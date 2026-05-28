Δήμαρχος Λοκρών: Ζητούμενο η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων

Στο in τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Λοκρών, Θανάσης Ζεκεντές με αφορμή το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για το νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Ζεκεντές τόνισε ότι βασικό ζητούμενο ήταν και παραμένει η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και η επάρκεια πόρων και μέσων.

Ακολουθούν τα όσα δήλωσε στο in ο Δήμαρχος Λοκρών:

«Ο νέος κώδικας της Αυτοδιοίκησης συνθέτει ολοκληρωμένα τη νομοθεσία που αφορά στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Όπως κάθε τέτοια κίνηση έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Η ενοποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο των διατάξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα της νομοθετικής παρέμβασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ζητούμενο πριν και μετά το νέο κώδικα ήταν και παραμένουν η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, η επάρκεια των πόρων και μέσων για να μπορέσουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες που τους ανήκουν, όπως επίσης και η ύπαρξη ισχυρών Δήμων που να μπορούν με επάρκεια να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής μας.

Ειδικά για τους μικρομεσαίους Δήμους της ελληνικής περιφέρειας, όπως και ο Δήμος Λοκρών, σε μια περίοδο δημογραφικής και παραγωγικής συρρίκνωσης είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν αλλαγές ουσίας στη νομοθεσία με έμφαση στην απόκτηση αναπτυξιακών εργαλείων στους Δήμους, καθώς ο κώδικας περιορίζει τους Δήμους στον διαχειριστικό ρόλο της καθημερινότητας, όπως άλλωστε συμβαίνει όλα τα προηγούμενα έτη.

Στα επιμέρους θέματα των διατάξεων υπάρχουν βελτιώσεις, αλλά και αστοχίες. Ο νέος τρόπος εκλογής των νέων δημοτικών αρχών το 2028 φαίνεται να είναι μια από τις αμφιλεγόμενες διατάξεις του κώδικα».

