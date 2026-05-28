Φωτιά σε ξερά χόρτα στον Ασπρόπυργο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (28/5) στον Ασπρόπυργο, σε περιοχή κοντά στην Αττική Οδό.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.