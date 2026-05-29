Σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα μπορούν να εντοπιστούν με εξέταση αίματος, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «The Lancet».

Στο πλαίσιο έρευνας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, η επιστημονική ομάδα εντόπισε βιοδείκτες στο αίμα που συσχετίζονταν με μικρές γνωστικές αλλαγές σε ενήλικες μέσης ηλικίας που δεν έπασχαν από άνοια.

Οι βιοδείκτες μετρούν την πρωτεΐνη Ταυ και τις αμυλοειδείς πλάκες. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα των βιοδεικτών του βήτα αμυλοειδούς Αβ42 και Αβ40 και της πρωτεΐνης p-tau2017 στο αίμα 1.350 ενηλίκων χωρίς άνοια στις ΗΠΑ, με μέση ηλικία τα 61 έτη.

Τα υψηλά επίπεδα των βιοδεικτών συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε δύο βασικούς γνωστικούς τομείς, στην ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας και την εγκεφαλική λειτουργία που επιτρέπει τον σχεδιασμό, την εστίαση της προσοχής και την προσαρμογή σε νέες προκλήσεις.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της εν λόγω μελέτης, τα ευρήματα καταδεικνύουν τη δυνατότητα να ανιχνευθεί η νόσος Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο σε μεσήλικες, με τη διενέργεια εξετάσεων αίματος.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι έως και το 40% των περιπτώσεων άνοιας θα μπορούσε να προληφθεί ή η εμφάνιση των συμπτωμάτων να καθυστερήσει, με την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων κινδύνου.

Ο αντίλογος

Ωστόσο, σε συνοδευτικό άρθρο σχολιασμού δύο ειδικοί που δεν συμμετείχαν στη μελέτη, η Άννα Ρόζενμπεργκ από το σουηδικό Ινστιτούτο Καρολίνσκα και η Τίια Νγκάντου από το φινλανδικό ινστιτούτο «Finnish Institute for Health and Welfare», προειδοποιούν ότι σε νεώτερους πληθυσμούς χωρίς γνωστικές διαταραχές, οι εξετάσεις αίματος για πρωτεΐνες που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερο ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

Συμπερασματικά, τονίζεται ότι πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα διαγνωστικά κριτήρια παράλληλα με τις εξετάσεις αίματος. Υπογραμμίζουν, επίσης, ότι αυτοί οι βιοδείκτες αίματος δεν είναι κατάλληλοι για μεγάλης κλίμακας, μη στοχευμένο έλεγχο σε πληθυσμούς χωρίς γνωστικές διαταραχές.