Το νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) από τον Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει δημοσκόπηση της Alco για τον Flash, η οποία μάλιστα ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό στο Θησείο.

Όπως και οι προηγούμενες μετρήσεις, όταν ακόμα δεν είχε ανακοινωθεί το όνομα «ΕΛΑΣ», έτσι και στη δημοσκόπηση της Alco, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ ο ίδιος καταγράφεται ως ο επικρατέστερος για να αντιμετωπίσει και να κερδίσει τον σημερινό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκλογές.

Επιπλέον, η δημοσκόπηση εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού να δίνουν μάχη για την τρίτη θέση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά εξαϋλώνονται, με το κόμμα της Πατησίων να καταγράφει ποσοστό κοντά στο 0,2% και να συγκαταλέγεται πλέον στα «άλλα κόμματα».

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ διατηρεί την πρωτιά με ποσοστά, όμως, που απέχουν παρασάγγας από την αυτοδυναμία, καθώς καταγράφει 23,5%, ενώ η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 12,8%.

Στην τρίτη θέση περνάει το ΠΑΣΟΚ με 10%, το οποίο, όμως, «απειλείται» από την Ελπίδα για την Δημοκρατία που συγκεντρώνει 9,5%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση με 6,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, η Φωνή Λογικής με 2,7%, το ΜέΡΑ25 με 2,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%.

Από πού αντλεί ψηφοφόρους η ΕΛΑΣ;

Η ακτινογραφία της ψήφου προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός, κατ΄αρχήν, «σαρώνει» τον ΣΥΡΙΖΑ (56%) και, δευτερευόντως, την Πλεύση Ελευθερίας (28%).

Ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό της τάξης του 8% προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και ένα 7% από το ΜέΡΑ25.

Γιατί τον Τσίπρα; – «Είναι έντιμος, τον εμπιστεύομαι»

Η «εντιμότητα», όπως απάντησαν οι ερωτηθέντες, είναι το δυνατό «χαρτί» του Αλέξη Τσίπρα για όσους αποφάσισαν ή σκέφτονται να ψηφίσουν ΕΛΑΣ στις επόμενες εκλογές.

Το 39% απάντησε πως επιλέγει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα γιατί είναι έντιμος, το 33% επειδή τον εμπιστεύεται ως πρόσωπο, το 20% επειδή εκφράζει τα λαϊκά στρώματα, ενώ το 8% επειδή συμφωνεί με τις θέσεις του κόμματος – ένα εύρημα χαμηλό προς το παρόν, που δικαιολογείται όμως καθώς το πρόγραμμα του νέου κόμματος θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Το 23% νιώθει ελπίδα, σιγουριά και ενθουσιασμό για την ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον Τσίπρα

Επιπλέον, ένα ποσοστό που αθροιστικά φθάνει στο 23% εκφράζει ελπίδα, σιγουριά και ενθουσιασμό για την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη;

Στο ερώτημα ποιος πολιτικός θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πορεία προς τις κάλπες – και με αυθόρμητες απαντήσεις – η απάντηση «κανένας» παραμένει η πλειοψηφική με ποσοστό 29%, ωστόσο, το όνομα που έρχεται πρώτο και με υψηλό ποσοστό, της τάξης του 25%, εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 15% και βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενώ η Μαρία Καρυστιανού ακολουθεί με 7%.

Καρυστιανού: Αντλεί ψήφους από όλα τα κόμματα, με «σημαία» την κάθαρση

Οι ψήφοι προς την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού προέρχονται από όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένης της ΝΔ.

Το κόμμα Καρυστιανού, όπως ήταν αναμενόμενο αν κρίνει κανείς από τους στενούς συνεργάτες της, κερδίζει σημαντικό μέρος των ψήφων από τη Νίκη (17%) αλλά και από την Ελληνική Λύση (14%).

Το μεγαλύτερο τμήμα ωστόσο των ψηφοφόρων της προέρχονται από την περιοχή του «άλλου κόμματος», ενώ το 9% είναι πολίτες που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές.

«Σημαία» για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, είναι η κάθαρση (39%), καθώς και το αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη (30%), αλλά και το γεγονός πως είναι «άφθαρτο» πρόσωπο (30%), ενώ μόλις το 1% απάντησε ότι συμφωνεί με τις πολιτικές της θέσεις.

Πρώτη σε δημοφιλία η Καρυστιανού

Στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών η Μαρία Καρυστιανού, με 32% θετικές γνώμες, προηγείται του Κυριάκου Μητσοτάκη που συγκεντρώνει το 28%.

Στη συγκεκριμένη ερώτηση, ο κ. Τσίπρας, που κρίθηκε ως ο πιο κατάλληλος για να κερδίσει τον Μητσοτάκη, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 24%, μαζί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και πίσω από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος με 27% βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην πέμπτη θέση με ποσοστό 20%.

Δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Όσο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για μία ακόμη φορά, καταγράφεται η δυσαρέσκεια των πολιτών, αφού το 52% στη δημοσκόπηση της Alco δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο και το 24% λίγο.

«Αρκετά» απαντά το 20% και «πολύ» μόλις το 2%.