newspaper
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έρχονται «έξυπνες» κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη – Ψηφιακά πρόστιμα και αυστηροί έλεγχοι στους δρόμους
Ελλάδα 23 Μαΐου 2026, 10:38

Έρχονται «έξυπνες» κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη – Ψηφιακά πρόστιμα και αυστηροί έλεγχοι στους δρόμους

Ο Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο»

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αρχικά ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στους δρόμους, την σήμανση κι τις παραβάσεις.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάθε φορά έναν τροχονόμο σε μια γωνία για να κοιτάζει αν κάνουμε παραβάσεις. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς δεν έχουμε οδηγήσει με τον σωστό τρόπο, είτε με κινητό τηλέφωνο. Δεν φοράμε ζώνη ασφαλείας. Παραβιάζουμε λεωφορειόδρομους, κόκκινους σηματοδότες. Όλα αυτά πλέον μπορεί να τα διαπιστώσει με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας κανείς. Οπότε οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης νομίζω δίνουν μια πολύ καλή λύση.

Έχουν μέχρι στιγμής διαπιστωθεί πάνω από 5.000 παραβάσεις. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι έχουν και πολλαπλές παραβάσεις. Δηλαδή κάποιος ο οποίος οδηγεί και δεν φοράει ούτε ζώνη και επίσης χρησιμοποιεί και το κινητό τηλέφωνο. Αυτές οι περιπτώσεις νομίζω πολύ σωστά τις πιάνει κανείς. Και βεβαίως τα πρόστιμα αυτά πηγαίνουν μια κλήση στον παραβάτη. Οι παραβάσεις πηγαίνουν με δύο τρόπους. Οι κλήσεις δηλαδή πηγαίνουν με δύο τρόπους. Είτε στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr είτε και με συστημένη επιστολή. Και είναι πολύ νομίζω σημαντικό και ευτυχές το γεγονός ότι γίνεται πλέον και η ψηφιακή επίδοση σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω από το 75%. Άρα αν συμβεί αυτό θα σου έρθει η κλήση στο κινητό τηλέφωνο. Στο wallet έχει μια συγκεκριμένη κιόλας, ένα σημείο που είναι η θυρίδα σου και έρχεται αυτή η ειδοποίηση είτε στο my.gov.gr, δηλαδή στη θυρίδα του πολίτη στο my.gov.gr. Η ειδοποίηση για τέτοιου είδους παραβάσεις», είπε αρχικά.

Για τη χρήση των πατινιών:

«Η διαπίστωση της ηλικίας γίνεται με ψηφιακά εργαλεία πολύ εύκολα. Έχουμε το wallet το οποίο γνωρίζεται κανείς και το kids wallet. Στην πραγματικότητα, όπως και με την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, μπορεί κανείς με το κινητό τηλέφωνο να δείξει και να δείξει με την εφαρμογή αυτή την ηλικία του. Να διαπιστωθεί δηλαδή ότι είναι ενήλικας. Ως εκ τούτου, ότι μπορεί εν συνεχεία να είτε να αγοράσει καπνικά προϊόντα και αλκοόλ, είτε βεβαίως ότι έχει να κάνει και με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι όπως όλοι έχουμε δει, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κυκλοφορούν αρκετά αυθαίρετα στους δρόμους με τη χρήση του πατινιού και είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους».

Για την αποκλειστική φωτογραφία του MEGA Σαββατοκύριακου με τον πατέρα που έχει τα δύο παιδιά στο πατίνι αναφορικά με το εάν θα εντοπιστεί από τις «έξυπνες» κάμερες ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε:

«Η αλήθεια είναι ότι με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων μπορούμε και διαπιστώνουμε πράγματα τα οποία στο παρελθόν χρειαζόταν ένας άνθρωπος να τα βρει, να τα διαπιστώσει. Νομίζω ότι τέτοιου είδους εκπαίδευση μπορεί να γίνει σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να πιάνουν και αυτές τις περιπτώσεις. Ότι αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα δεν χρειάζονται σχολιασμός καθόλου».

«Υπάρχει η κατάλληλη μέριμνα, έτσι ώστε οι παραβάσεις οι οποίες διαπιστώνονται εν συνεχεία επιβεβαιώνονται και από την αστυνομία, έτσι ώστε να στέλνονται οι σωστές παραβάσεις στους πολίτες. Νομίζω ότι είναι μια πολύ προσεκτική δουλειά, η οποία έχει ξεκινήσει με την κατάλληλη μελέτη, προκειμένου αυτές οι κλήσεις που θα πάνε στον πολίτη και αυτές οι παραβάσεις να είναι πραγματικές παραβάσεις. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά στα ανασφάλιστα έχουμε στείλει 127.000 περίπου πρόστιμα για παραβάτες, οι οποίοι πήραν μία φορά ειδοποίηση να ασφαλίσουν το όχημά τους. Δεύτερη φορά δεν το ασφάλισαν και έχουν σταλεί αυτά τα πρόστιμα. Τους έχουν κοινοποιηθεί κιόλας.

Η διεύθυνση που τα βλέπει κανείς είναι oximata.gov.gr. Όσοι πολίτες ήθελαν έκαναν και ένσταση γιατί προβλέπεται αυτό, απαντήθηκαν και οι ενστάσεις και αυτό θα γίνει κιόλας ακόμα και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή να εξετάζονταν τα έγγραφα τα οποία προσκομίζει ο πολίτης, αν είναι έγκυρα ή όχι.

