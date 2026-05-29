Βόλος: Στο νοσοκομείο 30χρονη με μηνιγγίτιδα – Είχε γεννήσει πριν λίγες ημέρες
Σε θάλαμο απομόνωσης του νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα μια 30χρονη
Στη Β΄ Παθολογική Κλινική του Γενικό Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται σε θάλαμο απομόνωσης μία 30χρονη γυναίκα, η οποία παρουσίασε συμπτώματα συμβατά με μηνιγγίτιδα λίγες εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό, δυσκαμψία στον αυχένα και έντονη αδιαθεσία, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες εξετάσεις. Οι υγειονομικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ιογενή ή μικροβιακή λοίμωξη.
Η ασθενής παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, ενώ η κατάστασή της κρίνεται διαχειρίσιμη υπό συνεχή νοσηλευτική φροντίδα.
