Δύο μήνες συμπληρώνονται σήμερα από την εξαφάνιση του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου από την Κρήτη όπου εργαζόταν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του παραμένουν άκαρπες. Η οικογένειά του τον αναζητά δίχως αποτέλεσμα αλλά δεν παύει να ελπίζει. «Θέλουμε να μάθουμε, να το βρούμε το παιδί μας, είτε έτσι είτε αλλιώς, ώστε ότι κακό και να έγινε να το τιμήσουμε», δήλωσε ο πατέρας του προ ημερών.

Το «Φως στο Τούνελ» επικοινώνησε με έναν φίλο του που ζει μόνιμα στο εξωτερικό, ο οποίος αποκάλυψε στοιχεία του χαρακτήρα του 33χρονου και περιέγραψε την τελευταία επικοινωνία που είχε η ξαδέλφη του μαζί του, μία μόλις ημέρα προτού χαθούν τα ίχνη του.

«Τον Αλέξη τον ξέρω από το 2017. Τον γνώρισα μέσω της ξαδέλφης μου, που είναι κολλητή του φίλη. Δούλευαν μαζί στο Κέντρο Υγείας της Σκιάθου. Αυτό το παιδί ήταν διαμάντι, από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Μια μέρα πριν εξαφανιστεί, είχε μιλήσει με την ξαδέλφη μου. Την ρωτούσε τι θα κάνει τα Χριστούγεννα. Της είπε ότι είναι καλά, αλλά ότι το μυαλό του είχε γίνει ‘σούπα’ από το διάβασμα».

Αναφερόμενος σε συνάντηση που είχαν μετά τον χωρισμό του, είπε ότι τότε διαπίστωσε πόσο βαθιά τον είχε επηρεάσει: «Μου είχε μεταφέρει ότι ήταν στεναχωρημένος. Είχε χωρίσει από τη σχέση του. Ήταν μαζί περίπου οκτώ μήνες και εκείνη σπούδαζε, ήταν τελειόφοιτη, στην Πάτρα».

«Αν κάποιος χρησιμοποιεί το προφίλ του ή αν, απίστευτο όσο κι αν ακούγεται, είναι ο ίδιος, τότε μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό»

Για την κοπέλα ο Αλέξης μιλούσε πάντα με σεβασμό, συνέχισε ο φίλος του, αλλά «από τότε δεν ξέρω αν έκανε κάποια άλλη σοβαρή σχέση. Μιλούσε μόνο για εφήμερες γνωριμίες. Το καλοκαίρι, ξέρω ότι είχε πάει στη Γαύδο με δύο κοπέλες και είχε περάσει πολύ όμορφα. Ήταν άνθρωπος ήσυχος. Δεν θα έκανε ποτέ κακό στον εαυτό του».

Μία ημέρα μετά το πρώτο «Τούνελ» της χρονιάς, ο φίλος του από τη Σουηδία έγινε αποδέκτης πληροφοριών που προκαλούν ανατριχίλα και γεννούν νέα, βασανιστικά ερωτήματα.

Η σοκαριστική ειδοποίηση στα social

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, «το Σάββατο έλαβα μια ειδοποίηση στο κινητό μου ότι ο Αλέξης άρχισε να χρησιμοποιεί τα Threads. Παρά το σοκ μου, πρόλαβα να κάνω screenshot και σας έστειλα τη φωτογραφία. Μπαίνοντας στο προφίλ του, έδειχνε ότι ήταν ενεργός μόλις δέκα λεπτά πριν. Όλο αυτό με αναστάτωσε βαθιά. Υπάρχει κάποιος που μπαίνει στους λογαριασμούς του; Και αν ναι, γιατί; Για να σβήσει στοιχεία; Τι ακριβώς συμβαίνει;» διερωτήθηκε.

Και πρόσθεσε: «Αν κάποιος χρησιμοποιεί το προφίλ του ή αν, απίστευτο όσο κι αν ακούγεται, είναι ο ίδιος, τότε μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό. Μήπως έχει πρόσβαση η Αστυνομία; Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δεν μπορεί να διαπιστώσει τι συμβαίνει; Μετά από όλα αυτά, το μυαλό μου πηγαίνει όλο και περισσότερο στο κακό σενάριο. Ότι κάποιος του έχει κάνει κακό. Πού ακριβώς πήγε; Μήπως βάλανε εκεί το αυτοκίνητο σκοπίμως για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο;».

Μάλιστα, υπάρχει και μια συνάδελφός του που δήλωσε στο «Τούνελ» ότι έλαβε ειδοποίηση στο κινητό της, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξης ενεργοποίησε την εφαρμογή Threads.

