Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού
«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»
- Την Παρασκευή η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης – Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν
- Ευρωπαϊκή καμπάνα 200 εκατ. ευρώ για τα παράνομα προϊόντα στο Temu
- Σπουδαίο ρεκόρ - Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ σε λιγότερο από δέκα ώρες
- Νέος νόμος στη Ρωσία θα επιτρέπει στους τραπεζικούς υπαλλήλους να καταρρίπτουν ουκρανικά drones
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η διαχρονική δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, ο καθοριστικός της ρόλος στην παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο αλλά και η σημασία των «Ποσειδωνίων 2026» σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων, ήταν τα ζητήματα τα οποία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου ενόψει της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στον ΠΟΙΑΘ.
Όπως υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας η ελληνική ναυτιλία δεν αποτελεί μόνο έναν ισχυρό οικονομικό κλάδο, αλλά ένα ιστορικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα, που ξεκίνησε «όχι από πλούτη, παλάτια και επίδειξη δύναμης, αλλά από ανάγκη, από αγάπη για τη θάλασσα και από μόχθο» και οδήγησε, όπως είπε, «στον θρίαμβο της χώρας μας στην παγκόσμια ναυτιλία».
Μεγάλη δύναμη η Ελλάδα στην ποντοπόρο ναυτιλία
Ενώ επεσήμανε ότι «η Ελλάδα μπορεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του ΑΕΠ της Ευρώπης, είναι όμως πολύ μεγάλη δύναμη στην ποντοπόρο ναυτιλία, στα πλοία ελληνικής σημαίας, στα ελληνόκτητα πλοία, στα hubs, στις επιχειρήσεις και σε όλη την οικονομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα που αναπτύσσεται γύρω από τη θάλασσα».
Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σημείωσε ότι η χώρα έχει στρατηγική και βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Όπως υπογράμμισε, «η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να στηριχθεί σε παλαιά μοντέλα, αλλά σε νέες δυνατότητες που δημιουργεί η θάλασσα, η ναυτιλία, η ενέργεια, οι λιμενικές και ενεργειακές υποδομές, τα FSRU, οι γεωτρήσεις, η ποντοπόρος ναυτιλία, το yachting και τα επαγγέλματα της θάλασσας».
Ανάγκη ρεαλιστικών λύσεων στην πράσινη μετάβαση βλέπει ο Κικίλιας
Με αφορμή τις συζητήσεις που αφορούν την πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία, ο Κικίλιας επισήμανε την ανάγκη ρεαλιστικών λύσεων που θα συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Αναφερόμενος στη διεθνή σημασία των Ποσειδωνίων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σημείωσε ότι η φετινή διοργάνωση, παρότι πραγματοποιείται εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ανακατατάξεων, αποτελούν κορυφαία συνάντηση της παγκόσμιας οικονομικής και ενεργειακής κοινότητας, των εφοπλιστών, των brokers και των ανθρώπων που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την κίνηση της παγκόσμιας οικονομίας και πρόσθεσε ότι, φέτος, η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση είναι «πιο κρίσιμη από ποτέ για το τι θα φέρει το αύριο και οι νέες τεχνολογίες για την κοινωνία, τη χώρα, την Ευρώπη και τον κόσμο».
Κλείνοντας, ο Κικίλιας τόνισε ότι η ελληνική πολιτεία θα στηρίξει ενεργά τον θεσμό των Ποσειδωνίων και θα υπερασπιστεί τη ναυτιλία ως τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Όπως σημείωσε «ως κόρη οφθαλμού θα υπερασπιστούμε αυτό το οποίο είναι η δική μας βαριά βιομηχανία και μπορεί να φέρει ευημερία, ελπίδα και καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους μας και την κοινωνία μας. Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας».
- COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα
- Μπαρτζώκας: «Συνειδητοποιούμε την απήχηση που είχε η κατάκτηση της Euroleague τις επόμενες μέρες» (vid)
- Την Παρασκευή η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης – Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν
- Γερμανία: Οι καύσωνες απειλούν την οικονομία
- Μάκρη: Ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο βγαίνει στο σφυρί με τιμή διαμερίσματος
- Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
- Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
- Η Μονακό γυρίζει σελίδα: Ο Φιλίπε Λουίς ο εκλεκτός για τον πάγκο των Μονεγάσκων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις