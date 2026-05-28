Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη ραγδαία αύξηση στα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το υπουργείο Εργασίας, με τη συμμετοχή εργατικών συνδικάτων και σωματείων. Να σημειωθεί ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν καταγραφεί 69 θάνατοι και πάνω από 110 σοβαροί τραυματισμοί σε χώρους δουλειάς.

Οι συγκεντρωμένοι χαρακτήρισαν τους χώρους εργασίας όπου έχουν χάσει τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι «παγίδες θανάτου», εξαιτίας της εντατικοποίησης και των εξαντλητικών ωραρίων, ενώ στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού, Γιώργος Στεφανάκης, κάλεσε τους εργαζόμενους σε μαζική οργάνωση και συντονισμένη δράση.

«Δεν ακούσαμε τίποτα καινούριο, μάς λένε ότι η υπόθεση της ζωής μας είναι στα δικά μας χέρια. Τελεία και παύλα, όποιοι εργαζόμενοι προβληματίζονται και αγωνιούν για το τι θα γίνει από δω και πέρα, ένα πράγμα μόνο μπορεί να γίνει. Να οργανωθούμε στα συνδικάτα, για να υπερασπιστούμε εμείς τη δική μας ζωή», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Όπου θεωρούμε ότι η δουλειά πρέπει να σταματάει, να σταματάει. Όπως κάνουν οι συνάδελφοι στα ναυπηγεία, όπως κάνουν οι οικοδόμοι, έτσι πρέπει να γίνει παντού. Δεν θα χαρίσουμε εμείς τη ζωή μας, δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια οι εφοπλιστές, οι μεγαλοκατασκευαστές, οι ξενοδόχοι και όλοι οι υπόλοιποι».

«Παγίδες θανάτου» λόγω των εξαντλητικών ωραρίων χαρακτήρισαν οι συγκεντρωμένοι τους χώρους εργασίας

Πυρά συνδικάτων κατά της κυβέρνησης

Τα συνδικάτα επιρρίπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση και την εργοδοσία, καταγγέλλοντας τη νομοθέτηση των 12ωρων και 13ωρων εργασίας, την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου και τη μετατροπή της Επιθεώρησης Εργασίας σε έναν μηχανισμό που απλώς διαπιστώνει εκ των υστέρων τα τραγικά συμβάντα, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για ελέγχους από ιδιωτικές εταιρείες.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των σωματείων (στα οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων τα Συνδικάτα Μετάλλου, Οικοδόμων, Φαρμάκου, Ενέργειας, Κλωστοϋφαντουργίας και οι ναυτεργατικές ενώσεις ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΕΝΕΔΕΠ), η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Όπως τονίζουν, μόνο τις τελευταίες ημέρες ο απολογισμός μετράει έξι νεκρούς εργαζόμενους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα πρόσφατα περιστατικά στην Αττική, όπου μέσα σε τρεις ημέρες έχασαν τη ζωή τους ένας 52χρονος τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ, πατέρας τριών παιδιών, και ένας επιστάτης στη Νέα Φιλαδέλφεια κατά τη διάρκεια εργασιών σε γκαραζόπορτα επιχείρησης.

Εργατικά ατυχήματα: Τα αιτήματα

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των εργαζομένων είναι η καθιέρωση του 7ωρου – 5θημέρου – 35ωρου, η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις, καθώς και η κατάργηση των νόμων που ελαστικοποιούν την εργασία και ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση.

Παράλληλα, όπως λένε, απαιτείται η άμεση ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας με μόνιμο προσωπικό και η ακύρωση των διατάξεων για ιδιωτικούς ελέγχους.

Ζητείται η επαναλειτουργία των Μεικτών Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στις Κατασκευές και τα Ναυπηγεία, με δικαίωμα παρουσίας των σωματείων στους ελέγχους, καθώς και η δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφάλειας και Γιατρών Εργασίας ενταγμένων αποκλειστικά στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Τέλος, οι φορείς απαιτούν την επαναφορά της απαγόρευσης της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιοτεχνία και τη βιομηχανία (και πλήρη απαγόρευση κατά την εγκυμοσύνη σε όλους τους κλάδους), την προστασία από απολύσεις για λόγους υγείας ή μετά από εργατικό ατύχημα, τη διεύρυνση και επανένταξη κλάδων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ), καθώς και την άμεση διακοπή των υπαίθριων εργασιών με πλήρη κάλυψη αποδοχών όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 38°C.