Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
Ελλάδα 28 Μαΐου 2026, 14:09
Εργατικά ατυχήματα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας – «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα εργατικά ατυχήματα διαμηνύουν τα σωματεία - «Όταν πρέπει, η δουλειά να σταματάει - Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουν αυτοί εκατομμύρια»

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη ραγδαία αύξηση στα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το υπουργείο Εργασίας, με τη συμμετοχή εργατικών συνδικάτων και σωματείων. Να σημειωθεί ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν καταγραφεί 69 θάνατοι και πάνω από 110 σοβαροί τραυματισμοί σε χώρους δουλειάς.

Οι συγκεντρωμένοι χαρακτήρισαν τους χώρους εργασίας όπου έχουν χάσει τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι «παγίδες θανάτου», εξαιτίας της εντατικοποίησης και των εξαντλητικών ωραρίων, ενώ στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού, Γιώργος Στεφανάκης, κάλεσε τους εργαζόμενους σε μαζική οργάνωση και συντονισμένη δράση.

«Δεν ακούσαμε τίποτα καινούριο, μάς λένε ότι η υπόθεση της ζωής μας είναι στα δικά μας χέρια. Τελεία και παύλα, όποιοι εργαζόμενοι προβληματίζονται και αγωνιούν για το τι θα γίνει από δω και πέρα, ένα πράγμα μόνο μπορεί να γίνει. Να οργανωθούμε στα συνδικάτα, για να υπερασπιστούμε εμείς τη δική μας ζωή», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Όπου θεωρούμε ότι η δουλειά πρέπει να σταματάει, να σταματάει. Όπως κάνουν οι συνάδελφοι στα ναυπηγεία, όπως κάνουν οι οικοδόμοι, έτσι πρέπει να γίνει παντού. Δεν θα χαρίσουμε εμείς τη ζωή μας, δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια οι εφοπλιστές, οι μεγαλοκατασκευαστές, οι ξενοδόχοι και όλοι οι υπόλοιποι».

«Παγίδες θανάτου» λόγω των εξαντλητικών ωραρίων χαρακτήρισαν οι συγκεντρωμένοι τους χώρους εργασίας

Πυρά συνδικάτων κατά της κυβέρνησης

Τα συνδικάτα επιρρίπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση και την εργοδοσία, καταγγέλλοντας τη νομοθέτηση των 12ωρων και 13ωρων εργασίας, την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου και τη μετατροπή της Επιθεώρησης Εργασίας σε έναν μηχανισμό που απλώς διαπιστώνει εκ των υστέρων τα τραγικά συμβάντα, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για ελέγχους από ιδιωτικές εταιρείες.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των σωματείων (στα οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων τα Συνδικάτα Μετάλλου, Οικοδόμων, Φαρμάκου, Ενέργειας, Κλωστοϋφαντουργίας και οι ναυτεργατικές ενώσεις ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΕΝΕΔΕΠ), η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Όπως τονίζουν, μόνο τις τελευταίες ημέρες ο απολογισμός μετράει έξι νεκρούς εργαζόμενους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα πρόσφατα περιστατικά στην Αττική, όπου μέσα σε τρεις ημέρες έχασαν τη ζωή τους ένας 52χρονος τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ, πατέρας τριών παιδιών, και ένας επιστάτης στη Νέα Φιλαδέλφεια κατά τη διάρκεια εργασιών σε γκαραζόπορτα επιχείρησης.

Εργατικά ατυχήματα: Τα αιτήματα

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των εργαζομένων είναι η καθιέρωση του 7ωρου – 5θημέρου – 35ωρου, η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις, καθώς και η κατάργηση των νόμων που ελαστικοποιούν την εργασία και ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση.

Παράλληλα, όπως λένε, απαιτείται η άμεση ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας με μόνιμο προσωπικό και η ακύρωση των διατάξεων για ιδιωτικούς ελέγχους.

