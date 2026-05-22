Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες

Νέα κινητοποίηση είναι σε εξέλιξη στο υπουργείο Εξωτερικών, καθώς δεν έχουν επιστρέψει στη χώρα οι Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla, τον στόλο με ανθρωπιστική βοήθεια που κατευθυνόταν στη Γάζα.

«Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κοροϊδεύει! Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει λάβει κανένα απολύτως μέτρο για την ασφαλή μεταφορά της ελληνικής αποστολής! Πρόκειται για μια στάση ντροπής μετά και την ενημέρωση για την κατάσταση των ανθρώπων μετά την παράνομη κράτηση τους από το κράτος του Ισραήλ! Ποιος κυβερνά τελικά;», αναρωτιέται σε ανακοίνωσή του το March to Gaza Greece.

«Εκκωφαντική σιωπή της κυβέρνησης και για την μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις ισραηλινές δυνάμεις! Ο πιστός σύμμαχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το Ισραήλ, συνέλαβε, κράτησε και χτύπησε πολίτες της Ελλάδας και δεν έχει ακουστεί ακόμα το παραμικρό! Δεν θα περάσει!», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σοκάρουν οι φωτογραφίες των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla μετά τα όσα υπέστησαν στο Ισραήλ

«Μετά το κύμα διεθνούς κατακραυγής που ακολούθησε τη δημοσίευση των εικόνων των Ισραηλινών υπουργών Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ και Μίρι Ρεγκέβ να προχωρούν σε διαπόμπευση και βιαιοπραγίες έναντι των απαχθέντων μελών του στόλου του Global Sumud Flotilla, το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε πρόωρη απέλαση όλων των απαχθέντων, τους οποίους κυριολεκτικά ξεφορτώθηκε σήμερα (σ.σ. χθες) κατά τις μεσημβρινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς.

Οι εικόνες που είδαμε κατά την αποβίβαση τους ήταν σοκαριστικές, και δυστυχώς επιβεβαίωσαν πλήρως την πολύ ανησυχητική χθεσινή ανακοίνωση του Νομικού Κέντρου Adalah, οι δικηγόροι του οποίου είχαν επισκεφθεί χθες (σ.σ. προχθές) τους απαχθέντες στο κέντρο όπου κρατούνταν, και είχαν μεταφέρει μία εικόνα πολλών σοβαρών τραυματισμών λόγω χρήσης ακραίας βίας, πέρα από τους εκτεταμένους εξευτελισμούς, τα ψυχολογικά βασανιστήρια και την παραβίαση κάθε δικαιώματος των μελών της αποστολής. Με φρίκη διαπιστώσαμε με τα μάτια μας ότι ακόμα και οι μαρτυρίες για χρήση πλαστικών σφαιρών και taser πάνω στα σώματα ανδρών και γυναικών ήταν εντελώς ακριβείς».

Ακολουθούν οι σοκαριστικές φωτογραφίες που δείχνουν τα τραύματα των μελών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

«Συνεχόμενα βασανιστήρια, ψυχολογικά και σωματικά»

Το March to Gaza Greece στην ανακοίνωσή του προσθέτει ότι: «Εδραιώνοντας επικοινωνία με τα μέλη της ελληνικής αποστολής (σ.σ. του Global Sumud Flotilla), είδαμε ότι δεν γλίτωσαν από την εκδικητική μανία και τις δολοφονικές πρακτικές του σιωνιστικού, γενοκτονικού κράτους που στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης διαφημίζουν ως ‘τη μόνη δημοκρατία στην περιοχή’. Είδαμε ανθρώπους σοβαρά χτυπημένους, γεμάτους μελανιές και εκδορές σε όλα τα σημεία των σωμάτων τους, με σπασμένα πλευρά, σημάδια από πλαστικές σφαίρες ενώ ένα από τα μέλη της αποστολής μας έχει πιθανό κάταγμα στο πόδι.

