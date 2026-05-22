Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες
Ελλάδα 22 Μαΐου 2026, 12:54

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla υπέστησαν τα πάνδεινα κατά την απαγωγή τους από το Ισραήλ - Η ελληνική κυβέρνηση «συνεχίζει να μας κοροϊδεύει», λένε οι ακτιβιστές

Νέα κινητοποίηση είναι σε εξέλιξη στο υπουργείο Εξωτερικών, καθώς δεν έχουν επιστρέψει στη χώρα οι Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla, τον στόλο με ανθρωπιστική βοήθεια που κατευθυνόταν στη Γάζα.

«Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κοροϊδεύει! Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει λάβει κανένα απολύτως μέτρο για την ασφαλή μεταφορά της ελληνικής αποστολής! Πρόκειται για μια στάση ντροπής μετά και την ενημέρωση για την κατάσταση των ανθρώπων μετά την παράνομη κράτηση τους από το κράτος του Ισραήλ! Ποιος κυβερνά τελικά;», αναρωτιέται σε ανακοίνωσή του το March to Gaza Greece.

«Εκκωφαντική σιωπή της κυβέρνησης και για την μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις ισραηλινές δυνάμεις! Ο πιστός σύμμαχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το Ισραήλ, συνέλαβε, κράτησε και χτύπησε πολίτες της Ελλάδας και δεν έχει ακουστεί ακόμα το παραμικρό! Δεν θα περάσει!», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σοκάρουν οι φωτογραφίες των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla μετά τα όσα υπέστησαν στο Ισραήλ

«Μετά το κύμα διεθνούς κατακραυγής που ακολούθησε τη δημοσίευση των εικόνων των Ισραηλινών υπουργών Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ και Μίρι Ρεγκέβ να προχωρούν σε διαπόμπευση και βιαιοπραγίες έναντι των απαχθέντων μελών του στόλου του Global Sumud Flotilla, το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε πρόωρη απέλαση όλων των απαχθέντων, τους οποίους κυριολεκτικά ξεφορτώθηκε σήμερα (σ.σ. χθες) κατά τις μεσημβρινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς.

Οι εικόνες που είδαμε κατά την αποβίβαση τους ήταν σοκαριστικές, και δυστυχώς επιβεβαίωσαν πλήρως την πολύ ανησυχητική χθεσινή ανακοίνωση του Νομικού Κέντρου Adalah, οι δικηγόροι του οποίου είχαν επισκεφθεί χθες (σ.σ. προχθές) τους απαχθέντες στο κέντρο όπου κρατούνταν, και είχαν μεταφέρει μία εικόνα πολλών σοβαρών τραυματισμών λόγω χρήσης ακραίας βίας, πέρα από τους εκτεταμένους εξευτελισμούς, τα ψυχολογικά βασανιστήρια και την παραβίαση κάθε δικαιώματος των μελών της αποστολής. Με φρίκη διαπιστώσαμε με τα μάτια μας ότι ακόμα και οι μαρτυρίες για χρήση πλαστικών σφαιρών και taser πάνω στα σώματα ανδρών και γυναικών ήταν εντελώς ακριβείς».

Ακολουθούν οι σοκαριστικές φωτογραφίες που δείχνουν τα τραύματα των μελών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

«Συνεχόμενα βασανιστήρια, ψυχολογικά και σωματικά»

Το March to Gaza Greece στην ανακοίνωσή του προσθέτει ότι: «Εδραιώνοντας επικοινωνία με τα μέλη της ελληνικής αποστολής (σ.σ. του Global Sumud Flotilla), είδαμε ότι δεν γλίτωσαν από την εκδικητική μανία και τις δολοφονικές πρακτικές του σιωνιστικού, γενοκτονικού κράτους που στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης διαφημίζουν ως ‘τη μόνη δημοκρατία στην περιοχή’. Είδαμε ανθρώπους σοβαρά χτυπημένους, γεμάτους μελανιές και εκδορές σε όλα τα σημεία των σωμάτων τους, με σπασμένα πλευρά, σημάδια από πλαστικές σφαίρες ενώ ένα από τα μέλη της αποστολής μας έχει πιθανό κάταγμα στο πόδι.

Μας μετέφεραν ότι μετά την παράνομη σύλληψή του κρατήθηκαν για 48 σχεδόν ώρες σε ένα πλοίο πλωτή-φυλακή όπου οι Ισραηλινοί τους υπέβαλαν σε συνεχόμενα βασανιστήρια, ψυχολογικά και σωματικά, ατομικά και συλλογικά που συνεχίστηκαν και μετά την αποβίβαση: πέταξαν κρότου λάμψης πάνω στα σώματά τους, τους έριξαν με πλαστικές σφαίρες, τραυμάτισαν αρκετούς με μαχαίρι, τους έβαλαν πολλές ώρες σε stress position κάτω από τον ήλιο με απειλή όπλων, άσκησαν κάθε είδους σωματική βία, όπως είναι εμφανές από τις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε, τους υπέβαλαν σε στέρηση νερού και ύπνου αναγκάζοντάς τους να υπομένουν δυνατή μουσική, τους στέρησαν την πρόσβαση σε τουαλέτα και δέχτηκαν σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατ’ επανάληψη».

