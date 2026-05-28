Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό

Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία, όπου τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο, εις βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας υπέρ του Ισλαμικού Κράτους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος δράστης της επίθεσης είναι ένας άνδρας 31 ετών, με διπλή, ελβετο-τουρκική υπηκοότητα. Ζει στο Βίντερτουρ, μια πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ζυρίχης. Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 09.30 ώρα Ελλάδας.

Ο Μάριο Φεχρ, διευθυντής ασφαλείας στο καντόνι της Ζυρίχης στην Ελβετία, περιέγραψε την επίθεση ως «απεχθή τρομοκρατική ενέργεια την οποία διαχειρίστηκε πολύ καλά η αστυνομία». Είπε επίσης ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποτρέψουν «κάτι ακόμη χειρότερο από το να συμβεί».

Ηρωίδα δασκάλα

Ο Μάριο Φεχρ, που έκανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια για μια δασκάλα. Στάθηκε μπροστά από τους μαθητές της για να τους προστατεύσεις προτού ο άνδρας συλληφθεί.

«Υπήρχαν διάφοροι γενναίοι άνθρωποι», τόνισε ο διευθυντής ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, είπε, η δασκάλα που «συμπεριφέρθηκε με παραδειγματικό τρόπο».

Ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού της Ζυρίχης Μάριους Βέγερμαν είπε πως το 2015 είχαν υπάρξει καταγγελίες στην αστυνομία σε βάρος του υπόπτου. Αφορούσαν διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Το κίνητρο για αυτήν την πράξη πρέπει να αναζητηθεί στον χώρο της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού», επισήμανε ο Βέγερμαν.

Η ελβετική εφημερίδα Blick έγραψε πως έχει στην κατοχή της ένα βίντεο όπου καταγράφεται ο άνδρας να τρέχει εκτός του σταθμού Βίντερτουρ. Και πως εκεί ακούγεται να φωνάζε «Αλαχού Ακμπάρ».

Τα τρία θύματα της επίθεσης νοσηλεύονται, σύμφωνα με την αστυνομία. Ένας άνθρωπος φέρει τραύματα από μαχαίρι στο πόδι και ένας άλλος στον λαιμό. Ένας τρίτος άνδρας μαχαιρώθηκε στον μηρό.