Τζόαν Μπαέζ, η γυναίκα που δεν «ξεπουλήθηκε» για να γίνει εμπορική
Music 29 Μαΐου 2026, 16:32

Τζόαν Μπαέζ, η γυναίκα που δεν «ξεπουλήθηκε» για να γίνει εμπορική

«Η φωνή μου ήταν αυθεντική και ήξερα ότι μπορούσα να βασιστώ σε αυτό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η θρυλική τραγουδίστρια Τζόαν Μπαέζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τζόαν Μπαέζ απέκτησε φήμη, σε μικρή ηλικία, μετά την εμφάνισή της στο Newport Folk Festival το 1959.

Ωστόσο, παρέμεινε πιστή στον ευατό της και τη μουσική που εκπροσωπούσε: δεν «ξεπουλήθηκε» για να την αγαπήσουν οι παραγωγοί, ούτε έκανε πολιτικές εκπτώσεις για να γίνει αρεστή στο ευρύ κοινό.

«Όλοι τους ορμάνε»

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην εκπομπή Wiser Than Me της Τετάρτης 27 Μαΐου, την οποία παρουσίασε η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους.

Στο αφιέρωμα, η Μπαέζ έκανε αυστηρή αυτοκριτική, αν και παραδέχτηκε ότι οι «αμφιβολίες για τον εαυτό της» δεν αφορούσαν ποτέ τη μουσική.

«Η φωνή μου ήταν αυθεντική και ήξερα ότι μπορούσα να βασιστώ σε αυτό», είπε. «Ακόμα και όταν ήμουν νευρική και είχα τρομερό τρακ, ζητούσα από κάποιον να με σηκώσει, να με σπρώξει στη σκηνή και να με οδηγήσει στο μικρόφωνο. Και ακόμη και [υπό αυτές τις συνθήκες] τραγουδούσα».

Η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους σημείωσε ότι η εμφάνιστη της Τζόαν Μπαέζ στο φεστιβάλ, ουσιαστικά της χάρισε απλόχερα φήμη, σε ηλικία μόλις 18 ετών. «Δεν είχες βγάλει άλμπουμ ή τίποτα. Εξήγησε πώς συνέβη  αυτό», είπε.

YouTube thumbnail

«Λοιπόν, δεν ξέρω», είπε η Μπαέζ, με την Λουίς-Ντρέιφους να την ρωτά αν την πλησίασαν κατευθείαν οι παραγωγοί.

Η Μπαέζ είπε ότι πρώτα ήρθε η προσοχή του Τύπου. Έγινε «ένα φαινόμενο», κάτι που συμβαίνει «ενίοτε», είπε.

«Όλοι τους ορμάνε. Τότε το κόλπο είναι: ‘Πώς διατηρείς τη λογική σου;’ Και εγώ το παράκανα, προσπαθώντας να μην γίνω εμπορική. Κατά κάποιον τρόπο αυτό με εμπόδισε, γιατί φοβόμουν ότι θα γινόμουν ‘εμπορική’ και δεν θα ήμουν πιστή στον εαυτό μου και στη μουσική. Αυτοί ήταν λοιπόν οι αυστηροί κανόνες που είχα θέσει για τον εαυτό μου», πρόσθεσε.

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε ότι άκουσε ένα απόσπασμα στο οποίο η Μπαέζ σκεφτόταν αν θα εμφανιστεί στο εξώφυλλο του Time. Τελικά δέχτηκε και το αφιέρωμα ανατέθηκε στον Ράσελ Χόμπανα, ο οποίος ανέλαβε να ζωγραφίσει ένα πορτρέτο της για το εξώφυλλο.

Εκείνη την εποχή, η Μπαέζ δεν μπορούσε να εκτιμήσει τον πίνακα.

«Ως έργο τέχνης, μου αρέσει», είπε. «Αλλά σε εκείνη την ηλικία, ήμουν πολύ ματαιόδοξη για να αφήσω κάποιον να με κάνει να φαίνομαι καταθλιπτική, γριά, ό,τι κι αν ήταν. Ήθελα να φαίνομαι όμορφη και το έργο δεν με απεικόνιζε έτσι. Ποιος θα ήθελε κάτι τέτοιο;», δήλωσε.

«Αναρωτιόμουν συνεχώς πώς φαινόμουν στους άλλους»

Η τραγουδίστρια του «Diamonds & Rust» παραδέχτηκε επίσης ότι στα πρώτα της βήματα ένιωθε ανασφάλεια για την εμφάνισή της.

«Το μόνο πράγμα για το οποίο ήμουν σίγουρη ήταν η φωνή μου», είπε.  «Αναρωτιόμουν συνεχώς πώς φαινόμουν στους άλλους, τι σκέφτονται για μένα και όλα τα σχετικά», είπε. «Αλλά σε ότι αφορά την πολιτική [μου ταυτότητα], δεν έδινα δεκάρα [τι πίστευαν για εμένα]. Καταλαβαίνεις τι εννόω; Ήξερα τι έκανα, και το ίδιο ισχύει και για τη μουσική μου».

Η Μπαέζ εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2017, ενώ το 2023 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «Joan Baez: I Am a Noise», στο οποίο η θρυλική τραγουδίστρια και ακτιβίστρια ρίχνει μια ειλικρινή ματιά στο παρελθόν της, καθώς προσπαθεί να κατανοήσει τη ζωή της και τους προσωπικούς αγώνες που κράτησε μυστικούς.

*Με πληροφορίες από: People

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing, στο +8,4% ο Μάιος

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό - «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

«H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ ήταν σπατάλη ταλέντου»
H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ μετά το 1957 ήταν «σπατάλη ενός τεράστιου ταλέντου»

Ο Πολ Σάιμον υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι, ο Έλβις Πρίσλεϊ έπαψε να τον ενδιαφέρει, όταν σταμάτησε να είναι ο φρέσκος, «ακατέργαστος» καλλιτέχνης.

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του
Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του

Μια άγνωστη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πτυχή από τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα έφερε στο φως η κόρη του, Νάνσι, μέσα από αναρτήσεις της στην πλατφόρμα X

Γιώτα Νέγκα – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»
Γιώτα Νέγκα - Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, μιλήσαμε με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη για τον σπουδαίο συνθέτη και το έργο του

80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες

Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

LIVE ο τέταρτος τελικός: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE ο τέταρτος τελικός: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον 4ο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς
Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς

«Αισιοδοξία και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια
Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια

Βιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία ένα θαλάσσιο αγγούρι με «αθάνατους» ιστούς. Τα ευρήματα ίσως αποδειχθούν πολύτιμα στην αγανεννητική ιατρική.

Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για εκτεταμένη ρύπανση στο κέντρο της Αθήνας
Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για εκτεταμένη ρύπανση στο κέντρο της Αθήνας

Κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ιράν για ΗΠΑ: «Δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια, θα κρίνουμε από τις πράξεις» – Συνάντηση με Ομάν για το Ορμούζ
Ιράν για ΗΠΑ: «Δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια, θα κρίνουμε από τις πράξεις» – Συνάντηση με Ομάν για το Ορμούζ

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ λέει ότι το Ιράν «κατακτά παραχωρήσεις όχι μέσω διαλόγου αλλά με πυραύλους», προσθέτοντας: «Στις διαπραγματεύσεις απλώς τους κάνουμε να καταλάβουν»

Νετανιάχου: Οι IDF διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι – Επιχειρούμε στη Βηρυτό και στην Μπεκάα
«Οι IDF διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι - Επιχειρούμε στη Βηρυτό και στην Μπεκάα», δήλωσε ο Νετανιάχου

Οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση - Συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον εν μέσω των επιθέσεων των IDF

Έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – «Το ταξίδι αξίζει μόνο όταν έχει επιστροφή» το μήνυμα του υπουργείου Μεταφορών
Έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – «Το ταξίδι αξίζει μόνο όταν έχει επιστροφή» το μήνυμα του υπουργείου Μεταφορών

Με την εξειδικευμένη καμπάνια «ΟΔΥΣΕΑΣ» το υπουργείο Μεταφορών φέρνει στο φως τη σκληρή γεωγραφία και την κατανομή των θανατηφόρων τροχαίων των προηγούμενων ετών, επιχειρώντας να λειτουργήσει ως προειδοποίηση προς όλους τους οδηγούς.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσευχήθηκε στην Αγία Σοφία ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσευχήθηκε στην Αγία Σοφία ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πήγε στην Αγία Σοφία για την προσευχή της Παρασκευής. Και σε δήλωσή του υποστήριξε ότι «κάποιοι ηττημένοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι το κάλεσμα για προσευχή γίνεται από εκεί».

Πολυτεχνίτες κι ερημοσπίτες: Η διεθνής τάση του polyworking – Tι ισχύει στην Ελλάδα
Πολυτεχνίτες κι ερημοσπίτες: Η διεθνής τάση του polyworking – Tι ισχύει στην Ελλάδα

Όταν στο ερώτημα «τι δουλειά κάνεις;» δυσκολεύεσαι να απαντήσεις μονολεκτικά, τότε πιθανόν είσαι και εσύ μέρος του διεθνούς φαινομένου του polyworking - της πολυαπασχόλησης

Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ
Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ

Η Ρουμανία έκλεισε το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνστάντζα και κήρυξε τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Ωστόσο η Μόσχα αρνείται ότι έχει σχέση με το drone που τραυμάτισε δύο ανθρώπους.

Χαλκιδική: Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ – Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι
Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής - Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ στη Χαλκιδική, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού και ο μηχανολόγος - μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του

Δημοσκόπηση: Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη – Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση
Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη - Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Στην πρώτη δημοσκόπηση που καταγράφει επίσημα την ΕΛΑΣ, το δυνατό «χαρτί» του Αλέξη Τσίπρα είναι η «εντιμότητα» και η «εμπιστοσύνη» που εμπνέει ο πρώην πρωθυπουργός στους πολίτες, ο οποίος έρχεται πρώτος στην ερώτηση «ποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη»

Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημένο» είπε ο εισαγγελέας
Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημένο» είπε ο εισαγγελέας

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον 39χρονο οικοδόμο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Κανένα ελαφρυντικό από το δικαστήριο

Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης
Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης

«Για εμάς χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

