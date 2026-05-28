Ζυρίχη: Τέσσερις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν «από άνδρα που φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ» σε ελβετικό σταθμό
Συνελήφθη 31χρονος μετά τη μεταφορά τριών ατόμων σε νοσοκομείο στο Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη.
Τέσσερα άτομα μαχαιρώθηκαν από έναν άνδρα με μαχαίρι, ο οποίος φώναξε πολλές φορές «Αλλάχ Άκμπαρ» καθώς εξαπέλυε επίθεση μπροστά σε μια ομάδα μαθητών σχολείου σε έναν ελβετικό σιδηροδρομικό σταθμό το πρωί της Πέμπτης.
Ο ένοπλος δράστης, που περιγράφεται ως μεσήλικας άνδρας, μαχαίρωσε τέσσερις άνδρες σε τρία σημεία στον σιδηροδρομικό σταθμό Βίντερτουρ έξω από τη Ζυρίχη, σύμφωνα με τη New York Post που επικαλείται πληροφορίες από την ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger.
«Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν μακριά»
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ομάδα μαθητών είχε περάσει από μπροστά του τον άνδρα που έφερε το μαχαίρι, καθώς ο δάσκαλος παρενέβη για να προστατεύσει τους ανυπεράσπιστους ανηλίκους.
«Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του», είπε ένας μάρτυρας. «Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν μακριά», είπε.
Δείτε βίντεο με τον δράστη να τρέχει έξω από τον σταθμό:
Am Bahnhof Winterthur (Schweiz) soll ein Mann mehrere Personen mit einem Messer verletzt haben. Bei seiner Flucht schrie er: „Allahu Akbar“. https://t.co/fnTcRHTXPg pic.twitter.com/P6usg0FBN3
— NIUS (@niusde_) May 28, 2026
Ο δράστης φώναξε «Αλλάχ Άκμπαρ» πολλές φορές καθώς εξαπέλυε την επίθεση και φέρεται να μαχαίρωσε τέσσερα άτομα σε έναν πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας.
Η αστυνομία έχει αποκλείσει μια περιοχή 300 ποδιών καθώς ερευνά την επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η αστυνομία συνέλαβε έναν 31χρονο.
