Fizz 25 Μαΐου 2026, 03:30

Η Γωγώ Μαστροκώστα πάλεψε σκληρά με τον καρκίνο τα τελευταία 16 χρόνια.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Θλίψη σκόρπισε η είδηση ότι η Γωγώ Μαστροκώστα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών.

Γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, από όπου είναι η καταγωγή της. Πρώτος της στόχος ήταν να σπουδάσει στην Ιατρική, αλλά τελικά μπήκε στη Γυμναστική Ακαδημία.

Το 1995, ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση ως γυμνάστρια μέσα από τη συχνότητα του MEGA και την πρωινή εκπομπή «Μεταξύ μας». Το 2007, αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι και κυκλοφόρησε το δικό της δίσκο με τίτλο «Αμαρτία».

Στις 28 Μαϊου 2010, παντρεύτηκε με τον ποδοσφαιριστή Τραϊανό Δέλλα και την ίδια μέρα βάφτισαν την κόρη τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Γωγώ Μαστροκώστα -Τραϊανός Δέλλας: Μια δυνατή σχέση μέχρι τέλους

Οι δυο τους μετρούν πάνω από 20 χρόνια κοινής πορείας.

Η Γωγώ Μαστροκώστα σε μια σπάνια συνέντευξη της στην εκπομπή «DOT», αναφερόμενη στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε στο παρελθόν είχε δηλώσει για το σύζυγο της:

«Η σχέση μου με τον άντρα μου δεν επηρεάστηκε από την περιπέτεια που πέρασα.

Οι σχέσεις που έχουν ουσία είναι αυτές που θα δέσουν περισσότερο και θα δυναμώσουν, κι αυτές που δεν έχουν ουσία θα διαλυθούν.

Δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία. Ήταν φοβιστικός όταν τον είδα. Ήταν πολύ αρσενικό. Είδα έναν άντρα δυο μέτρα και μου φάνηκε λίγο υπερβολικό για μένα.

Τον γνώρισα δέκα μήνες αφότου πήρε διαζύγιο

«Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά γιατί έχω ακούσει πως εγώ τον χώρισα.

Η ιστορία αυτής της σχέσης που δεν ήταν η πιο ιδανική στην αρχή και η κατάληξη αυτής λες ότι αυτό είναι μοίρα», είχε πει η ακόμα Γωγώ Μαστροκώστα.

«Η πρόταση γάμου άργησε να γίνει. Μένω έγκυος, είχα και μια εγκυμοσύνη που έχασα ένα μωράκι, τέλος πάντων και είμαι 4-5 μήνες έγκυος χωρίς πρόταση.

Έτσι λοιπόν στον έκτο μήνα λέω στον Τραϊανό, “θα βαφτίσουμε την κόρη μας Βικτώρια Μαστροκώστα”. Βικτώρια λένε την μητέρα του και Μαστροκώστα γιατί αν δεν έχεις παντρευτεί το παιδί παίρνει το επίθετο της μητέρας μέχρι να το αναγνωρίσει ο πατέρας.

Μετά από λίγες ημέρες ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο και μου εμφανίζει ένα δαχτυλίδι, τόσο απλά», ανέφερε για τον γάμο τους.

Γωγώ Μαστροκώστα: «Ο καρκίνος που ήρθε 3 μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της»

«Τρεις μέρες αφότου γέννησα, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος.

«Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη εγώ είχα ψηλαφίσει κάτι»

Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε έναν γιατρό. Πήγα σε γιατρό και δεν μου έκανε καν μαστογραφία.

Έκανα εξέταση και μου είπε πως είναι όλα καλά. Και έρχεται εκείνη η ώρα και μου το είπε.

Πριν γίνει το οτιδήποτε κατάλαβα τι έγινε.

Με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο και με το που ξυπνάω η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι “δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”.

Και έπρεπε να είμαι στην απομόνωση να μην βλέπω το παιδί μου. Το ότι δεν τρελάθηκα είμαι πολύ τυχερή.

«Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου»

Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing. Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Δεν έζησα το παιδί μου μωρό.

Είχα μουρλαθεί να κάνω και άλλο μωρό. Κρατούσα το μωρό μου στην αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει», είχε πει η Γωγώ Μαστροκώστα.

«Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες.

Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ στην ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της.

