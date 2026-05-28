Γεροβασίλη: Η κυβέρνηση επιχειρεί να «σβήσει» τα ίχνη της από το σκάνδαλο των υποκλοπών
«Μετά το δικαστικό και κοινοβουλευτικό μπλόκο, η ΝΔ ‘σβήνει’ και τα ίχνη της με φωτογραφική στελέχωση της ΕΥΠ» σημείωσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Για προσπάθεια της κυβέρνησης να εξαφανίσει κάθε ίχνος από την εμπλοκή της στο σκάνδαλο των υποκλοπών έκανε λόγο η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Όλγα Γεροβασίλη.
Όπως τόνισε σε ανακοίνωσή της, «μετά το δικαστικό μπλόκο που επιχείρησε ο εμπλεκόμενος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλας και μετά το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας, αντισυνταγματικά και παράνομα να εμποδίσει την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που πρότεινε η αντιπολίτευση» η κυβέρνηση παραβαίνει για μια ακόμα φορά το νόμο.
«Σήμερα, η ΝΔ, υπερψηφίζει, σε άσχετο νομοσχέδιο, άρθρο για να μεταταχθούν στην ΕΥΠ και μάλιστα σε προσωποπαγείς θέσεις και ‘κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου’, όλοι οι αποσπασμένοι που η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει στην ΕΥΠ μέχρι σήμερα» υπογράμμισε η Όλγα Γεροβασίλη, σημειώνοντας μάλιστα ότι ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, υπερασπίστηκε τη σχετική ρύθμιση, λέγοντας «δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς ΕΥΠ».
«Πώς εννοεί την ‘ασφάλεια’ και πώς εννοεί την ΕΥΠ, όμως, ο κ. Σκέρτσος;» αναρωτήθηκε η κυρία Γεροβασίλη, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος της συγκεκριμένης διάταξης είναι προφανής: «Ο διαρκής έλεγχος της ΕΥΠ από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε το σκάνδαλο των υποκλοπών να μην ανοίξει ούτε και αφού η ΝΔ χάσει την εξουσία» κατέληξε.
