newspaper
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξαν οι αιτήσεις – Τι να προσέξετε, βήμα βήμα η διαδικασία
Ελλάδα 29 Μαΐου 2026, 10:17

Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξαν οι αιτήσεις – Τι να προσέξετε, βήμα βήμα η διαδικασία

Ξεκινούν πάλι οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού Α21 - Όσα πρέπει να προσέξετε και αναλυτικά τα βήματα για την υποβολή της αίτησης

Μαρίνα Κουτσούμπα
ΕπιμέλειαΜαρίνα Κουτσούμπα
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Επιστήμονες εντόπισαν την πρωτεΐνη – κλειδί για την καύση λίπους

Επιστήμονες εντόπισαν την πρωτεΐνη – κλειδί για την καύση λίπους

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Άνοιξε εκ νέου από σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων του 2026.

Η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 θα παραμείνει ανοιχτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Τι να προσέξετε στην αίτηση για το επίδομα παιδιού Α21

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση -από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο- καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας
  • η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

Βήμα 1 – Υποβολή Ε1 και αίτησης Α21 Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στο Α21 του έτους 2026 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Προκειμένου όμως οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του επιδόματός τους για το έτος 2026 αλλά και προς αποφυγή σώρευσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συνιστάται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος-Ε1 τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2025). Η πληρωμή της δόσης του επιδόματος παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, θα περιλάβει μόνο όσους αιτούντες έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους.

Βήμα 2 – Είσοδος Μπαίνετε στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια TaxisNet πατώντας το link που ακολουθεί μετά τις οδηγίες. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή τα δικά σας, του/της συζύγου ή του αντισυμβαλόμενου στο σύμφωνο συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων σας.

Βήμα 3 – Συναίνεση Μετά την είσοδο, θα εμφανισθεί φόρμα όπου θα πρέπει να επιλέξετε την τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση. Οι έγγαμοι και οι εν διαστάσει θα πρέπει να εισάγουν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου. Διαβάστε προσεχτικά το κείμενο που αφορά τη Συναίνεση για το Επίδομα Παιδιού και πατήστε [Συναίνεση] (για την έναρξη συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης επιδόματος παιδιού Α21).

Βήμα 4 – Συμπλήρωση Αίτησης Η αίτηση επιδόματος παιδιού θα περιέχει προ-συμπληρωμένα τα προσωπικά σας στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειας σας. Κάποια από τα πεδία της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και o ΙΒΑΝ στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος για την καταβολή του επιδόματος.

Βήμα 5 – Σύνθεση Οικογένειας Η αίτηση επιδόματος παιδιού περιλαμβάνει πίνακα με τη σύνθεση της οικογένειας σας. Για κάποια μέλη μπορεί να απαιτηθεί η συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων, όπως πχ. στοιχεία φοιτητή. Πατώντας [Αλλαγή Στοιχείων] θα κατευθυνθείτε στη φόρμα στοιχείων του μέλους για το οποίο θα εισάγετε και θα καταχωρήσετε συμπληρωματικά στοιχεία. Αν κάποιο από τα τέκνα δεν πρέπει να συμμετέχει στην αίτηση, θα πρέπει να κάνετε διαγραφή τέκνου. Επιπροσθέτως, αν κάποιο μέλος δεν περιλαμβάνεται στην προ-συμπληρωμένη σύνθεση της οικογένειας σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε προσθήκη τέκνου. Στην ίδια λίστα υπάρχει σχετική ενημέρωση δίπλα στο όνομα του ατόμου που τυχόν χρειάζεται να συναινέσει για το επίδομα. Για την συναίνεση του απαιτείται η σύνδεση στην εφαρμογή με τα δικά του στοιχεία TaxisNet.

Βήμα 6 – Επισημάνσεις & Δικαιολογητικά Κατά την αποθήκευση ή την υποβολή της αίτησης, η εφαρμογή ενδέχεται να εμφανίσει στο κάτω μέρος της φόρμας επισημάνσεις με σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την αίτηση. Μπορεί να σας ζητηθεί να επισυνάψετε δικαιολογητικά που αφορούν εσάς ή κάποιο προστατευόμενο μέλος. Κάποια από τα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της αίτησης επιδόματος παιδιού.

Βήμα 7 – Καταχώρηση και Υποβολή Στο κάτω μέρος της αίτησης μπορείτε να πατήσετε [Αποθήκευση] ή [Υποβολή]. Με την αποθήκευση, η αίτηση καταχωρείται προσωρινά στο σύστημα και μπορείτε να επανέλθετε αργότερα μία ή περισσότερες φορές για να συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία των μελών ή και να επισυνάψετε δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση της. Ο έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι η μη οριστικοποιημένη αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν θα προχωρήσει η εκκαθάρισή της.

