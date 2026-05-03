Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τις επιλογές που έγιναν στις δικαστικές αρχές έκανε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, μετά τις αποκαλύψεις του in για τις 11 παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ που φέρουν την υπογραφή του.

Ο κ. Δουδωνής υπογράμμισε ότι ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας θα έχει εξαιρεθεί κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση.

«Είναι εξαιρετικά προβληματικό ότι η υπόθεση δεν χρεώθηκε σε κάποιον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου» πρόσθεσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θυμάμαι να έχει βγάλει διάταξη απευθείας χωρίς να τη χρεώσει σε κάποιον αντιεισαγγελέα ο εισαγγελέας».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής ο κ. Τζαβέλλας «την κράτησε ο ίδιος για τον εαυτό του, γνωρίζοντας ότι είναι εμπλεκόμενος και θα έπρεπε να έχει εξαιρεθεί».

«Δεν κλήθηκε αυτός που εκβιάζει τον πρωθυπουργό»

Ακόμα, ο κ. Δουδωνής τόνισε το γεγονός ότι η απόφαση του κ. Τζαβέλλα βγήκε σε χρόνο – ρεκόρ, χωρίς να κληθούν να καταθέσουν κρίσιμοι μάρτυρες.

«Ακόμα είναι πάρα πολύ σοβαρό ότι δεν κλήθηκαν να μιλήσουν άνθρωποι όπως ο κ. Ντίλιαν, ο οποίος εκβιάζει ευθέως τον πρωθυπουργό» υπογράμμισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Από τον χρόνο τον ίδιο καταλαβαίνει κανείς ότι η έρευνα δεν έγινε, ενώ εν τω μεταξύ, στο μεσοδιάστημα είχαμε έναν απόστρατο του Ισραήλ, τον κ. Ντίλιαν, να εκβιάζει τον πρωθυπουργό λέγοντας ότι ‘εγώ αυτό το πράγμα το πουλάω μόνο σε κυβερνήσεις’» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέα πρόταση ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική

«Νομίζω ότι έχουμε όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία στα χέρια μας» τόνισε ο κ. Δουδωνής για την έρευνα της υπόθεσης των υποκλοπών στη Βουλή.

«Επιπλέον, υπάρχει και η συνταγματική διάταξη για τις εξεταστικές επιτροπές» συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι «θα κάνουμε τα πάντα. Αυτή η υπόθεση πρέπει να βγει στο φως γιατί όλη η κατάσταση είναι εξόχως προβληματική».

«Δε θα αφήσουμε τη δικαιοσύνη άθυμα στα χέρια προσώπων που εμπλέκονται σε σκοτεινές υποθέσεις» πρόσθεσε ο Παναγιώτης Δουδωνής.