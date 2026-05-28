Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα με την ΑΕΚ (pic)
Γεμάτο θα είναι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πρώτο παιχνίδι που θα δώσει ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε λίγη ώρα (20:15) την ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL, με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να είναι κατάμεστο όπως ενημέρωσε σχετικά η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ.
Αυτή είναι η πρώτη αναμέτρηση των Πειραιωτών μετά την κατάκτηση της Euroleague και μαζί με τον κόσμο τους θα γιορτάσουν το εν λόγω επίτευγμα.
Sold out ο 1ος ημιτελικός με την AEK!
Ο κόσμος μας θα γεμίσει απόψε (28/05, 20:15) ασφυκτικά το ΣΕΦ για να προσφέρει στους πρωταθλητές Ευρώπης το πιο θερμό του χειροκρότημα, , να παρακολουθήσει την ανάρτηση του 4ου ευρωπαϊκού λαβάρου στον ουρανό του ΣΕΦ, αλλά και να δώσει ώθηση…
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 28, 2026
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Ο κόσμος μας θα γεμίσει απόψε (28/05, 20:15) ασφυκτικά το ΣΕΦ για να προσφέρει στους πρωταθλητές Ευρώπης το πιο θερμό του χειροκρότημα, , να παρακολουθήσει την ανάρτηση του 4ου ευρωπαϊκού λαβάρου στον ουρανό του ΣΕΦ, αλλά και να δώσει ώθηση στην ομάδα μας για το πρώτο βήμα πρόκρισης στους τελικούς του Ελληνικού Πρωταθλήματος.
Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς».