Ζητείται η επαναλειτουργία των Μεικτών Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στις Κατασκευές και τα Ναυπηγεία, με δικαίωμα παρουσίας των σωματείων στους ελέγχους, καθώς και η δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφάλειας και Γιατρών Εργασίας ενταγμένων αποκλειστικά στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Τέλος, οι φορείς απαιτούν την επαναφορά της απαγόρευσης της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιοτεχνία και τη βιομηχανία (και πλήρη απαγόρευση κατά την εγκυμοσύνη σε όλους τους κλάδους), την προστασία από απολύσεις για λόγους υγείας ή μετά από εργατικό ατύχημα, τη διεύρυνση και επανένταξη κλάδων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ), καθώς και την άμεση διακοπή των υπαίθριων εργασιών με πλήρη κάλυψη αποδοχών όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 38°C.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Τράπεζες
ΔΝΤ: Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα stress test – Τι απαντά η ΤτΕ

Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» - Συστάσεις ειδικών για τις Πανελλαδικές

«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν – Σοβαρές καταγγελίες από το Σωματείο Εργαζομένων
Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν – Σοβαρές καταγγελίες από το Σωματείο Εργαζομένων

«Ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας» αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν.

Κρήτη: Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης στην Κρήτη – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης

H γυναίκα που όλοι λένε ότι είναι μητέρα της 3χρονης δεν ξέρει κανένας ποια είναι και για αυτό δεν προχωράει η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα αφού θα δικαστεί με στοιχεία από το ΑΜΚΑ μιας άλλης που χρησιμοποιούσε ενώ η ίδια λέει πως τα άλλα τρία παιδιά δεν είναι δικά της

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: Αναισθησιολόγος ζητά φακελάκι – Το βίντεο ντοκουμέντο
Αναισθησιολόγος στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» ζητά φακελάκι - Το βίντεο ντοκουμέντο

Το βίντεο τράβηξε ο γιος ασθενή στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί και ΕΔΕ για την υπόθεση με το φακελάκι

Σαν Ντιέγκο: «Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού και πατέρας οκτώ παιδιών – Φιλοναζί οι δράστες
«Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού στο Σαν Ντιέγκο και πατέρας οκτώ παιδιών - Φιλοναζί οι δράστες

Πώς ξεδιπλώθηκε η επίθεση στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο - Μπιτόνι βενζίνης με το σύμβολο των SS είχαν οι δράστες - Μηνύματα μίσους πάνω σε ένα από τα όπλα

Βορίζια: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του
Σοκαριστικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα στα Βορίζια - Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του

Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη «οικογενειακή μαφία» - Αρχηγικά στελέχη ένας θείος και τα δύο ανίψια του

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Νοσηλευτές: Δραματική υποστελέχωση στην Ελλάδα – «Είναι λίγοι στη βάρδια και εξουθενώνονται»
Δραματική υποστελέχωση σε νοσηλευτές στην Ελλάδα - «Είναι λίγοι στη βάρδια και εξουθενώνονται»

«Μόνο στους νοσηλευτές, είμαστε στο 2,4 - 2,5 περίπου ανά 1.000 κατοίκους με μέσο όρο 9 στην Ευρώπη», σημειώνει ο Λάμπρος Μπίζας από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»
Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»

Ο Στινγκ εκτιμάει πως η μείωση της χειρωνακτικής εργασίας ενδέχεται να κρύβεται πίσω από ορισμένα από τα πιο τοξικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρρενωπότητας

Τι είχες «Νέι», τι είχα πάντα: Νέες ενοχλήσεις ο Νεϊμάρ, έντονη ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ
Τι είχες «Νέι», τι είχα πάντα: Νέες ενοχλήσεις ο Νεϊμάρ, έντονη ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ

Η αρχική πρόθεση των ανθρώπων της Εθνικής Βραζιλίας να υποτιμήσουν τον τραυματισμό του Νεϊμάρ στην προπόνηση φαίνεται πως δεν... πήγε και πολύ καλά, αφού ο 34χρονος έφυγε για το νοσοκομείο και τα ΜΜΕ της χώρας μεταδίδουν την έντονη ανησυχία όλων στη «σελεσάο».

Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων
Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων

Έχουν σημειωθεί πολλές καταστροφικές πυρκαγιές σε σχολεία στην Κένυα, όπου τα οικοτροφεία είναι συνηθισμένα ως αποικιακή κληρονομιά των ιεραποστόλων και της βρετανικής κυριαρχίας

«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ
«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ

Το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Απίστευτες σκηνές στη Βουλιαγμένης: 34χρονος καυγάδισε με άλλο οδηγό και τράβηξε πιστόλι

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας
«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας

«Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση», αναφέρει η ανακοίνωση - Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 26 Μαΐου, καταγράφηκαν 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό

«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»
«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»

Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ ανοίγει τον δρόμο για μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τη Λίβερπουλ να φέρεται πως είναι πιο κοντά στην απόκτηση του.

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