Ακύρωση Αίτησης Αν μετά την υποβολή της αίτησης, διαπιστώσετε πως υπάρχει λάθος, μπορείτε να την ακυρώσετε πατώντας [Οι Αιτήσεις Μου] / [Προβολή] / [Ακύρωση Αίτησης] και κατόπιν να εκκινήσετε νέα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Α21) επιδόματος παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της, πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Σε περίπτωση που ακυρώσετε την αίτησή σας και δεν υποβάλετε οριστικά νέα, τότε ότι ποσό λάβατε βάσει της ακυρωθείσας αίτησης, θα θεωρηθεί αχρεωστήτως καταβληθέν.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Επιστήμονες εντόπισαν την πρωτεΐνη – κλειδί για την καύση λίπους

Επιστήμονες εντόπισαν την πρωτεΐνη – κλειδί για την καύση λίπους

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

inWellness
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Πανελλαδικές 2026 29.05.26

«Κρίση μοναξιάς» - Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις για τις Πανελλαδικές 2026 - Το ζήτημα της μοναξιάς κλήθηκαν να σχολιάσουν μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη δυσκολία των θεμάτων

Σύνταξη
Stream newspaper
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Πανελλαδικές 2026 29.05.26

«Κρίση μοναξιάς» - Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις για τις Πανελλαδικές 2026 - Το ζήτημα της μοναξιάς κλήθηκαν να σχολιάσουν μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη δυσκολία των θεμάτων

Σύνταξη
Πειραιάς: Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία
Λιμάνι Πειραιά 29.05.26

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία

Η επιβατική κίνηση καταγράφεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα προς τα νησιά εν όψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές
Ελλάδα 29.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις – Μιλάει στο in κτηνοτρόφος που είδε την κτηνιατρική υπηρεσία να τρέχει την περασμένη Κυριακή να καλύψει με χώμα, με καθυστέρηση ενός μήνα, προβληματικές ταφές

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Εξελίξεις 29.05.26

Ανατροπή στις καθυστερήσεις; Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand - Τι θα γίνει με τη σειρά;

Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, «η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο».

Σύνταξη
Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ

Εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα μείνει ο Νεϊμάρ μετά τον νέο τραυματισμό που υπέστη και πλέον κινδυνεύει σοβαρά να «κοπεί» από τον Κάρλο Αντσελότι και την αποστολή του Μουντιάλ.

Σύνταξη
«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα
Πολιτική 29.05.26

«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα

Στην στρατηγική επιλογή του για ενότητα του χώρου επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι το επόμενο Σάββατο θα υπάρξει εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μετά και τις εξελίξεις με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στην πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι υπάρχει η βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική.

Σύνταξη
Οι Αθώοι: Απόψε το μεγάλο φινάλε
Media 29.05.26

Οι Αθώοι: Απόψε το μεγάλο φινάλε

«Όλοι γεννιόμαστε αθώοι. Στο δρόμο γινόμαστε ένοχοι. Στη στροφή μετανιώνουμε. Και στο τέλος πεθαίνουμε αθώοι». Το τελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής Οι Αθώοι έρχεται απόψε στο MEGA, στις 22.10

Σύνταξη
Η μέρα που ο Ολυμπιακός έγραψε Ιστορία: «Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»
Conference League 29.05.26

Η μέρα που ο Ολυμπιακός έγραψε Ιστορία: «Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»

Σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια, στις 29/5/2024 ο Ολυμπιακός σηκώνει στη Νέα Φιλαδέλφεια το πρώτο ευρωπαϊκό ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, κατακτώντας το Europa Conference League - Το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ για τον θρίαμβο.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Πανελλαδικές 2026 29.05.26

«Κρίση μοναξιάς» - Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις για τις Πανελλαδικές 2026 - Το ζήτημα της μοναξιάς κλήθηκαν να σχολιάσουν μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη δυσκολία των θεμάτων

Σύνταξη
Κυνική παραδοχή Γεωργιάδη: Τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνονται ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Κυνική παραδοχή Γεωργιάδη: Τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνονται ποτέ

Ο Γεωργιάδης δεν λαϊκίζει όταν θέτει ζήτημα οικονομικών της ΕΛΑΣ επειδή έκανε μία πετυχημένη εκδήλωση - Λαϊκίζουν όσοι επιμένουν να θυμούνται ότι η ΝΔ χρωστάει 530 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν θα αποπληρώσει ποτέ. Άλλωστε, άλλο οι πολίτες … κι άλλο τα κόμματα εξουσίας για τον Αδωνι

Σύνταξη
Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
Επικαιρότητα 29.05.26

«Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών» - Μήνυμα Τσίπρα στους υποψήφιους

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Σύνταξη
Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής
Όνειδος 29.05.26

Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Με την εκεχειρία μόνο κατ’ όνομα και με την ειρηνευτική διαδικασία βαλτωμένη, στη Γάζα παγιώνεται μια κατάσταση αβεβαιότητας, με τα δεινά των άμαχων Παλαιστινίων μόνο να κορυφώνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Στέψη στο ΟΑΚΑ για τους «ερυθρόλευκους» ή… παράταση
Άλλα Αθλήματα 29.05.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Στέψη στο ΟΑΚΑ για τους «ερυθρόλευκους» ή… παράταση

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (29/5, 18:00) στον τέταρτο τελικό της Handball Premier, με την Ένωση να θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά και τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στο 3-1 και την κατάκτηση του τίτλου.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies