Βούλα Πατουλίδου: «Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση, είχα κόμπλεξ»
Η Βούλα Πατουλίδου δεν διστάζει να δηλώσει «ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ με την εικόνα μου».
Η Βούλα Πατουλίδου την Παρασκευή 22 Μαΐου βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».
Η χρυσή Ολυμπιονίκης μεταξύ άλλων μίλησε για πιο προσωπικές στιγμές της, όπως για τα σημάδια στο πρόσωπό της, τα οποία, όπως εξήγησε, επηρέαζαν την αυτοπεποίθησή της.
Η Βούλα Πατουλίδου σημείωσε ότι η επέμβαση δεν έγινε απλώς για να αλλάξει η διάθεσή της, ενώ τόνισε πως καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της έπαιξε και ένα σχόλιο του γιου της.
«Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση. Ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ. Είχα πάρα πολλά σημάδια.
Βούλα Πατουλίδου: «Όταν ήμουν παιδάκι, έπαθα μια μόλυνση, απέκτησα άσχημα σημάδια»
«Ντυνόσουν πάρα πολύ ωραία, και στο πρόσωπο; Πόσο με το μαλλί μπροστά στο πρόσωπο να βγεις; Να είναι καλά ο Σπύρος Ιωαννίδης τότε, που μου είπε “έλα να σε φτιάξω” και λέω “γιατί διορθώνονται;”. “Εννοείται” μου είπε. “Γιατί να μην τα διορθώσω;”.
Η αντίδραση του γιου της στην εικόνα της
«Όταν απέκτησα τον γιο μου, και άρχισε να μιλάει, με ρώτησε αν θα διώξω αυτά τα σπυράκια, δεν ήταν σπυράκια, ήταν σημάδια.
Πήγα την επόμενη ημέρα. Αν μπορείς να διορθώσεις κάτι που δεν σου αρέσει και εξακολουθήσεις να είσαι εσύ, γιατί πρέπει να αναγνωρίζεσαι, είναι πολύ βασικό, να το κάνεις. Δεν ένιωθα ωραία γιατί είχα τη σημάδια».
