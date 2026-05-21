Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Σε πάνελ του ετήσιου συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών για την αναθεώρηση του Συντάγματος βρέθηκε την Τετάρτη ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδωνής.

Στο συγκεκριμένο πάνελ οι καλεσμένοι συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τις προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους, στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Ο Χαράλαμπος Ανθόπουλος, ο Σπύρος Βλαχόπουλος, ο Παναγιώτης Δουδωνής, η Λίνα Παπαδοπούλου και ο Ευριπίδης Στυλιανίδης ανέλυσαν κρίσιμες πτυχές του συνταγματικού δικαίου, των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και της λειτουργίας της δημοκρατίας στη σύγχρονη εποχή.

Η φράση που «κέρδισε» το κοινό που παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τη συζήτηση, ήταν αυτή που χρησιμοποίησε ο Παναγιώτης Δουδωνής για το ρόλο του πρωθυπουργού στην επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Όταν ακούω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προτείνει την εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν να ακούω αντικαρκινική εκστρατεία καπνοβιομηχανίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε το βίντεο: