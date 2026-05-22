Χανιά: Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για μήνες τη σορό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου
Σήμερα αναμένονται στα Χανιά οι γονείς του 33χρονου γιατρού για την τελική ταυτοποίηση
Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο στην Κρήτη.
Ο σορός του βρέθηκε στον Αποκόρωνα το απόγευμα της Πέμπτης (21.05.2026), αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων Κανέλλο Νικολάου, τη σορό εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του τοπικού τμήματος, καθώς και στελέχη της ερευνητικής ομάδας μαζί με ιατροδικαστή.
Από τα πρώτα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της σορού, οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει αντιστοιχία με τον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι επίσημες διαδικασίες ταυτοποίησης, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι επίσημες διαδικασίες ταυτοποίησης. Γι’ αυτό τον λόγο έχουν κληθεί και οι γονείς του για την επίσημη αναγνώριση. Μάλιστα αν δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί η σορός λόγω της προχωρημένης σήψης δεν αποκλείεται η περίπτωση να ληφθεί και δείγμα dna.
«Από έρευνα που κάναμε με τον ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό. Είδαμε ότι αντιστοιχούν χαρακτηριστικά του ρουχισμού του με αυτά της σορού», ανέφερε στο zarpanews.gr ο κ. Νικολάου.
Η σορός βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο με πυκνή θαμνώδη βλάστηση και ξερά κλαδιά, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται εκκλησάκι, χωρίς όμως να εντοπίζεται μέσα σε αυτό.
Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό.
Οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι οικογένεια του γιατρού αναμένεται να φτάσε σήμερα στα Χανιά για την αναγνώριση της σορού.
Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι, παρά τις εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, κανείς δεν περίμενε πως ο αγνοούμενος είχε διανύσει πεζός μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του. Όπως ανέφερε, πέρασε μέσα από το χωριό χωρίς να γίνει αντιληπτός και τελικά κατέληξε στο σημείο όπου βρέθηκε.
