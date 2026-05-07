Τροχαία: Ποια περιοχή της χώρας «έγραφε» σχεδόν 1.000 κλήσεις καθημερινά τον Απρίλιο

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Αστυνομία για τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν σε μια περιοχή της χώρας, τον περασμένο μήνα.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαίωσαν συνολικά 27.897 παραβάσεις, από τις οποίες οι 257 σε βαθμό πλημμελήματος.

Κάτι που σημαίνει ότι οι άνδρες της Τροχαίας έκοβαν 930 κλήσεις καθημερινά στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Οι πιο συχνές παραβάσεις αφορούσαν στη μη χρήση προστατευτικού κράνους για τους οδηγούς δικύκλων και ζώνης ασφαλείας για τους οδηγούς ΙΧ, ενώ δεκάδες ήταν καθημερινά και οι οδηγοί που εντοπίζονταν θετικοί σε έλεγχο αλκοτέστ.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, βεβαιώθηκαν:

• 1.047 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 59 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 653 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 237 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 582 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 1.240 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 2.323 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 47 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Πάνω από 15 τροχαία καθημερινά

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 461 τροχαία ατυχήματα με 534 παθόντες και ειδικότερα:

• 7 θανατηφόρα με 7 νεκρούς,

• 14 σοβαρά με 15 σοβαρά τραυματίες,

• 440 ελαφρά με 512 ελαφρά τραυματίες.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.