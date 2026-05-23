Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»
Ελλάδα 23 Μαΐου 2026, 09:53

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο

Για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν σε λίγες ημέρες και το ισχύον σύστημα – το οποίο όπως είπε έχει φτάσει στα όριά του – αναφέρθηκε ο υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

«Το ισχύον μοντέλο «έχει φτάσει στα όριά του», χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του» σημείωσε η κ. Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο.

Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι ένα σύστημα στο οποίο «θα μετράνε και τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν θα μετράει μόνο η τρίωρη εξέταση», επισημαίνοντας ότι το άγχος μιας και μόνο εξέτασης δεν μπορεί να καθορίζει συνολικά την επίδοση ενός μαθητή.

Όπως ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, το πόρισμα της επιτροπής αναμένεται τον Νοέμβριο, ενώ στόχος είναι να υπάρξει και ευρεία πολιτική συναίνεση για ενδεχόμενες αλλαγές, σημειώνοντας ότι «δεν μπορώ να το επιβάλλω με ένα μαγικό ραβδάκι» και ότι κάθε μεταρρύθμιση απαιτεί χρόνο για να ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τη συνολική αναβάθμιση του σχολείου, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση δεν περιορίζεται στις εξετάσεις αλλά αφορά το τι πρέπει να προσφέρει το Λύκειο στους μαθητές. Όπως είπε, δεξιότητες όπως ο οικονομικός εγγραμματισμός, οι ψηφιακές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση και η κριτική σκέψη πρέπει να αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης.

Αναφερόμενη στο ισχύον σύστημα, τόνισε ότι οι Πανελλαδικές παραμένουν «αδιάβλητες και πολύ σημαντικές», ωστόσο πρόσθεσε πως «ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να συζητήσουμε την εναλλακτική τους», επισημαίνοντας την ανάγκη για μια πιο ουσιαστική λειτουργία του Λυκείου.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ξεκαθάρισε ότι τυχόν αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου, ενώ εξετάζεται αν θα αφορούν μαθητές που θα εισέλθουν στο Γυμνάσιο τα επόμενα χρόνια, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προσαρμογής για μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες.

Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα: Νέες μαρτυρίες-κλειδιά – Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος
Φως στο Τούνελ 23.05.26

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί του, δεν είμαστε τέτοια αδέλφια» λέει η αδελφή του χαρακτηρίζοντάς τον τεμπέλη, εκμεταλλευτή και κακοποιητικό - Τι λέει ο σπιτονοικοκύρης του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα, στις ΗΠΑ

Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που είχε στην κατοχή του όπλα και χειροβομβίδες
Ελλάδα 23.05.26

Αμέσως μετά το περιστατικό, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) αφού στην τσάντα που είχε μαζί του ο άνδρας, βρέθηκαν έξι χειροβομβίδες

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Μπρος γκρεμός και πίσω ΧΥΤΑ -με θανατωμένα αιγοπρόβατα δίπλα σε περιοχή Natura
Λύση... ανάγκης 23.05.26

Λύση ανάγκης που προκαλεί πολλά ερωτήματα χαρακτηρίζουν πολλοί στη Λέσβο την απόφαση για ταφή των θανατωμένων ζώων, στο πλαίσιο της διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, στον ευρύτερο χώρο του ΧΥΤΑ Λέσβου. Μιλούν στο in ο διευθυντής στο Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του ΧΥΤΑ Λέσβου και ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Βορείου Αιγαίου

Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
Δυτική Αττική 22.05.26

Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση. Είχε διαρκή δράση και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025.

Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα
Κρήτη 22.05.26

Διαχωρίστηκε το τμήμα της δικογραφίας που αφορά παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες

Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά
Κρήτη 22.05.26

Τα ίχνη του 33χρονου είχαν χαθεί από τον Δεκέμβριο του 2025 - Την Πέμπτη (21/5) ο Αλέξης Τσικόπουλος βρέθηκε νεκρός από βοσκό σε δύσβατη περιοχή στα Χανιά

Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας – Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής
Κρήτη 22.05.26

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου 49χρονου στο Ηράκλειο - Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για τροχαίο με το μηχανάκι του, όμως πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Συνελήφθη χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής – Έβλεπε συνδρομητικά και ταινίες χωρίς να πληρώνει συνδρομή
Ψηφιακή πειρατεία 22.05.26

Κατασχέθηκε Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομους servers αναμετάδοσης καναλιών, ενώ έδινε και τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών καναλιών χωρίς τη νόμιμη συνδρομή

Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα: Νέες μαρτυρίες-κλειδιά – Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος
Φως στο Τούνελ 23.05.26

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί του, δεν είμαστε τέτοια αδέλφια» λέει η αδελφή του χαρακτηρίζοντάς τον τεμπέλη, εκμεταλλευτή και κακοποιητικό - Τι λέει ο σπιτονοικοκύρης του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα, στις ΗΠΑ

Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)
Euroleague 23.05.26

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ήταν ο μεγάλος άτυχος στον ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος – Η «κατάρα» του glass floor του «Τ-Center»

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 23.05.26

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 23.05.26

Η πιο επιτυχημένη μεταμόρφωση που είδε η ακροδεξιά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα ήταν το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι, ένα κόμμα με φασιστική ιστορία και έντονη αντιμεταναστευτική ρητορική

Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις Ευρωλίγκας: Για τη 2η ο Μπαρτζώκας, για την 3η ο Παπανικολάου
Euroleague 23.05.26

Μετά τον Δημήτρη Ιτούδη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φιλοδοξεί να γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο Ευρωλίγκες, ενώ ο Παπανικολάου να μπει στο «κλειστό κλαμπ» των Ελλήνων παικτών με τρεις κούπες.

Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που είχε στην κατοχή του όπλα και χειροβομβίδες
Ελλάδα 23.05.26

Αμέσως μετά το περιστατικό, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) αφού στην τσάντα που είχε μαζί του ο άνδρας, βρέθηκαν έξι χειροβομβίδες

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Ραντεβού στην Αθήνα με τον Γρύπα Πολεμιστή
Μοναδικά εκθέματα 23.05.26

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στήνεται η έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα - Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται», αφού παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα και το Λος Άντζελες

Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους – 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο
Τι έχει αλλάξει 23.05.26

Τα αναδρομικά αφορούν τους παλαιότερους που συνέχισαν να απασχολούνται έως και επτά χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση κερδίζοντας αυξήσεις πάνω και από 130 ευρώ τον μήνα στις συντάξεις τους

Μία βουτιά στα βάθη της «ανδρόσφαιρας»
TikTok 23.05.26

Μία νέα έρευνα επιχειρεί να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο η «ανδρόσφαιρα» διαμορφώνει σταδιακά τις αντιλήψεις των νεαρών ανδρών μέσα από το περιεχόμενο που καταναλώνουν καθημερινά στα social media

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

