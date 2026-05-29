Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για εκτεταμένη ρύπανση στο κέντρο της Αθήνας
Κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α., πρωινές ώρες της Τετάρτης (27-5-2026), σε επιχείρηση εμπορίου σιδήρων και μετάλλων στο κέντρο της Αθήνας για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν έλεγχο εντός της επιχείρησης.
Πλήθος αποβλήτων και ελαίων
Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και καλωδίων ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων στο έδαφος προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Επιπρόσθετα, ο 58χρονος διαπιστώθηκε ότι διενεργούσε καύση αποβλήτων με τη χρήση φιάλης οξυγόνου χωρίς να υπάρχει σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 58χρονου ημεδαπού ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
