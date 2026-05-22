Ποδόσφαιρο 22 Μαΐου 2026, 12:42
Η απάντηση του Τζόλη στα σενάρια για Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (vids)

Ο Χρήστος Τζόλης εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και άρχισε η φημολογία για συγκεκριμένες ομάδες που θέλουν να τον αποκτήσουν

Ο Χρήστος Τζόλης με την χθεσινή του εμφάνιση επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την τρομερή κατάσταση που βρίσκεται τη φετινή σεζόν, καθώς σκόραρε και μοίρασε και μία ασιστ, δίνοντας το πρωτάθλημα στην Κλαμπ Μπριζ. Η ομάδα του μπορεί να μην κέρδισε καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη με την Μαλίν (2-2), όμως κάτι ανάλογο έκανε και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, βοηθώντας τη Μπριζ να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Η τρομερή εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη δεν είναι κάτι παράλογο, καθώς τη φετινή σεζόν, ο Έλληνας winger… έχει πάρει φωτιά, όντας ένας από τους κορυφαίους παίκτες του βέλγικου πρωταθλήματος. Με 21 γκολ  και 28 ασιστ σε όλες τις διοργανώσεις πραγματοποιεί «σεζόν καριέρας» και αυτό δεν έχει περάσει απαρατήρητο από κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης και μάλιστα της Premier League.

Τις τελευταίες μέρες τα σενάρια που θέλουν τις Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να… έχουν βάλει στο μάτι τον Τζόλη έχουν φουντώσει, με τον διεθνή εξτρέμ να παίρνει θέση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Δείτε το πανέμορφο γκολ που έβαλε ο Τζόλης:

«Δεν ξέρω. Εξαρτάται από την Κλαμπ Μπριζ», είπε αρχικά ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ. «Δεν εξαρτάται από εμένα να αποφασίσω. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για μένα; ​​Δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα. Ποιο είναι το καλύτερο πρότζεκτ;».

Και έπειτα τόνισε ότι δεν είναι απαραίτητο να φύγει από την βελγική ομάδα το καλοκαίρι: «Γιατί όχι απλά στην Κλαμπ Μπριζ; Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είμαι επαγγελματίας, πρέπει να σέβομαι την ομάδα μου. Την ομάδα που με πληρώνει. Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πανηγυρίσω. Μετά θα δούμε το μέλλον. Είναι ακόμη νωρίς και σήμερα πρέπει να γιορτάσω».

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: Αναισθησιολόγος ζητά φακελάκι – Το βίντεο ντοκουμέντο
Το βίντεο τράβηξε ο γιος ασθενή στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί και ΕΔΕ για την υπόθεση με το φακελάκι

Σαν Ντιέγκο: «Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού και πατέρας οκτώ παιδιών – Φιλοναζί οι δράστες
Πώς ξεδιπλώθηκε η επίθεση στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο - Μπιτόνι βενζίνης με το σύμβολο των SS είχαν οι δράστες - Μηνύματα μίσους πάνω σε ένα από τα όπλα

Βορίζια: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του
Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη «οικογενειακή μαφία» - Αρχηγικά στελέχη ένας θείος και τα δύο ανίψια του

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Συγγενείς θυμάτων που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στα Τέμπη στρέφονται κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη - Θα στραφούν και κατά των βουλευτών της Εξεταστικής

Άνω Πατήσια: «Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» – Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς συνέβη το δυστύχημα στα Άνω Πατήσια

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος
Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών
Περιφράξεις και ΜΑΤ στον ΗΣΑΠ για τη μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε - Από το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναχωρήσουν αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα
Η Πενέλοπε Κρουζ λάμπει στην queer επική ταινία των Los Javis για τον Γκαρθία Λόρκα, «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), κερδίζοντας 16λεπτο χειροκρότημα στις Κάννες.

Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ
Για «τερατώδες έγκλημα» κατηγορεί την Ουκρανία η Ρωσία - «Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα σε παιδιά που κοιμόντουσαν»,

Νέο Φάληρο: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο – Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση
Η 70χρονη ήταν ένοικος του διαμερίσματος στο Νέο Φάληρο, όπου διέμενε με τον σύζυγό της - Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο φέρεται να διατηρούσε τις αισθήσεις της

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Ήμουνα… νιος (vid)
Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