Μας μετέφεραν ότι μετά την παράνομη σύλληψή του κρατήθηκαν για 48 σχεδόν ώρες σε ένα πλοίο πλωτή-φυλακή όπου οι Ισραηλινοί τους υπέβαλαν σε συνεχόμενα βασανιστήρια, ψυχολογικά και σωματικά, ατομικά και συλλογικά που συνεχίστηκαν και μετά την αποβίβαση: πέταξαν κρότου λάμψης πάνω στα σώματά τους, τους έριξαν με πλαστικές σφαίρες, τραυμάτισαν αρκετούς με μαχαίρι, τους έβαλαν πολλές ώρες σε stress position κάτω από τον ήλιο με απειλή όπλων, άσκησαν κάθε είδους σωματική βία, όπως είναι εμφανές από τις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε, τους υπέβαλαν σε στέρηση νερού και ύπνου αναγκάζοντάς τους να υπομένουν δυνατή μουσική, τους στέρησαν την πρόσβαση σε τουαλέτα και δέχτηκαν σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατ’ επανάληψη».

«Η ελληνική κυβέρνηση δείχνει απόλυτη αδιαφορία»

«Η ελληνική κυβέρνηση είχε την ευκαιρία να πράξει το αυτονόητο και να διασφαλίσει την ομαλή επιστροφή όλων των μελών της ελληνικής αποστολής, όμως από το πρωί δείχνει απόλυτη αδιαφορία. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που απήχθησαν με τη βία υπό την απειλή όπλων ενόσω έπλεαν σε διεθνή ύδατα, στην κυπριακή Ζώνη Έρευνας και Διάσωσης, από τις στρατιωτικές δυνάμεις ξένου κράτους.

Η κυβέρνηση ωστόσο απέδειξε για μία ακόμα φορά πως δεν ενοχλείται από τα επαναλαμβανόμενα εγκλήματα του «στρατηγικού της συμμάχου» και αδιαφορεί στην πράξη για τον επαναπατρισμό των πολιτών της, αφού έδωσε τελεσίγραφο σε ανθρώπους με τραυματισμούς που χρήζουν άμεσης ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας να μπουν σε λεωφορείο και να ταξιδέψουν πολλές ώρες οδικώς μέχρι την Αλεξανδρούπολη ή τη Θεσσαλονίκη», σημειώνει το March to Gaza Greece.

«Δομική κτηνωδία που το Ισραήλ και οι στρατηγικοί του σύμμαχοι πασχίζουν να σκεπάσουν»

«Ο εμπαιγμός της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στους ανθρώπους που φέρουν πάνω στα σώματα τους τις αποδείξεις των εγκληματικών πρακτικών του κράτους του Ισραήλ είναι προκλητικός και αποδεικνύει για μία ακόμα φορά, ότι η κυβέρνηση μας έχει απαρέγκλιτα επιλέξει να στοιχηθεί στην λάθος πλευρά της Ιστορίας.

Στη μόνιμη απορία των ακροδεξιών προφίλ και πληρωμένων λογαριασμών της Ισραηλινής πρεσβείας ‘αν θέλετε να βοηθήσετε, γιατί απλά δεν στέλνετε τρόφιμα στην Γάζα μέσω του Ισραήλ’ απαντάμε πιο δυνατά από ποτέ, γιατί η αποστολή αυτή δίνει την ορατότητα και αποκαλύπτει τη δομική κτηνωδία που το Ισραήλ και οι στρατηγικοί του σύμμαχοι πασχίζουν να σκεπάσουν.

Γιατί κάθε τραύμα και κάθε μελανιά στα σώματα των ανθρώπων μας φωτίζει λίγο περισσότερο το σκοτάδι της γενοκτονίας που τελείται στην Παλαιστίνη. Γιατί έχουμε πλήρη επίγνωση ότι τα βασανιστήρια και οι επιθέσεις στα μέλη του Στόλου του GSF είναι μόνο ένα μικρό δείγμα του τι συμβαίνει κάθε μέρα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, στην κατεχόμενη Παλαιστίνη.

Απαιτούμε την άμεση και ασφαλή επιστροφή αεροπορικώς όλων των μελών της ελληνικής αποστολής χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση πίσω στην Αθήνα.

Να δεσμευτεί τώρα δημόσια η κυβέρνηση για την άμεση και ασφαλή επιστροφή των μελών της ελληνικής αποστολής.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!», καταλήγει το March to Gaza Greece.