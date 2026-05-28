Ζυρίχη: Τέσσερις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν «από άνδρα που φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ» σε ελβετικό σταθμό
Κόσμος 28 Μαΐου 2026, 12:40

Ζυρίχη: Τέσσερις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν «από άνδρα που φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ» σε ελβετικό σταθμό

Συνελήφθη 31χρονος μετά τη μεταφορά τριών ατόμων σε νοσοκομείο στο Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη.

Τέσσερα άτομα μαχαιρώθηκαν από έναν άνδρα με μαχαίρι, ο οποίος φώναξε πολλές φορές «Αλλάχ Άκμπαρ» καθώς εξαπέλυε επίθεση μπροστά σε μια ομάδα μαθητών σχολείου σε έναν ελβετικό σιδηροδρομικό σταθμό το πρωί της Πέμπτης.

Ο ένοπλος δράστης, που περιγράφεται ως μεσήλικας άνδρας, μαχαίρωσε τέσσερις άνδρες σε τρία σημεία στον σιδηροδρομικό σταθμό Βίντερτουρ έξω από τη Ζυρίχη, σύμφωνα με τη New York Post που επικαλείται πληροφορίες από την ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger.

«Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν μακριά»

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ομάδα μαθητών είχε περάσει από μπροστά του τον άνδρα που έφερε το μαχαίρι, καθώς ο δάσκαλος παρενέβη για να προστατεύσει τους ανυπεράσπιστους ανηλίκους.

«Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του», είπε ένας μάρτυρας. «Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν μακριά», είπε.

Δείτε βίντεο με τον δράστη να τρέχει έξω από τον σταθμό:

Ο δράστης φώναξε «Αλλάχ Άκμπαρ» πολλές φορές καθώς εξαπέλυε την επίθεση και φέρεται να μαχαίρωσε τέσσερα άτομα σε έναν πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μια περιοχή 300 ποδιών καθώς ερευνά την επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 31χρονο.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

Economy
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

«Νόμιζα πως παθαίνει εγκεφαλικό»: Τι λέει η Τζιλ Μπάιντεν για το μοιραίο ντιμπέιτ του άντρα της το 2024
ΗΠΑ 28.05.26

«Νόμιζα πως παθαίνει εγκεφαλικό»: Τι λέει η Τζιλ Μπάιντεν για το μοιραίο ντιμπέιτ του άντρα της το 2024

Μετά τη τηλεμαχία του Ιουνίου του 2024, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασταθή απόδοση του προέδρου Μπάιντεν στη συζήτηση.

Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα
Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα

Οι επιστροφές μεταναστών από την ΕΕ αυξάνονται, αλλά ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις; - «Στρίβειν» δεξιότερα με το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Νατάσα Ρουγγέρη
Λιγότερα όπλα, πολλά μέτωπα – Το στρατηγικό αδιέξοδο της Ουάσιγκτον και το στοίχημα των 1,45 τρισ. δολαρίων
Λιγότερα όπλα, πολλά μέτωπα – Το στρατηγικό αδιέξοδο της Ουάσιγκτον και το στοίχημα των 1,45 τρισ. δολαρίων

Με τα αμερικανικά αποθέματα σε όπλα και πυρομαχικά να έχουν μειωθεί δραματικά, ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει πολλές «γύμνιες» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ, λένε Φρουροί
Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ, λένε Φρουροί

Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή. Επιθέσεις με drones δέχεται το Κουβέιτ

Παρασκευή Τσιβόλα
Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα – Το επενδυτικό ταμείο του Ντόναλντ Τραμπ είναι «μείον» και απόν
Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα – Το επενδυτικό ταμείο του Ντόναλντ Τραμπ είναι «μείον» και απόν

Ένα νομικό και πολιτικό αδιέξοδο δεν επιτρέπει να διοχετευθούν χρήματα για έργα. Και το πολυδιαφημισμένο Συμβούλιο Ειρήνης μένει ανενεργό, ενώθα χρειαστούν πάνω από 70 δισ. για την ανοικοδόμηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031
Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031

Η νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων φιλοδοξεί να ενώσει τα Βαλκάνια από το Βελιγράδι έως τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Η Ευρώπη ψάχνει «γητευτή» του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Στο τραπέζι Μέρκελ και Ντράγκι
Η Ευρώπη ψάχνει «γητευτή» του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Στο τραπέζι Μέρκελ και Ντράγκι

Καθώς αυξάνεται η πίεση –και η ανάγκη- να ανοίξουν οι δίαυλοι με τη Ρωσία, η ΕΕ εξετάζει ως πιθανούς διαπραγματευτές την Άνγκελα Μέρκελ και τον Μάριο Ντράγκι. Έχει ήδη απορρίψει τον φίλο του Πούτιν, Σρέντερ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ
Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) αναφέρει ότι χρησιμοποίησε ηλεκτρονικές παρεμβολές και προειδοποιήσεις εναντίον ολλανδικής φρεγάτας, η οποία και αποχώρησε

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες
Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Associated Press, οι ΗΠΑ κάνουν πίσω σε νομικές ενέργειες ενάντια στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες.

ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη
ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη

Μελέτη που δημοσιεύθηκε εν όψει συνάντησης για ζητήματα άμυνας αναδεικνύει την Ασία ως επίκεντρο των εντεινόμενων πυρηνικών αντιπαραθέσεων.

Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα
Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα

Την ώρα που το πιο φονικό στέλεχος του ιού Έμπολα χτυπά την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ουγκάντα έκλεισε τα μεταξύ τους σύνορα, πλην του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους
Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους

Η κυβέρνηση της Βολιβίας έχει ήδη καταργήσει τον νόμο που απαγόρευε την χρήση στρατού εναντίον των πολιτών και λαμβάνει τα μέτρα για την στρατιωτική καταστολή των διαδηλώσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Απίστευτες σκηνές στη Βουλιαγμένης: 34χρονος καυγάδισε με άλλο οδηγό και τράβηξε πιστόλι

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας
«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας

«Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση», αναφέρει η ανακοίνωση - Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 26 Μαΐου, καταγράφηκαν 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό

«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»
«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»

Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ ανοίγει τον δρόμο για μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τη Λίβερπουλ να φέρεται πως είναι πιο κοντά στην απόκτηση του.

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Οι κρυφές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς βλέπουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι φοβούνται, σε τι ελπίζουν και ποια τακτική θα ακολουθήσουν απέναντί του.

Γιάννης Μπασκάκης
Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»
Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους
Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL με τον Εργκίν Αταμάν να αναμένεται να κάνει τις επιλογές του ενόψει των παιχνιδιών και για τους τελικούς.

«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»
«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μια «χρυσή» δεκαετία και ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποχαιρέτησε τον Καταλανό τεχνικό, αποθεώνοντάς τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης
Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης

Μια υπόθεση - θρίλερ, αυτή της δολοφονίας του Μάικλ Μαλόι, που οδήγησε στην ηλεκτρική καρέκλα τέσσερα άτομα to 1934, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, μέσα από την ταινία Murdering Michael Malloy

Φροίξος Φυντανίδης
MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας

Απόψε, στις 00.30, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

