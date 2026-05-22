Η απάντηση του Τζόλη στα σενάρια για Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (vids)

Ο Χρήστος Τζόλης με την χθεσινή του εμφάνιση επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την τρομερή κατάσταση που βρίσκεται τη φετινή σεζόν, καθώς σκόραρε και μοίρασε και μία ασιστ, δίνοντας το πρωτάθλημα στην Κλαμπ Μπριζ. Η ομάδα του μπορεί να μην κέρδισε καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη με την Μαλίν (2-2), όμως κάτι ανάλογο έκανε και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, βοηθώντας τη Μπριζ να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Η τρομερή εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη δεν είναι κάτι παράλογο, καθώς τη φετινή σεζόν, ο Έλληνας winger… έχει πάρει φωτιά, όντας ένας από τους κορυφαίους παίκτες του βέλγικου πρωταθλήματος. Με 21 γκολ και 28 ασιστ σε όλες τις διοργανώσεις πραγματοποιεί «σεζόν καριέρας» και αυτό δεν έχει περάσει απαρατήρητο από κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης και μάλιστα της Premier League.

Τις τελευταίες μέρες τα σενάρια που θέλουν τις Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να… έχουν βάλει στο μάτι τον Τζόλη έχουν φουντώσει, με τον διεθνή εξτρέμ να παίρνει θέση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Δείτε το πανέμορφο γκολ που έβαλε ο Τζόλης:

👀 l Christos Tzolis a peut-être marquer le but du titre du Club Brugge pic.twitter.com/03WBrcmhhF — Ma Pro League (@MaProLeague) May 21, 2026

«Δεν ξέρω. Εξαρτάται από την Κλαμπ Μπριζ», είπε αρχικά ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ. «Δεν εξαρτάται από εμένα να αποφασίσω. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για μένα; ​​Δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα. Ποιο είναι το καλύτερο πρότζεκτ;».

Και έπειτα τόνισε ότι δεν είναι απαραίτητο να φύγει από την βελγική ομάδα το καλοκαίρι: «Γιατί όχι απλά στην Κλαμπ Μπριζ; Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είμαι επαγγελματίας, πρέπει να σέβομαι την ομάδα μου. Την ομάδα που με πληρώνει. Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πανηγυρίσω. Μετά θα δούμε το μέλλον. Είναι ακόμη νωρίς και σήμερα πρέπει να γιορτάσω».