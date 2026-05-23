Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναβάθμισε τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που ενέχει η τρέχουσα επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από «υψηλό» σε «πολύ υψηλό».

Η σορός ενός θύματος του Έμπολα είναι εξαιρετικά μολυσματική και οι αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν την ασφαλή ταφή της, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του ιού

Σε ενημέρωση που πραγματοποίησε την Παρασκευή, ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ανέφερε επίσης ότι ο κίνδυνος στην ευρύτερη περιοχή της Αφρικής είναι «υψηλός», ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει «χαμηλός».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

On 19 May 2026, @DrTedros convened the first meeting of the International Health Regulations (IHR) Emergency Committee regarding the epidemic of Ebola disease caused by Bundibugyo virus in the Democratic Republic of the Congo #DRC and #Uganda Temporary recommendations are… pic.twitter.com/nz5nQiqBe1 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 22, 2026

Για τη σπάνια παραλλαγή του ιού Έμπολα, γνωστή ως Μπουντιμπούγκιο, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, ενώ σκοτώνει περίπου το ένα τρίτο των μολυσμένων ατόμων.

Μέχρι στιγμής, η επιδημία που έχει «σαρώσει» τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει οδηγήσει σε 177 θανάτους και 750 κρούσματα, όπως αναφέρει το BBC.

Τα νεότερα για το εμβόλιο κατά του ιού

Αυτό συμβαίνει την ώρα που επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσουν ένα νέο εμβόλιο που θα μπορούσε να είναι έτοιμο για κλινικές δοκιμές εντός δύο έως τριών μηνών.

Με βάση την ίδια τεχνολογία που ανέπτυξαν για το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της Covid-19, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα αποδειχθεί αποτελεσματικό και θα χρειαστούν έρευνες σε ζώα και κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους για να διαπιστωθεί αν θα είναι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι δοκιμές σε ζώα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Οξφόρδη.

Το Serum Institute of India είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του εμβολίου κατά του Έμπολα, μόλις η Οξφόρδη μπορέσει να προμηθεύσει τα απαραίτητα υλικά.

Επίσης, βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης ένα ξεχωριστό πειραματικό εμβόλιο κατά του ιού Μπουντιμπούγκιο, αλλά εκτιμάται ότι θα χρειαστούν έξι έως εννέα μήνες μέχρι να είναι έτοιμη η πρώτη δόση για δοκιμές.

Ο Δρ Βάσι Μούρθι, σύμβουλος έρευνας και ανάπτυξης του ΠΟΥ, χαρακτήρισε το εμβόλιο αυτό ως «το πιο ελπιδοφόρο» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι θα είναι ισοδύναμο με το Ervebo, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη για τον πιο διαδεδομένο τύπο του ιού Έμπολα, τον Ζαΐρ.

Η κατάσταση στην Ουγκάντα είναι «σταθερή»

Μιλώντας κατά τη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής στη Γενεύη, ο Γκεμπρεγέσους δήλωσε: «Αναθεωρούμε τώρα την εκτίμηση κινδύνου σε πολύ υψηλή σε εθνικό επίπεδο, υψηλή σε περιφερειακό επίπεδο και χαμηλή σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 82 κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με επτά επιβεβαιωμένους θανάτους» (σ.σ. όπως προαναφέρθηκε, οι αριθμοί για τους εκτιμώμενους θανάτους και κρούσματα είναι πολύ μεγαλύτεροι).

Ο Γκεμπρεγέσους πρόσθεσε ότι η κατάσταση στη γειτονική Ουγκάντα — όπου έχουν καταγραφεί δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους Μπουντιμπούγκιο και ένας θάνατος — είναι «σταθερή», καθώς και τα δύο κρούσματα αφορούν άτομα που είχαν ταξιδέψει από τη γειτονική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο ρόλος του στελέχους Μπουντιμπούγκιο

Ο Έμπολα είναι μια σπάνια αλλά θανατηφόρα ασθένεια που προκαλείται από έναν ιό.

Αν και είναι λιγότερο θανατηφόρος από άλλα στελέχη του ιού Έμπολα, η σπανιότητα του στελέχους Μπουντιμπούγκιο σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα μέσα για την καταπολέμησή του.

Οι ιοί Έμπολα μολύνουν συνήθως ζώα, κυρίως νυχτερίδες που τρέφονται με φρούτα, αλλά οι επιδημίες μεταξύ των ανθρώπων μπορεί μερικές φορές να ξεκινήσουν όταν οι άνθρωποι τρώνε ή έρχονται σε επαφή με μολυσμένα ζώα.

Την περασμένη Κυριακή, ο ΠΟΥ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο, αλλά διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για πανδημία.

Κρούσματα Έμπολα σε περιοχές που ελέγχουν αντάρτες

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης, προειδοποιώντας ότι η βία και η ανασφάλεια στην περιοχή που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο παρεμποδίζουν την αντιμετώπιση της επιδημίας του Έμπολα.

Έχουν επίσης επιβεβαιωθεί ορισμένα κρούσματα Έμπολα σε περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που ελέγχονται από τους αντάρτες.

Ο Γκεμπρεγέσους μίλησε μετά την πυρπόληση ενός νοσοκομείου στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από εξοργισμένους συγγενείς, καθώς το ιατρικό προσωπικό είχε αρνηθεί να παραδώσει τη σορό ενός ασθενούς λόγω του κινδύνου μετάδοσης της νόσου.

«Άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα στο νοσοκομείο», δήλωσε ο ντόπιος πολιτικός Λουκ Μαλέμπε Μαλέμπε στο BBC, περιγράφοντας ό,τι είδε με τα μάτια του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρουαμπάρα.

«Έβαλαν μάλιστα φωτιά σε σκηνές που χρησιμοποιούνταν ως χώροι απομόνωσης», πρόσθεσε.

Δημιουργήθηκε χάος και η αστυνομία πυροβόλησε προειδοποιητικά για να διαλύσει το πλήθος, γράφει το BBC.

Η σορός ενός θύματος του Έμπολα είναι εξαιρετικά μολυσματική και οι αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν την ασφαλή ταφή της, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του ιού, τονίζεται στο ίδιο ρεπορτάζ.

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Μπουνία της επαρχίας Ιτούρι, όπου έχουν καταγραφεί σχεδόν όλες οι περιπτώσεις κρουσμάτων, τέθηκε υπό στρατιωτική προστασία.