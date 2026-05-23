Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»

Για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν σε λίγες ημέρες και το ισχύον σύστημα – το οποίο όπως είπε έχει φτάσει στα όριά του – αναφέρθηκε ο υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

«Το ισχύον μοντέλο «έχει φτάσει στα όριά του», χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του» σημείωσε η κ. Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο.

Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι ένα σύστημα στο οποίο «θα μετράνε και τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν θα μετράει μόνο η τρίωρη εξέταση», επισημαίνοντας ότι το άγχος μιας και μόνο εξέτασης δεν μπορεί να καθορίζει συνολικά την επίδοση ενός μαθητή.

Όπως ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, το πόρισμα της επιτροπής αναμένεται τον Νοέμβριο, ενώ στόχος είναι να υπάρξει και ευρεία πολιτική συναίνεση για ενδεχόμενες αλλαγές, σημειώνοντας ότι «δεν μπορώ να το επιβάλλω με ένα μαγικό ραβδάκι» και ότι κάθε μεταρρύθμιση απαιτεί χρόνο για να ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τη συνολική αναβάθμιση του σχολείου, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση δεν περιορίζεται στις εξετάσεις αλλά αφορά το τι πρέπει να προσφέρει το Λύκειο στους μαθητές. Όπως είπε, δεξιότητες όπως ο οικονομικός εγγραμματισμός, οι ψηφιακές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση και η κριτική σκέψη πρέπει να αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης.

Αναφερόμενη στο ισχύον σύστημα, τόνισε ότι οι Πανελλαδικές παραμένουν «αδιάβλητες και πολύ σημαντικές», ωστόσο πρόσθεσε πως «ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να συζητήσουμε την εναλλακτική τους», επισημαίνοντας την ανάγκη για μια πιο ουσιαστική λειτουργία του Λυκείου.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ξεκαθάρισε ότι τυχόν αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου, ενώ εξετάζεται αν θα αφορούν μαθητές που θα εισέλθουν στο Γυμνάσιο τα επόμενα χρόνια, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προσαρμογής για μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες.