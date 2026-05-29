science
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει τα σημάδια δεκαετίες νωρίτερα – Τι έδειξε έρευνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29 Μαΐου 2026, 08:34

Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει τα σημάδια δεκαετίες νωρίτερα – Τι έδειξε έρευνα

Τα υψηλά επίπεδα βιοδεικτών στο αίμα συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε βασικούς γνωστικούς τομείς, κάτι που δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευθεί η νόσος Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα μπορούν να εντοπιστούν με εξέταση αίματος, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «The Lancet».

Τα ευρήματα καταδεικνύουν τη δυνατότητα να ανιχνευθεί η νόσος Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο σε μεσήλικες

Στο πλαίσιο έρευνας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, η επιστημονική ομάδα εντόπισε βιοδείκτες στο αίμα που συσχετίζονταν με μικρές γνωστικές αλλαγές σε ενήλικες μέσης ηλικίας που δεν έπασχαν από άνοια.

Οι βιοδείκτες μετρούν την πρωτεΐνη Ταυ και τις αμυλοειδείς πλάκες. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα των βιοδεικτών του βήτα αμυλοειδούς Αβ42 και Αβ40 και της πρωτεΐνης p-tau2017 στο αίμα 1.350 ενηλίκων χωρίς άνοια στις ΗΠΑ, με μέση ηλικία τα 61 έτη.

Τα υψηλά επίπεδα των βιοδεικτών συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε δύο βασικούς γνωστικούς τομείς, στην ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας και την εγκεφαλική λειτουργία που επιτρέπει τον σχεδιασμό, την εστίαση της προσοχής και την προσαρμογή σε νέες προκλήσεις.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της εν λόγω μελέτης, τα ευρήματα καταδεικνύουν τη δυνατότητα να ανιχνευθεί η νόσος Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο σε μεσήλικες, με τη διενέργεια εξετάσεων αίματος.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι έως και το 40% των περιπτώσεων άνοιας θα μπορούσε να προληφθεί ή η εμφάνιση των συμπτωμάτων να καθυστερήσει, με την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων κινδύνου.

Ο αντίλογος

Ωστόσο, σε συνοδευτικό άρθρο σχολιασμού δύο ειδικοί που δεν συμμετείχαν στη μελέτη, η Άννα Ρόζενμπεργκ από το σουηδικό Ινστιτούτο Καρολίνσκα και η Τίια Νγκάντου από το φινλανδικό ινστιτούτο «Finnish Institute for Health and Welfare», προειδοποιούν ότι σε νεώτερους πληθυσμούς χωρίς γνωστικές διαταραχές, οι εξετάσεις αίματος για πρωτεΐνες που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερο ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

Συμπερασματικά, τονίζεται ότι πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα διαγνωστικά κριτήρια παράλληλα με τις εξετάσεις αίματος. Υπογραμμίζουν, επίσης, ότι αυτοί οι βιοδείκτες αίματος δεν είναι κατάλληλοι για μεγάλης κλίμακας, μη στοχευμένο έλεγχο σε πληθυσμούς χωρίς γνωστικές διαταραχές.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Xρηματιστήριο Αθηνών
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC

Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream science
Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται
Δοκιμή 29.05.26

Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται

Ακόμα ένα από τα πιο ακριβά πυροτεχνήματα που έχουν ριχτεί ποτέ έζησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο πύραυλος της εταιρείας Blue Orign του μεγιστάνα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα, για τους λάτρεις των εκρήξεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες
Νέα μελέτη 27.05.26

Η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες

Νέα έρευνα για την κλιματική αλλαγή - Η κοινωνική ανισότητα και η κλιματική ανισότητα αλληλεπικαλύπτονται, με τις πιο ευάλωτες έγκυες γυναίκες να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο
Διάστημα 27.05.26

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο

Η Blue Origin του Μπέζος θα μεταφέρει στη Σελήνη δύο τροχοφόρα οχήματα για την κατασκευή μιας βάσης έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 26.05.26

Τα ψεύτικα emails που στοχεύουν στην παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πειραιάς: Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία
Λιμάνι Πειραιά 29.05.26

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία

Η επιβατική κίνηση καταγράφεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα προς τα νησιά εν όψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος

Σύνταξη
Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…
Editorial 29.05.26

Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση της ΕΛΑΣ και «σαν (αν)έτοιμοι από καιρό» διάφοροι αντί να βγουν να απαντήσουν σοβαρά και πολιτικά απλώς έδειξαν την αμηχανία και τον φόβο τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές
Ελλάδα 29.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις – Μιλάει στο in κτηνοτρόφος που είδε την κτηνιατρική υπηρεσία να τρέχει την περασμένη Κυριακή να καλύψει με χώμα, με καθυστέρηση ενός μήνα, προβληματικές ταφές

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Πολιτική 29.05.26

«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ
Άγνωστης ιδιοκτησίας 29.05.26

Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία που κατέχει το Iran International, έλαβε ελάφρυνση χρέους από τους μετόχους της τον Δεκέμβριο ύψους 650 εκατ. λιρών Αγγλίας σε μια συμφωνία που κρατήθηκε μυστική.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
Κίνδυνος για τη ναυτιλία 29.05.26

Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται
Δοκιμή 29.05.26

Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται

Ακόμα ένα από τα πιο ακριβά πυροτεχνήματα που έχουν ριχτεί ποτέ έζησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο πύραυλος της εταιρείας Blue Orign του μεγιστάνα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα, για τους λάτρεις των εκρήξεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Κόσμος 29.05.26

Ιράκ - Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας

Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies