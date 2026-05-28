Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε σε Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ για μεταλλική γέφυρα που ξεκόλλησε όταν φορτηγό τη βρήκε με την καρότσα που δεν ήταν ασφαλισμένη, στην οδό Βόλου στο ύψος της Express Service έξω από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με το thessaliatv.gr αποτέλεσμα της σύγκρουσης του φορτηγού με τη γέφυρα ήταν ο οδηγός του να χάσει τον έλεγχο να καβαλήσει το κράσπεδο να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και το βαρύ όχημα να καταλήξει σε μαντρότοιχο επιχείρησης αφού παρέσυρε και σταθμευμένα ΙΧ που βρισκόταν στη μάντρα αυτοκινήτων.

Κατέρρευσε η γέφυρα

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό για να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να τον μεταφέρει στο εφημερεύον ΓΝΛ σοβαρά τραυματία.

Άγνωστος παραμένει ο λόγος που η καρότσα του φορτηγού προσέκρουσε και ξεκόλλησε τη γέφυρα αν και την ώρα εκείνη έπνεε ισχυρός άνεμος.