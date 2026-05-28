Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταλάβει το 70% του εδάφους της Γάζας.

«Η οδηγία μου είναι να προχωρήσουμε – βήμα-βήμα – πρώτα απ’ όλα στο 70%»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε συνέδριο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ «σφίγγει» τη λαβή του πάνω στη Χαμάς.

«Βρισκόμαστε πλέον στο 60% του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας. Ήμασταν στο 50%, προχωρήσαμε στο 60%», είπε.

«Η οδηγία μου είναι να προχωρήσουμε – βήμα-βήμα – πρώτα απ’ όλα στο 70%. Ας ξεκινήσουμε με αυτό».

Israeli Prime Minister Netanyahu says he has directed the military to take over 70% of Gaza, adding that it's "tightening" its grip on Hamas — CNN (@CNN) May 28, 2026

Καθώς ο Νετανιάχου μιλούσε, το ακροατήριο τον καλούσε να καταλάβει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει ήδη ανακοινώσει ότι ελέγχει το 64% της Γάζας

Οι IDF έδωσαν στα τέλη Απριλίου χάρτες σε διεθνείς οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, οι οποίοι έδειχναν ήδη ότι ο στρατός ελέγχει περίπου το 64% της Γάζας.

Η κατάληψη περαιτέρω τμημάτων της Γάζας θα ανάγκαζε περίπου δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους να συγκεντρωθούν σε ένα ολοένα και μικρότερο τμήμα του κατεστραμμένου εδάφους του παράκτιου θύλακα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου 2025 μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν σε μια γραμμή οριοθέτησης γνωστή ως Κίτρινη Γραμμή, η οποία κάλυπτε περίπου το 53% της Γάζας.

Την Τρίτη, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι μετακίνησε τη γραμμή, αναφέροντας ότι αυτό «αποτελεί ρητή και συνεχιζόμενη υπονόμευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σοβαρή παραβίαση των διατάξεών της και προφανή απόπειρα επιβολής νέων δεδομένων επί τόπου με τη βία, με στόχο την εδραίωση του στρατιωτικού ελέγχου στη Λωρίδα της Γάζας και την υπονόμευση κάθε πραγματικής πιθανότητας σταθεροποίησης της κατάστασης ή επιτυχίας των προσπαθειών αποκλιμάκωσης».