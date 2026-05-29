Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για προώθηση της πυρηνικής ενέργειας «όταν οι συνθήκες είναι ώριμες»
Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από προηγούμενες δηλώσεις Μητσοτάκη υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνοκίνητων πλοίων.
Η κυβέρνηση προχωρά στην θέσπιση μηχανισμού που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία της πυρηνικής ενέργειας και θα εισηγηθεί μελλοντικά αν είναι σκόπιμη η χρήση της στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Μιλώντας σε εκδήλωση με τίτλο «Η Ελλάδα στη Νέα Εποχή της Πυρηνικής Ενέργειας, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος παραδέχτηκε ότι «σήμερα το εγχείρημα είναι δύσκολο».
«Υπάρχουν καθυστερήσεις και υψηλό κόστος. Θέλουμε όμως να βάλουμε τα θεμέλια, ώστε όταν ωριμάσουν οι τεχνολογικές συνθήκες να μην χρειαστεί να ξεκινήσουμε από το μηδέν και να κλείσουμε το κενό πολύ πιο γρήγορα. Να παρακολουθούμε την τεχνολογία ώστε να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε όταν οι συνθήκες είναι ώριμες» είπε.
Ο υφυπουργός τόνισε ότι στην ΕΕ παρατηρείται μια στροφή προς την πυρηνική ενέργεια, αν και διευκρίνισε ότι η υιοθέτηση αυτής της λύσης απαιτεί κοινωνική συναίνεση.
Μιλώντας τον Μάρτιο στη Σύνοδο Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι «η Ελλάδα είναι ώρα να εξερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο».
«Θα ορίσουμε μια διυπουργική επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρχουν οριστικές συστάσεις προς την κυβέρνηση ως προς αυτό» είχε αναφέρει τότε.
Δήλωσε ακόμα ότι τα πυρηνοκίνητα πλοία θα ήταν η μόνη αξιόπιστη λύση για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στη ναυτιλία.
Ο κ. Μητσοτάκης είχε ταχθεί υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και στο συνέδριο που διοργάνωσαν πέρυσι οι Financial Times και η Καθημερινή.
«Μπορεί αυτό να σοκάρει κάποιους που το ακούν, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα χωρίς ιστορικό ή εμπειρία στην πυρηνική ενέργεια, αλλά όταν κοιτάζω τις γενικές ενεργειακές εξελίξεις, δεν βλέπω πώς ο κόσμος μπορεί να φτάσει στην ουδετερότητα άνθρακα χωρίς την πυρηνική ενέργεια» είχε πει τότε.
«Πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον η πυρηνική τεχνολογία είναι μία επιλογή για τη ναυτιλία σε έναν ορίζοντα 10-15 ετών από τώρα. Πρέπει να συμμετέχουμε στον διάλογο για την πυρηνική τεχνολογία και να κάνουμε ομάδες εργασίας με τη ναυτιλιακή κοινότητα» δήλωσε.
Ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε είτε να προμηθευτεί ηλεκτρική ενέργεια από αντιδραστήρες στη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία, είτε να αναπτύξει «μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες» (SMR) εντός της χώρας.
Πρόκειται για μια νέα γενιά μικρών αντιδραστήρων χαμηλού κόστους και υποτίθεται αυξημένης ασφάλειας, οι οποίοι όμως παραμένουν σε πειραματικό στάδιο και ακόμα δεν χρησιμοποιούνται πουθενά στον κόσμο για παραγωγή ενέργειας.
Στην εκδήλωση της Παρασκευής, η Αναστασία Μακρή της εταιρείας Ζέπος & Γιαννόπουλος ανέφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει θεσμικό πλαίσιο για την πυρηνική ενέργεια που απορρέει από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς του ΟΗΕ και της ΕΕ (για την πυρηνική ασφάλεια, την έγκαιρη γνωστοποίηση, τη μεταφορά και ανακύκλωση αναλωμένου καυσίμου και αποβλήτων , κ.ά..
Δεν υπάρχει ωστόσο πλαίσιο για την αδειοδότηση, χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων, το οποίο θα έπρεπε να θεσπιστεί εφόσον ληφθεί η απόφαση να αναπτυχθεί πυρηνικό πρόγραμμα.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας Χρήστος Χουσιάδας υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της Επιτροπής με προσωπικό εφόσον προχωρήσει η χώρα προς την κατεύθυνση της πυρηνικής τεχνολογίας.
Στην ίδια εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Βαγγέλης Καρκαλέτσης ανήγγειλε ότι από το 2027 θα ξεκινήσει μεταπτυχιακό σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για θέματα πυρηνικής τεχνολογίας.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
