Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για  προώθηση της πυρηνικής ενέργειας «όταν οι συνθήκες είναι ώριμες»
Περιβάλλον 29 Μαΐου 2026, 16:39

Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για  προώθηση της πυρηνικής ενέργειας «όταν οι συνθήκες είναι ώριμες»

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από προηγούμενες δηλώσεις Μητσοτάκη υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνοκίνητων πλοίων.

Η κυβέρνηση προχωρά στην θέσπιση μηχανισμού που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία της πυρηνικής ενέργειας και θα εισηγηθεί μελλοντικά αν είναι σκόπιμη η χρήση της στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Μιλώντας σε εκδήλωση με τίτλο «Η Ελλάδα στη Νέα Εποχή της Πυρηνικής Ενέργειας, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος παραδέχτηκε ότι «σήμερα το εγχείρημα είναι δύσκολο».

«Υπάρχουν καθυστερήσεις και υψηλό κόστος. Θέλουμε όμως να βάλουμε τα θεμέλια, ώστε όταν ωριμάσουν οι τεχνολογικές συνθήκες να μην χρειαστεί να ξεκινήσουμε από το μηδέν και να κλείσουμε το κενό πολύ πιο γρήγορα. Να παρακολουθούμε την τεχνολογία ώστε να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε όταν οι συνθήκες είναι ώριμες» είπε.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι στην ΕΕ παρατηρείται μια στροφή προς την πυρηνική ενέργεια, αν και διευκρίνισε ότι η υιοθέτηση αυτής της λύσης απαιτεί κοινωνική συναίνεση.

Μιλώντας τον Μάρτιο στη Σύνοδο Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι «η Ελλάδα είναι ώρα να εξερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο».

«Θα ορίσουμε μια διυπουργική επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρχουν οριστικές συστάσεις προς την κυβέρνηση ως προς αυτό» είχε αναφέρει τότε.

Δήλωσε ακόμα ότι τα πυρηνοκίνητα πλοία θα ήταν η μόνη αξιόπιστη λύση για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στη ναυτιλία.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε ταχθεί υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και στο συνέδριο που διοργάνωσαν πέρυσι οι Financial Times και η Καθημερινή.

«Μπορεί αυτό να σοκάρει κάποιους που το ακούν, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα χωρίς ιστορικό ή εμπειρία στην πυρηνική ενέργεια, αλλά όταν κοιτάζω τις γενικές ενεργειακές εξελίξεις, δεν βλέπω πώς ο κόσμος μπορεί να φτάσει στην ουδετερότητα άνθρακα χωρίς την πυρηνική ενέργεια» είχε πει τότε.

«Πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον η πυρηνική τεχνολογία είναι μία επιλογή για τη ναυτιλία σε έναν ορίζοντα 10-15 ετών από τώρα. Πρέπει να συμμετέχουμε στον διάλογο για την πυρηνική τεχνολογία και να κάνουμε ομάδες εργασίας με τη ναυτιλιακή κοινότητα» δήλωσε.

Ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε είτε να προμηθευτεί ηλεκτρική ενέργεια από αντιδραστήρες στη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία, είτε να αναπτύξει «μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες» (SMR) εντός της χώρας.

Πρόκειται για μια νέα γενιά μικρών αντιδραστήρων χαμηλού κόστους και υποτίθεται αυξημένης ασφάλειας, οι οποίοι όμως παραμένουν σε πειραματικό στάδιο και ακόμα δεν χρησιμοποιούνται πουθενά στον κόσμο για παραγωγή ενέργειας.

Στην εκδήλωση της Παρασκευής, η Αναστασία Μακρή της εταιρείας Ζέπος & Γιαννόπουλος ανέφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει θεσμικό πλαίσιο για την πυρηνική ενέργεια που απορρέει από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς του ΟΗΕ και της ΕΕ (για την πυρηνική ασφάλεια, την έγκαιρη γνωστοποίηση, τη μεταφορά και ανακύκλωση αναλωμένου καυσίμου και αποβλήτων , κ.ά..

Δεν υπάρχει ωστόσο πλαίσιο για την αδειοδότηση, χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων, το οποίο θα έπρεπε να θεσπιστεί εφόσον ληφθεί η απόφαση να αναπτυχθεί πυρηνικό πρόγραμμα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας Χρήστος Χουσιάδας υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της Επιτροπής με προσωπικό εφόσον προχωρήσει η χώρα προς την κατεύθυνση της πυρηνικής τεχνολογίας.

Στην ίδια εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Βαγγέλης Καρκαλέτσης ανήγγειλε ότι από το 2027 θα ξεκινήσει μεταπτυχιακό σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για θέματα πυρηνικής τεχνολογίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Stream science
Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια
Μεταξύ ζωής και θανάτου 29.05.26

Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια

Βιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία ένα θαλάσσιο αγγούρι με «αθάνατους» ιστούς. Τα ευρήματα ίσως αποδειχθούν πολύτιμα στην αγανεννητική ιατρική.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει τα σημάδια δεκαετίες νωρίτερα – Τι έδειξε έρευνα
Ο αντίλογος 29.05.26

Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ δεκαετίες νωρίτερα - Τι έδειξε έρευνα