«Μου ήρθε ειδοποίηση στο Instagram και στο Facebook, καθώς το Threads συνδέεται μέσω αυτών, ότι ο Αλέξης ξεκίνησε να το χρησιμοποιεί. Είναι σαν κάποιος να μπήκε στον λογαριασμό του και να το ενεργοποίησε. Το συζήτησα και με μία ακόμη φίλη μας, που ήμασταν και οι τρεις μαζί στο νοσοκομείο ως συνειδικευόμενοι. Παραξενεύτηκε κι εκείνη».

Όπως λέει, όταν δουλεύεις με κάποιον σε τέτοιες συνθήκες, ειδικά σε χειρουργική ειδικότητα, δένεσαι. «Γίνεσαι οικογένεια. Περάσαμε αμέτρητες ώρες μαζί. Αναρωτηθήκαμε με την άλλη κοπέλα μήπως κάποιος άνοιξε το κινητό του. Αλλά και πάλι, πώς βρέθηκε κατευθείαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Ήταν κάτι εντελώς απρόσμενο».

Η ίδια δεν γνωρίζει αν θα μπορούσε να εξαφανιστεί χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, ιδιαίτερα αφότου έμαθε από την οικογένειά του ότι είχε χαθεί ξανά στο παρελθόν, έστω και για λίγες ώρες. «Κάτι τέτοιο δεν το γνώριζα. Όσα ακούγονται τώρα δεν τα ήξερε κανείς μας, ούτε ακόμα και άτομα που ήταν πιο κοντά του… Για όλα τον θεωρώ ικανό. Ακόμη και για αυτό», πρόσθεσε.

Τι λένε οι γείτονές του στην Κρήτη

Το «Φως στο Τούνελ» βρέθηκε στη γειτονιά του αγνοούμενου γιατρού στο Ηράκλειο. «Στα μέσα Οκτώβρη αρρώστησε ο μικρός μου γιος και αναγκαστήκαμε να πάμε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου μας είπαν ότι πρέπει να τον δει ωτορινολαρυγγολόγος. Ο Αλέξης Τσικόπουλος είδε το παιδί. Το εξέτασε λεπτομερώς, ασχολήθηκε πολλή ώρα μαζί του και μείναμε πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος. Πάντα μόνος του, δεν έβλεπα ποτέ να έχει κάποιον μαζί του. Δεν χαιρετούσε, προχωρούσε, έμπαινε μέσα στο σπίτι του και έφευγε», λέει μια γειτόνισσα.

Η ίδια έδειξε στην κάμερα και το σημείο όπου συνήθιζε να παρκάρει το αυτοκίνητό του. «Συνήθιζε να παρκάρει στο ίδιο σημείο, πάντα από τη δεξιά πλευρά. Δεν είχαμε καταλάβει ότι έχει εξαφανιστεί». Το αυτοκίνητό του, ωστόσο, παραμένει εκεί.

Μετά τον εντοπισμό του στο χωριό Φρες, όπου βρέθηκε παρατημένο και την απομάκρυνσή του από εκεί, η οικογένειά του το στάθμευσε ξανά στο ίδιο σημείο όπου το άφηνε και ο ίδιος, κοντά στο σπίτι του.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το «Τούνελ», άλλη γειτόνισσα του αγνοούμενου γιατρού περιγράφει έναν άνθρωπο ήρεμο, μοναχικό, αλλά δραστήριο: «Χάσαμε τον Αλέξη από δω ξαφνικά, δεν θεωρώ ότι ήταν και άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κακό στον εαυτό του».

Όπως λέει, πήγαινε στο γυμναστήριό του κάθε απόγευμα, όλο το καλοκαίρι πήγαινε στη θάλασσα, ήταν λίγο μοναχικός αλλά έκανε πράγματα για τον εαυτό του. «Στην αρχή που ήρθε στη γειτονιά ερχόταν μία κοπέλα για ένα διάστημα και τον επισκεπτόταν. Στη συνέχεια δεν ξανά είδαμε κάποιο άτομο», προσθέτει.

Την ημέρα της εξαφάνισής του «εγώ το μόνο που εντόπισα όπως έστριβα στο στενό ήταν ότι έλειπε το αυτοκίνητό του. Δεν είναι όπως τον δείχνουν στις φωτογραφίες, είχε αρκετά κιλά παραπάνω και το πρόσωπο του ήταν στρογγυλό. Φαινόταν ότι περνούσε πολύ ωραία εδώ στην περιοχή, τώρα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο επειδή άλλαξε και τμήμα, δεν ξέρουμε τι συνέβαινε. Τελείωσε την χειρουργική και στη συνέχεια πήγε στην ΩΡΛ».

Η ίδια θυμάται ότι «τον είχαν ξαναχάσει άλλη μία φορά, μπορεί να ήταν πέρυσι για μια δύο ημέρες αλλά τον βρήκαν εύκολα. Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, δεν είχε πάει πάλι στην εφημερία του, αλλά τελικά τον βρήκαν».