«Η ελληνική κυβέρνηση δείχνει απόλυτη αδιαφορία»

«Η ελληνική κυβέρνηση είχε την ευκαιρία να πράξει το αυτονόητο και να διασφαλίσει την ομαλή επιστροφή όλων των μελών της ελληνικής αποστολής, όμως από το πρωί δείχνει απόλυτη αδιαφορία. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που απήχθησαν με τη βία υπό την απειλή όπλων ενόσω έπλεαν σε διεθνή ύδατα, στην κυπριακή Ζώνη Έρευνας και Διάσωσης, από τις στρατιωτικές δυνάμεις ξένου κράτους.

Η κυβέρνηση ωστόσο απέδειξε για μία ακόμα φορά πως δεν ενοχλείται από τα επαναλαμβανόμενα εγκλήματα του «στρατηγικού της συμμάχου» και αδιαφορεί στην πράξη για τον επαναπατρισμό των πολιτών της, αφού έδωσε τελεσίγραφο σε ανθρώπους με τραυματισμούς που χρήζουν άμεσης ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας να μπουν σε λεωφορείο και να ταξιδέψουν πολλές ώρες οδικώς μέχρι την Αλεξανδρούπολη ή τη Θεσσαλονίκη», σημειώνει το March to Gaza Greece.

«Δομική κτηνωδία που το Ισραήλ και οι στρατηγικοί του σύμμαχοι πασχίζουν να σκεπάσουν»

«Ο εμπαιγμός της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στους ανθρώπους που φέρουν πάνω στα σώματα τους τις αποδείξεις των εγκληματικών πρακτικών του κράτους του Ισραήλ είναι προκλητικός και αποδεικνύει για μία ακόμα φορά, ότι η κυβέρνηση μας έχει απαρέγκλιτα επιλέξει να στοιχηθεί στην λάθος πλευρά της Ιστορίας.

Στη μόνιμη απορία των ακροδεξιών προφίλ και πληρωμένων λογαριασμών της Ισραηλινής πρεσβείας ‘αν θέλετε να βοηθήσετε, γιατί απλά δεν στέλνετε τρόφιμα στην Γάζα μέσω του Ισραήλ’ απαντάμε πιο δυνατά από ποτέ, γιατί η αποστολή αυτή δίνει την ορατότητα και αποκαλύπτει τη δομική κτηνωδία που το Ισραήλ και οι στρατηγικοί του σύμμαχοι πασχίζουν να σκεπάσουν.

Γιατί κάθε τραύμα και κάθε μελανιά στα σώματα των ανθρώπων μας φωτίζει λίγο περισσότερο το σκοτάδι της γενοκτονίας που τελείται στην Παλαιστίνη. Γιατί έχουμε πλήρη επίγνωση ότι τα βασανιστήρια και οι επιθέσεις στα μέλη του Στόλου του GSF είναι μόνο ένα μικρό δείγμα του τι συμβαίνει κάθε μέρα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, στην κατεχόμενη Παλαιστίνη.

Απαιτούμε την άμεση και ασφαλή επιστροφή αεροπορικώς όλων των μελών της ελληνικής αποστολής χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση πίσω στην Αθήνα.

Να δεσμευτεί τώρα δημόσια η κυβέρνηση για την άμεση και ασφαλή επιστροφή των μελών της ελληνικής αποστολής.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!», καταλήγει το March to Gaza Greece.

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Συμβολαιογράφοι Αθήνας: Αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών – Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο
Εξαιρέσεις 22.05.26

Σε αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών οι συμβολαιογράφοι της Αθήνας - Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο

Οι συμβολαιογράφοι «δεν προτείνουμε το ακαταδίωκτο ούτε το ανεύθυνο, απλά να οριοθετηθεί η έννοια της ευθύνης και του δόλου», λέει η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Eλένη Κοντογεώργου

Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Στη Φθιώτιδα 22.05.26

Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες

Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε σχεδόν το σύνολο της περιοχής στη Φθιώτιδα - Η ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Ήμουνα… νιος (vid)
Euroleague 22.05.26

Ήμουνα… νιος (vid)

Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Οι δικαιούχοι 22.05.26

Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές - Ποιοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Κόσμος 22.05.26

Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi

Η άδεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου İstanbul Bilgi, στο οποίο είχε προηγουμένως διοριστεί κρατικός επίτροπος, ανακλήθηκε βάσει του πρόσθετου άρθρου 11 του νόμου 2547 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»
Ριζοσπαστισμός κι αντιιμπεριαλισμός 22.05.26

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»

Ένας συλλογικός τόμος επιτρέπει να προσεγγίσουμε τη μακρά δεκαετία του 1960 στην Τουρκία

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση

Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης»

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε

Βασιζόμενη στην πλειοψηφία της στη Βουλή η κυβέρνηση αποφάσισε ν’ αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

