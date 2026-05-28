Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δραματική φαίνεται να είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας λόγω της έλλειψης σε νοσηλευτές, καθώς το ενδιαφέρον για την άλλοτε «σίγουρη επιλογή» σπουδών έχει μειωθεί δραστικά, ενώ το φαινόμενο της «σιωπηλής παραίτησης» έχει φτάσει περίπτου στο 65%.

«Το επάγγελμα απαιτεί ‘ψυχή’ και οι ευσυνείδητοι εξουθενώνονται πρώτοι και καταλήγουν να παραιτούνται»

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Radio 105,8, ο α’ αντιπρόεδρος Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, Λάμπρος Μπίζας, «στα νοσοκομεία έχουμε δραματική υποστελέχωση, δηλαδή λείπουν πάρα πολλοί νοσηλευτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νοσηλευτές να κουράζονται, να εξουθενώνονται επαγγελματικά και αυτό γιατί δεν υπάρχει αναγνώριση του έργου τους».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι «δουλεύουν λίγοι στη βάρδια, υπάρχει φόρτος εργασίας, η δουλειά είναι σε βάρδιες, δεν έχουν αρκετές μισθολογικές απολαβές για τη δουλειά που κάνουν».

Ο κ. Μπίζας εξήγησε ακολούθως ότι όποιος είναι στο επάγγελμα του νοσηλευτή πρέπει να έχει ψυχή, πρέπει να έχει ευσυνειδησία. «Και οι ευσυνείδητοι είναι αυτοί που κουράζονται, εξουθενώνονται πρώτοι, οπότε περνάνε – σαν μια αντίσταση, σαν μια αντίδραση, αφού έχουν εξαντληθεί επαγγελματικά και ψυχικά – στο κομμάτι της παραίτησης» τόνισε.

«Είναι καταστροφικό»

Αναφερόμενος στις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού που καταγράφονται στην Ελλάδα, ο ίδιος σημείωσε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ «έχουμε 3,8 νοσηλευτικού προσωπικού για κάθε 1.000 κατοίκους. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι περίπου 9. Και μιλάω για νοσηλευτικού προσωπικού».

«Δεν είναι μόνο νοσηλευτές, είναι βοηθοί νοσηλευτών, τραυματιοφορείς κτλ. Αν μιλήσουμε μόνο για νοσηλευτές, είμαστε στο 2,4 με 2,5 περίπου ανά 1.000 κατοίκους με μέσο όρο 9 στην Ευρώπη. Αυτό καταλαβαίνετε είναι καταστροφικό. Είμαστε περίπου στο τέλος με τη Μάλτα και την Κύπρο. Είμαστε οι πρώτοι σχεδόν από το τέλος» πρόσθεσε.

Παράλληλα, επισήμανε τη μείωση στο ενδιαφέρον των υποψηφίων φοιτητών. «Δεν μπαίνουν αρκετοί στις σχολές, στις νοσηλευτικές πλέον και είναι πανευρωπαϊκό αυτό το φαινόμενο. Τα παιδιά πλέον, μιας και μιλήσατε για σχολικό προσανατολισμό, προτιμούν τα digital skills επαγγέλματα και όχι τόσο επαγγέλματα υγείας που έχουν και ψυχικό φόρτο».

«Φανταστείτε ότι αποφοιτούν περίπου 1.500 από τα νοσηλευτικά πανεπιστήμια κάθε χρόνο. Είπαμε, λείπουν χιλιάδες. Βάλτε πόσα χρόνια θέλουμε να παράγουμε εμείς και να τους προσλάβουμε όλους. Και πάλι δεν θα μας φτάνουν οι ελληνικές σχολές και ο αριθμός των εισακτέων όλο και μειώνεται, το ενδιαφέρον όλο και μειώνεται», συμπλήρωσε.

Συμπερασματικά, ο κ. Μπίζας υπογράμμισε τη σημασία καλύτερων απολαβών για τους νοσηλευτές, καθώς έτσι έχουν και ένα κίνητρο για να επιλέξουν αυτό το επάγγελμα και να μην φύγουν αυτοί που ήδη δουλεύουν.

«Αναφορικά με το φαινόμενο της σιωπηλής παραίτησης, μετρήσεις που είχαμε μετά την πανδημία του κορονοϊού έφτανε το 65% περίπου. Πολύ μεγάλο ποσοστό» τόνισε ο ίδιος καταληκτικά.