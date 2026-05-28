Καρδίτσα: Τουλάχιστον 20 συλλήψεις για κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΔΔΗΕ – Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Καρδίτσα και διέθετε προς ανακύκλωση τα μεταλλικά μέρη τους
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 28 Μαΐου μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή της Καρδίτσας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι έρευνες επικεντρώνονται στη σύλληψη μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών από εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών.
Τουλάχιστον 20 συλλήψεις
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, με τη συνδρομή στελεχών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και άλλων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.
