΐου 2026, 11:31

Να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών και να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 επειδή είναι αίτημα της αντιπολίτευσης.

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, προκάλεσε η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας κατά πλειοψηφία να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών και να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 επειδή είναι αίτημα της αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι «έχοντας προσμετρήσει τους συναδέλφους που εγέρθηκαν, αυτοί είναι υπερδιπλάσιοι των παριστάμενων βουλευτών» και γίνεται δεκτό ότι μετά την ολοκλήρωση της συζητήσεως θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία και για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών.

«Είναι προφανές ότι εδώ γίνεται κατάχρηση κάθε κοινοβουλευτικού δικαιώματος από την αντιπολίτευση» ανέφερε νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μάκης Βορίδης αντικρούοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε: «Σύμφωνα με τα οριζόμενα, τόσο στο Σύνταγμα, όσο και στον κανονισμό της Βουλής, η σύσταση εξεταστικής επιτροπής όταν αφορά ζήτημα που είναι θέμα εθνικής άμυνας, ή εξωτερικής πολιτικής, για να συσταθεί αυτή η εξεταστική επιτροπή, δεν αρκεί η μειοψηφία, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Δεν είναι ότι δε δύναται να συσταθεί εξεταστική επιτροπή. Συστήνεται όμως, με απόφαση της πλειοψηφίας».

Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα «αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό» και βάζοντας το τίτλο της συνεδρίασης είπε ότι «κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία». Μάλιστα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει πως «δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται ποιο επικίνδυνος για τη χώρα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» με εντολή Μητσοτάκη με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Θεσσαλονίκη: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού – Τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης
Θεσσαλονίκη 21.05.26 Upd: 21:21

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Τα είκοσι βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη.

Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
Στη Βουλή από τον Δουδωνή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»
Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν
Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μία ημέρα που οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω επαναλαμβάνοντας πως ζητά να μάθει τον λόγο που τον παρακολουθούσαν.

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Κ. Μητσοτάκης: «Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» – Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
«Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» - Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

GM Φενέρμπαχτσε: «Φυσικό να υπάρξουν περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, εξαιρετική στήριξη κι εμείς»
GM Φενέρμπαχτσε: «Φυσικό να υπάρξουν περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, εξαιρετική στήριξη κι εμείς»

Ο general manger της Φενέρμπαχτσε Νταν Γιασέρ δήλωσε ότι επειδή ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε, υπάρχουν οπαδοί που θέλουν να μεταβιβάσουν τα εισιτήριά τους.

Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του
Η Ανάσταση του Χριστού: Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του

Περίπου 22 χρόνια από την κυκλοφορία Τα Πάθη του Χριστού, ο αμφιλεγόμενος δημιουργός Μελ Γκίμπσον έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από το βιβλικό έπος Η Ανάσταση του Χριστού - ένα sequel που θα έρθει στις σκοτεινές αίθουσες σε δύο μέρη και με καθυστέρηση

Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί
Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί

«Ξυπνάτε και σκέφτεστε τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα; Παίρνει σειρά για ακόμη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών», είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα
Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη διαδικασία στη Βουλή - Σωκράτης Φάμελλος: Είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας

Δονούσα: Το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι
Ποιο είναι το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι

Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Τι είναι και τι θέλει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού
Τι είναι και τι θέλει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού

Η ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού σε επίπεδο πολιτικού λόγου δεν επεφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η ίδια αρνήθηκε να τοποθετήσει το κόμμα της στον άξονα δεξιάς και αριστεράς, ωστόσο η κατεύθυνση έγινε σαφής - Την Δευτέρα η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο

Η Μπάγερν υψώνει «τείχος» στη Σίτι για τον Κομπανί και δεν φοβάται τα σενάρια
Η Μπάγερν υψώνει «τείχος» στη Σίτι για τον Κομπανί και δεν φοβάται τα σενάρια

«Ο Βίνσεντ Κομπανί είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένας υπέροχος άνθρωπος». Ο πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου έπλεξε το εγκώμιο του Χέρμπερτ Χάινερ και απέκλεισε κάθε πιθανότητα να αποχωρήσει

Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπων – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Η αόρατη επιδημία ψυχικής υγείας που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπων - Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα

Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση στη Βουλή για να μη νομιμοποιηθεί «το θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», όπως χαρακτηριστικά είπε

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

