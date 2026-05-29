Τζόαν Μπαέζ, η γυναίκα που δεν «ξεπουλήθηκε» για να γίνει εμπορική

Η Τζόαν Μπαέζ απέκτησε φήμη, σε μικρή ηλικία, μετά την εμφάνισή της στο Newport Folk Festival το 1959.

Ωστόσο, παρέμεινε πιστή στον ευατό της και τη μουσική που εκπροσωπούσε: δεν «ξεπουλήθηκε» για να την αγαπήσουν οι παραγωγοί, ούτε έκανε πολιτικές εκπτώσεις για να γίνει αρεστή στο ευρύ κοινό.

«Όλοι τους ορμάνε»

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην εκπομπή Wiser Than Me της Τετάρτης 27 Μαΐου, την οποία παρουσίασε η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους.

Στο αφιέρωμα, η Μπαέζ έκανε αυστηρή αυτοκριτική, αν και παραδέχτηκε ότι οι «αμφιβολίες για τον εαυτό της» δεν αφορούσαν ποτέ τη μουσική.

«Η φωνή μου ήταν αυθεντική και ήξερα ότι μπορούσα να βασιστώ σε αυτό», είπε. «Ακόμα και όταν ήμουν νευρική και είχα τρομερό τρακ, ζητούσα από κάποιον να με σηκώσει, να με σπρώξει στη σκηνή και να με οδηγήσει στο μικρόφωνο. Και ακόμη και [υπό αυτές τις συνθήκες] τραγουδούσα».

Η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους σημείωσε ότι η εμφάνιστη της Τζόαν Μπαέζ στο φεστιβάλ, ουσιαστικά της χάρισε απλόχερα φήμη, σε ηλικία μόλις 18 ετών. «Δεν είχες βγάλει άλμπουμ ή τίποτα. Εξήγησε πώς συνέβη αυτό», είπε.

«Λοιπόν, δεν ξέρω», είπε η Μπαέζ, με την Λουίς-Ντρέιφους να την ρωτά αν την πλησίασαν κατευθείαν οι παραγωγοί.

Η Μπαέζ είπε ότι πρώτα ήρθε η προσοχή του Τύπου. Έγινε «ένα φαινόμενο», κάτι που συμβαίνει «ενίοτε», είπε.

«Όλοι τους ορμάνε. Τότε το κόλπο είναι: ‘Πώς διατηρείς τη λογική σου;’ Και εγώ το παράκανα, προσπαθώντας να μην γίνω εμπορική. Κατά κάποιον τρόπο αυτό με εμπόδισε, γιατί φοβόμουν ότι θα γινόμουν ‘εμπορική’ και δεν θα ήμουν πιστή στον εαυτό μου και στη μουσική. Αυτοί ήταν λοιπόν οι αυστηροί κανόνες που είχα θέσει για τον εαυτό μου», πρόσθεσε.

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε ότι άκουσε ένα απόσπασμα στο οποίο η Μπαέζ σκεφτόταν αν θα εμφανιστεί στο εξώφυλλο του Time. Τελικά δέχτηκε και το αφιέρωμα ανατέθηκε στον Ράσελ Χόμπανα, ο οποίος ανέλαβε να ζωγραφίσει ένα πορτρέτο της για το εξώφυλλο.

Εκείνη την εποχή, η Μπαέζ δεν μπορούσε να εκτιμήσει τον πίνακα.

«Ως έργο τέχνης, μου αρέσει», είπε. «Αλλά σε εκείνη την ηλικία, ήμουν πολύ ματαιόδοξη για να αφήσω κάποιον να με κάνει να φαίνομαι καταθλιπτική, γριά, ό,τι κι αν ήταν. Ήθελα να φαίνομαι όμορφη και το έργο δεν με απεικόνιζε έτσι. Ποιος θα ήθελε κάτι τέτοιο;», δήλωσε.

«Αναρωτιόμουν συνεχώς πώς φαινόμουν στους άλλους»

Η τραγουδίστρια του «Diamonds & Rust» παραδέχτηκε επίσης ότι στα πρώτα της βήματα ένιωθε ανασφάλεια για την εμφάνισή της.

«Το μόνο πράγμα για το οποίο ήμουν σίγουρη ήταν η φωνή μου», είπε. «Αναρωτιόμουν συνεχώς πώς φαινόμουν στους άλλους, τι σκέφτονται για μένα και όλα τα σχετικά», είπε. «Αλλά σε ότι αφορά την πολιτική [μου ταυτότητα], δεν έδινα δεκάρα [τι πίστευαν για εμένα]. Καταλαβαίνεις τι εννόω; Ήξερα τι έκανα, και το ίδιο ισχύει και για τη μουσική μου».

Η Μπαέζ εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2017, ενώ το 2023 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «Joan Baez: I Am a Noise», στο οποίο η θρυλική τραγουδίστρια και ακτιβίστρια ρίχνει μια ειλικρινή ματιά στο παρελθόν της, καθώς προσπαθεί να κατανοήσει τη ζωή της και τους προσωπικούς αγώνες που κράτησε μυστικούς.

*Με πληροφορίες από: People