Χρειάστηκε να βελτιώσουμε την ποιότητα των στοιχείων που έχουμε για τα οχήματα. Ποια είναι τα οχήματα που είναι σε κυκλοφορία, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες και αντίστοιχα να έχουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε ειδοποιήσεις για πρόστιμα και για ανασφάλιστα οχήματα και για τέλη κυκλοφορίας, σε λίγο και για ΚΤΕΟ. Όμως μια προσθήκη που πρέπει να κάνω είναι ότι αν έχουμε πολύ καλύτερη κατάσταση στους δρόμους που έχει ήδη βελτιωθεί πάρα πολύ, έχουμε συμμόρφωση πάνω από 30-40% στους δρόμους, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ λιγότερα ατυχήματα με ανασφάλιστα οχήματα. Άρα, όπως λέμε και με τις ασφαλιστικές εταιρείες, λιγότερα χρήματα που πρέπει να δίνονται για τον σκοπό αυτό, άρα λιγότερες εισφορές στο βάθος του χρόνου για όλους μας που πληρώνουμε ευσυνείδητα κάθε φορά τετέλεια ασφάλιση. Άρα είναι για το κοινό καλό αυτό».

«Έως τις 3 Αυγούστου ισχύουν οι παλιές ταυτότητες»

Για τις ταυτότητες:

«έχουν ήδη ανοίξει πολλά νέα ραντεβού σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το δικό μας το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα ανοίξουν συνεχώς νέα προκειμένου να είναι η κατάσταση εξομαλυμένη εντός του προσεχούς διαστήματος. Για τις παλαιού τύπου ταυτότητες, η προθεσμία που ισχύει είναι η 3η Αυγούστου. Δεν θα μπορέσει κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Μπορεί να ταξιδέψει με το διαβατήριό του μια χαρά και όλη η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη και για την έκδοση ταυτότητας. Στο id.gov.gr βγαίνει κατευθείαν και ο προσωπικός αριθμός βελτιώνεται».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Business
ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

inWellness
inTown
Stream newspaper
Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας
Ελλάδα 23.05.26

Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Σύνταξη
Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Ελλάδα 23.05.26

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σύνταξη
Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»
Ελλάδα 23.05.26

Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο

Σύνταξη
Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα: Νέες μαρτυρίες-κλειδιά – Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος
Φως στο Τούνελ 23.05.26

Νέες μαρτυρίες-κλειδιά για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί του, δεν είμαστε τέτοια αδέλφια» λέει η αδελφή του χαρακτηρίζοντάς τον τεμπέλη, εκμεταλλευτή και κακοποιητικό - Τι λέει ο σπιτονοικοκύρης του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα, στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που είχε στην κατοχή του όπλα και χειροβομβίδες
Ελλάδα 23.05.26

Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που είχε στην κατοχή του όπλα και χειροβομβίδες

Αμέσως μετά το περιστατικό, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) αφού στην τσάντα που είχε μαζί του ο άνδρας, βρέθηκαν έξι χειροβομβίδες

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Μπρος γκρεμός και πίσω ΧΥΤΑ -με θανατωμένα αιγοπρόβατα δίπλα σε περιοχή Natura
Λύση... ανάγκης 23.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Μπρος γκρεμός και πίσω ΧΥΤΑ -με θανατωμένα αιγοπρόβατα δίπλα σε περιοχή Natura

Λύση ανάγκης που προκαλεί πολλά ερωτήματα χαρακτηρίζουν πολλοί στη Λέσβο την απόφαση για ταφή των θανατωμένων ζώων, στο πλαίσιο της διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, στον ευρύτερο χώρο του ΧΥΤΑ Λέσβου. Μιλούν στο in ο διευθυντής στο Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο συντονιστής του ΦΟΔΣΑ Βορείου Αιγαίου, ο οποίος διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ Λέσβου, και ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
Δυτική Αττική 22.05.26

Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση

Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση. Είχε διαρκή δράση και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας
Ελλάδα 23.05.26

Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Σύνταξη
Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Ελλάδα 23.05.26

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σύνταξη
Έμπολα: «Σαρώνει» η επιδημία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης
Εντείνεται η ανησυχία 23.05.26

«Σαρώνει» η επιδημία Έμπολα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης

Η κατάσταση στην Ουγκάντα είναι «σταθερή» - Ο ρόλος του στελέχους Μπουντιμπούγκιο στην εξάπλωση της επιδημίας Έμπολα - Κρούσματα σε περιοχές που ελέγχουν αντάρτες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»
Ελλάδα 23.05.26

Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο

Σύνταξη
Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα: Νέες μαρτυρίες-κλειδιά – Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος
Φως στο Τούνελ 23.05.26

Νέες μαρτυρίες-κλειδιά για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί του, δεν είμαστε τέτοια αδέλφια» λέει η αδελφή του χαρακτηρίζοντάς τον τεμπέλη, εκμεταλλευτή και κακοποιητικό - Τι λέει ο σπιτονοικοκύρης του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα, στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)
Euroleague 23.05.26

Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ήταν ο μεγάλος άτυχος στον ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος – Η «κατάρα» του glass floor του «Τ-Center»

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 23.05.26

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 23.05.26

Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η πιο επιτυχημένη μεταμόρφωση που είδε η ακροδεξιά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα ήταν το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι, ένα κόμμα με φασιστική ιστορία και έντονη αντιμεταναστευτική ρητορική

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies