Έρχονται «έξυπνες» κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη – Ψηφιακά πρόστιμα και αυστηροί έλεγχοι στους δρόμους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αρχικά ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στους δρόμους, την σήμανση κι τις παραβάσεις.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάθε φορά έναν τροχονόμο σε μια γωνία για να κοιτάζει αν κάνουμε παραβάσεις. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς δεν έχουμε οδηγήσει με τον σωστό τρόπο, είτε με κινητό τηλέφωνο. Δεν φοράμε ζώνη ασφαλείας. Παραβιάζουμε λεωφορειόδρομους, κόκκινους σηματοδότες. Όλα αυτά πλέον μπορεί να τα διαπιστώσει με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας κανείς. Οπότε οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης νομίζω δίνουν μια πολύ καλή λύση.

Έχουν μέχρι στιγμής διαπιστωθεί πάνω από 5.000 παραβάσεις. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι έχουν και πολλαπλές παραβάσεις. Δηλαδή κάποιος ο οποίος οδηγεί και δεν φοράει ούτε ζώνη και επίσης χρησιμοποιεί και το κινητό τηλέφωνο. Αυτές οι περιπτώσεις νομίζω πολύ σωστά τις πιάνει κανείς. Και βεβαίως τα πρόστιμα αυτά πηγαίνουν μια κλήση στον παραβάτη. Οι παραβάσεις πηγαίνουν με δύο τρόπους. Οι κλήσεις δηλαδή πηγαίνουν με δύο τρόπους. Είτε στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr είτε και με συστημένη επιστολή. Και είναι πολύ νομίζω σημαντικό και ευτυχές το γεγονός ότι γίνεται πλέον και η ψηφιακή επίδοση σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω από το 75%. Άρα αν συμβεί αυτό θα σου έρθει η κλήση στο κινητό τηλέφωνο. Στο wallet έχει μια συγκεκριμένη κιόλας, ένα σημείο που είναι η θυρίδα σου και έρχεται αυτή η ειδοποίηση είτε στο my.gov.gr, δηλαδή στη θυρίδα του πολίτη στο my.gov.gr. Η ειδοποίηση για τέτοιου είδους παραβάσεις», είπε αρχικά.

Για τη χρήση των πατινιών:

«Η διαπίστωση της ηλικίας γίνεται με ψηφιακά εργαλεία πολύ εύκολα. Έχουμε το wallet το οποίο γνωρίζεται κανείς και το kids wallet. Στην πραγματικότητα, όπως και με την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, μπορεί κανείς με το κινητό τηλέφωνο να δείξει και να δείξει με την εφαρμογή αυτή την ηλικία του. Να διαπιστωθεί δηλαδή ότι είναι ενήλικας. Ως εκ τούτου, ότι μπορεί εν συνεχεία να είτε να αγοράσει καπνικά προϊόντα και αλκοόλ, είτε βεβαίως ότι έχει να κάνει και με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι όπως όλοι έχουμε δει, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κυκλοφορούν αρκετά αυθαίρετα στους δρόμους με τη χρήση του πατινιού και είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους».

Για την αποκλειστική φωτογραφία του MEGA Σαββατοκύριακου με τον πατέρα που έχει τα δύο παιδιά στο πατίνι αναφορικά με το εάν θα εντοπιστεί από τις «έξυπνες» κάμερες ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε:

«Η αλήθεια είναι ότι με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων μπορούμε και διαπιστώνουμε πράγματα τα οποία στο παρελθόν χρειαζόταν ένας άνθρωπος να τα βρει, να τα διαπιστώσει. Νομίζω ότι τέτοιου είδους εκπαίδευση μπορεί να γίνει σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να πιάνουν και αυτές τις περιπτώσεις. Ότι αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα δεν χρειάζονται σχολιασμός καθόλου».

«Υπάρχει η κατάλληλη μέριμνα, έτσι ώστε οι παραβάσεις οι οποίες διαπιστώνονται εν συνεχεία επιβεβαιώνονται και από την αστυνομία, έτσι ώστε να στέλνονται οι σωστές παραβάσεις στους πολίτες. Νομίζω ότι είναι μια πολύ προσεκτική δουλειά, η οποία έχει ξεκινήσει με την κατάλληλη μελέτη, προκειμένου αυτές οι κλήσεις που θα πάνε στον πολίτη και αυτές οι παραβάσεις να είναι πραγματικές παραβάσεις. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά στα ανασφάλιστα έχουμε στείλει 127.000 περίπου πρόστιμα για παραβάτες, οι οποίοι πήραν μία φορά ειδοποίηση να ασφαλίσουν το όχημά τους. Δεύτερη φορά δεν το ασφάλισαν και έχουν σταλεί αυτά τα πρόστιμα. Τους έχουν κοινοποιηθεί κιόλας.

Η διεύθυνση που τα βλέπει κανείς είναι oximata.gov.gr. Όσοι πολίτες ήθελαν έκαναν και ένσταση γιατί προβλέπεται αυτό, απαντήθηκαν και οι ενστάσεις και αυτό θα γίνει κιόλας ακόμα και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή να εξετάζονταν τα έγγραφα τα οποία προσκομίζει ο πολίτης, αν είναι έγκυρα ή όχι.

Χρειάστηκε να βελτιώσουμε την ποιότητα των στοιχείων που έχουμε για τα οχήματα. Ποια είναι τα οχήματα που είναι σε κυκλοφορία, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες και αντίστοιχα να έχουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε ειδοποιήσεις για πρόστιμα και για ανασφάλιστα οχήματα και για τέλη κυκλοφορίας, σε λίγο και για ΚΤΕΟ. Όμως μια προσθήκη που πρέπει να κάνω είναι ότι αν έχουμε πολύ καλύτερη κατάσταση στους δρόμους που έχει ήδη βελτιωθεί πάρα πολύ, έχουμε συμμόρφωση πάνω από 30-40% στους δρόμους, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ λιγότερα ατυχήματα με ανασφάλιστα οχήματα. Άρα, όπως λέμε και με τις ασφαλιστικές εταιρείες, λιγότερα χρήματα που πρέπει να δίνονται για τον σκοπό αυτό, άρα λιγότερες εισφορές στο βάθος του χρόνου για όλους μας που πληρώνουμε ευσυνείδητα κάθε φορά τετέλεια ασφάλιση. Άρα είναι για το κοινό καλό αυτό».

«Έως τις 3 Αυγούστου ισχύουν οι παλιές ταυτότητες»

Για τις ταυτότητες:

«έχουν ήδη ανοίξει πολλά νέα ραντεβού σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το δικό μας το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα ανοίξουν συνεχώς νέα προκειμένου να είναι η κατάσταση εξομαλυμένη εντός του προσεχούς διαστήματος. Για τις παλαιού τύπου ταυτότητες, η προθεσμία που ισχύει είναι η 3η Αυγούστου. Δεν θα μπορέσει κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Μπορεί να ταξιδέψει με το διαβατήριό του μια χαρά και όλη η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη και για την έκδοση ταυτότητας. Στο id.gov.gr βγαίνει κατευθείαν και ο προσωπικός αριθμός βελτιώνεται».