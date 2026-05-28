Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον δήλωσε ότι η χώρα του διακόπτει κάθε επαφή με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτηρίζοντας «εξωφρενικό» το γεγονός ότι η χώρα του περιλαμβάνεται σε μαύρη λίστα λόγω σεξουαλικής βίας σε ζώνες συγκρούσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ στρέφεται εναντίον του Αντόνιο Γκουτέρες.

«Τελειώσαμε με αυτόν τον γενικό γραμματέα», δήλωσε ο πρέσβης Ντάνι Ντάνον σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X.

«Η απόφαση να μπει το Ισραήλ στη μαύρη λίστα και να μας κατηγορήσουν ότι χρησιμοποιούμε τη σεξουαλική βία ως όπλο πολέμου είναι μια εξωφρενική απόφαση», είπε, αναφερόμενος σε μια επικείμενη έκθεση από το γραφείο του Γκουτέρες.

מזכ״ל האו״ם החליט להכניס את ישראל לרשימה השחורה עם מחבלי חמאס. אנחנו עם המזכ״ל הזה סיימנו! pic.twitter.com/80VQLuTfvS — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 28, 2026

«Διαδίδουν ψέματα εναντίον του Ισραήλ»

«Ο γενικός γραμματέας και η ομάδα του συνεχίζουν να διαδίδουν ψέματα εναντίον του Ισραήλ. Το να μας βάζουν εμάς και τους τρομοκράτες της Χαμάς στην ίδια λίστα, αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε.

Η ισραηλινή αποστολή στον ΟΗΕ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα έχει καμία επαφή με το γραφείο του γενικού γραμματέα όσο ο Γκουτέρες υπηρετεί ως επικεφαλής του οργανισμού.

Ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες δήλωσε ότι έχουν λάβει γνώση των σχολίων του Ντάνον.

«Από την πλευρά μας, η πόρτα του γενικού γραμματέα παραμένει ανοιχτή», είπε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.