Τα υψηλά επίπεδα βιοδεικτών στο αίμα συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε βασικούς γνωστικούς τομείς, κάτι που δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευθεί η νόσος Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο

Σύνταξη
Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται
Δοκιμή 29.05.26

Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται

Ακόμα ένα από τα πιο ακριβά πυροτεχνήματα που έχουν ριχτεί ποτέ έζησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο πύραυλος της εταιρείας Blue Orign του μεγιστάνα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα, για τους λάτρεις των εκρήξεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες
Νέα μελέτη 27.05.26

Η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες

Νέα έρευνα για την κλιματική αλλαγή - Η κοινωνική ανισότητα και η κλιματική ανισότητα αλληλεπικαλύπτονται, με τις πιο ευάλωτες έγκυες γυναίκες να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE ο τέταρτος τελικός: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 29.05.26

LIVE ο τέταρτος τελικός: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον 4ο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς
ΠΑΣΟΚ 29.05.26

Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς

«Αισιοδοξία και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια
Μεταξύ ζωής και θανάτου 29.05.26

Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια

Βιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία ένα θαλάσσιο αγγούρι με «αθάνατους» ιστούς. Τα ευρήματα ίσως αποδειχθούν πολύτιμα στην αγανεννητική ιατρική.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για εκτεταμένη ρύπανση στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 29.05.26

Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για εκτεταμένη ρύπανση στο κέντρο της Αθήνας

Κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Σύνταξη
Ιράν για ΗΠΑ: «Δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια, θα κρίνουμε από τις πράξεις» – Συνάντηση με Ομάν για το Ορμούζ
Ανάρτηση Γκαλιμπάφ 29.05.26

Ιράν για ΗΠΑ: «Δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια, θα κρίνουμε από τις πράξεις» – Συνάντηση με Ομάν για το Ορμούζ

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ λέει ότι το Ιράν «κατακτά παραχωρήσεις όχι μέσω διαλόγου αλλά με πυραύλους», προσθέτοντας: «Στις διαπραγματεύσεις απλώς τους κάνουμε να καταλάβουν»

Σύνταξη
Νετανιάχου: Οι IDF διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι – Επιχειρούμε στη Βηρυτό και στην Μπεκάα
Νέα κλιμάκωση 29.05.26

«Οι IDF διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι - Επιχειρούμε στη Βηρυτό και στην Μπεκάα», δήλωσε ο Νετανιάχου

Οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση - Συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον εν μέσω των επιθέσεων των IDF

Σύνταξη
Έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – «Το ταξίδι αξίζει μόνο όταν έχει επιστροφή» το μήνυμα του υπουργείου Μεταφορών
Ελλάδα 29.05.26

Έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – «Το ταξίδι αξίζει μόνο όταν έχει επιστροφή» το μήνυμα του υπουργείου Μεταφορών

Με την εξειδικευμένη καμπάνια «ΟΔΥΣΕΑΣ» το υπουργείο Μεταφορών φέρνει στο φως τη σκληρή γεωγραφία και την κατανομή των θανατηφόρων τροχαίων των προηγούμενων ετών, επιχειρώντας να λειτουργήσει ως προειδοποίηση προς όλους τους οδηγούς.

Σύνταξη
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσευχήθηκε στην Αγία Σοφία ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης
29 Μαΐου 1453 29.05.26

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσευχήθηκε στην Αγία Σοφία ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πήγε στην Αγία Σοφία για την προσευχή της Παρασκευής. Και σε δήλωσή του υποστήριξε ότι «κάποιοι ηττημένοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι το κάλεσμα για προσευχή γίνεται από εκεί».

Σύνταξη
Πολυτεχνίτες κι ερημοσπίτες: Η διεθνής τάση του polyworking – Tι ισχύει στην Ελλάδα
Πολυαπασχόληση 29.05.26

Πολυτεχνίτες κι ερημοσπίτες: Η διεθνής τάση του polyworking – Tι ισχύει στην Ελλάδα

Όταν στο ερώτημα «τι δουλειά κάνεις;» δυσκολεύεσαι να απαντήσεις μονολεκτικά, τότε πιθανόν είσαι και εσύ μέρος του διεθνούς φαινομένου του polyworking - της πολυαπασχόλησης

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ

Η Ρουμανία έκλεισε το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνστάντζα και κήρυξε τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Ωστόσο η Μόσχα αρνείται ότι έχει σχέση με το drone που τραυμάτισε δύο ανθρώπους.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ – Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι
Δείτε αναλυτικά 29.05.26

Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής - Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ στη Χαλκιδική, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού και ο μηχανολόγος - μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη – Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη - Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Στην πρώτη δημοσκόπηση που καταγράφει επίσημα την ΕΛΑΣ, το δυνατό «χαρτί» του Αλέξη Τσίπρα είναι η «εντιμότητα» και η «εμπιστοσύνη» που εμπνέει ο πρώην πρωθυπουργός στους πολίτες, ο οποίος έρχεται πρώτος στην ερώτηση «ποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημένο» είπε ο εισαγγελέας
Ελλάδα 29.05.26

Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημένο» είπε ο εισαγγελέας

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον 39χρονο οικοδόμο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Κανένα ελαφρυντικό από το δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης
Από τα Άγραφα 29.05.26

Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης

«Για εμάς χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

