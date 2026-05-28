Με την τιμή εκκίνησης να έχει καταποντιστεί στα μόλις 247.000 ευρώ, το νησί Μάκρη στο Ιόνιο, μέλος του συμπλέγματος των Εχινάδων, βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 13 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το 2022 γνωστά κτηματομεσιτικά γραφεία του εξωτερικού διαφήμιζαν τη Μάκρη ως ιδανική τοποθεσία για πολυτελές θέρετρο πέντε αστέρων. Η τιμή εκκίνησης ήταν 8 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως έγραφε τότε το γραφείο Private Islands Inc., «το νησί της Μάκρης έχει ίσως το πιο ώριμο πολεοδομικό καθεστώς μεταξύ των άλλων ιδιωτικών νησιών και του έχει χορηγηθεί ειδικός πολεοδομικός κανονισμός. Υπό πλήρη ανάπτυξη, θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα ξενοδοχείο με σουίτες 5 αστέρων και πολυτελείς ιδιωτικές βίλες».

Αργότερα όμως διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος του νησιού έχει χαρακτηριστεί ιδιωτικό δάσος και περιλαμβάνεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, κάτι που δημιουργεί σημαντικούς περιορισμούς στην εμπορική αξιοποίησή του.

Όποιος αποκτήσει την ιδιοκτησία του νησιού πιθανότατα θα κληρονομήσει επίσης μια σειρά υποθηκών, αμφισβητούμενων μισθώσεων, απαιτήσεις πιστωτών και φόρους που συνολικά φέρονται να υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Αγγελία για τον νέο πλειστηριασμό εμφανίζεται τώρα στον ιστότοπο του Vladis Private Islands.

Η Μάκρη, με έκταση περίπου ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου, είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί των Εχινάδων μετά τον Πεταλά, την Οξυά –η οποία εξαγοράστηκε από τον πρώην εμίρη του Κατάρ Αλ Θανί-, τη Δρακονέρα και το Προβάτι.

Με υψόμετρο που φτάνει τα 126 μέτρα, το νησί προσφέρει πανοραμική θέα, παραλίες με λευκή άμμο, γαλαζοπράσινα νερά και πλούσια, πυκνά δάση. Τα μόνα κτίσματα είναι τα ερείπια ενός σπιτιού, μιας μικρής εκκλησίας και μια δεξαμενή.

Οι Εχινάδες πήραν το όνομά τους από τον αχινό, λόγω της σκληρής και άγριας επιφάνειάς τουε, και είναι γνωστές από την αρχαιότητα καθώς καταγράφονται από τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη και τον Στράβωνα.

Σύμφωνα με τον μύθο, οι Εχινάδες ήταν κάποτε νύμφες που μεταμορφώθηκαν σε νησιά από τον Αχελώο ως τιμωρία επειδή δεν τον λάτρευαν.

Τα νερά του συμπλέγματος πιστεύεται ότι είναι ο τόπος της θρυλικής Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571.

Το νησί ανήκει σε ιδιώτη και φέρεται να κατασχέθηκε για ποσό 60.000 ευρώ που όφειλε ο ιδιοκτήτης σε άλλους ιδιώτες.