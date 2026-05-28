Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η διαχρονική δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, ο καθοριστικός της ρόλος στην παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο αλλά και η σημασία των «Ποσειδωνίων 2026» σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων, ήταν τα ζητήματα τα οποία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου ενόψει της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στον ΠΟΙΑΘ.

Όπως υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας η ελληνική ναυτιλία δεν αποτελεί μόνο έναν ισχυρό οικονομικό κλάδο, αλλά ένα ιστορικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα, που ξεκίνησε «όχι από πλούτη, παλάτια και επίδειξη δύναμης, αλλά από ανάγκη, από αγάπη για τη θάλασσα και από μόχθο» και οδήγησε, όπως είπε, «στον θρίαμβο της χώρας μας στην παγκόσμια ναυτιλία».

Μεγάλη δύναμη η Ελλάδα στην ποντοπόρο ναυτιλία

Ενώ επεσήμανε ότι «η Ελλάδα μπορεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του ΑΕΠ της Ευρώπης, είναι όμως πολύ μεγάλη δύναμη στην ποντοπόρο ναυτιλία, στα πλοία ελληνικής σημαίας, στα ελληνόκτητα πλοία, στα hubs, στις επιχειρήσεις και σε όλη την οικονομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα που αναπτύσσεται γύρω από τη θάλασσα».

Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σημείωσε ότι η χώρα έχει στρατηγική και βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Όπως υπογράμμισε, «η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να στηριχθεί σε παλαιά μοντέλα, αλλά σε νέες δυνατότητες που δημιουργεί η θάλασσα, η ναυτιλία, η ενέργεια, οι λιμενικές και ενεργειακές υποδομές, τα FSRU, οι γεωτρήσεις, η ποντοπόρος ναυτιλία, το yachting και τα επαγγέλματα της θάλασσας».

Ανάγκη ρεαλιστικών λύσεων στην πράσινη μετάβαση βλέπει ο Κικίλιας

Με αφορμή τις συζητήσεις που αφορούν την πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία, ο Κικίλιας επισήμανε την ανάγκη ρεαλιστικών λύσεων που θα συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Αναφερόμενος στη διεθνή σημασία των Ποσειδωνίων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σημείωσε ότι η φετινή διοργάνωση, παρότι πραγματοποιείται εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ανακατατάξεων, αποτελούν κορυφαία συνάντηση της παγκόσμιας οικονομικής και ενεργειακής κοινότητας, των εφοπλιστών, των brokers και των ανθρώπων που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την κίνηση της παγκόσμιας οικονομίας και πρόσθεσε ότι, φέτος, η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση είναι «πιο κρίσιμη από ποτέ για το τι θα φέρει το αύριο και οι νέες τεχνολογίες για την κοινωνία, τη χώρα, την Ευρώπη και τον κόσμο».

Κλείνοντας, ο Κικίλιας τόνισε ότι η ελληνική πολιτεία θα στηρίξει ενεργά τον θεσμό των Ποσειδωνίων και θα υπερασπιστεί τη ναυτιλία ως τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Όπως σημείωσε «ως κόρη οφθαλμού θα υπερασπιστούμε αυτό το οποίο είναι η δική μας βαριά βιομηχανία και μπορεί να φέρει ευημερία, ελπίδα και καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους μας και την κοινωνία μας. Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας».