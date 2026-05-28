Νίκολας Κέιτζ: Σε αυτές τις δύο ταινίες είπε «όχι» (και έγιναν μεγάλες επιτυχίες)
Ουπς 28 Μαΐου 2026, 13:10

Νίκολας Κέιτζ: Σε αυτές τις δύο ταινίες είπε «όχι» (και έγιναν μεγάλες επιτυχίες)

Ο γνωστός ηθοποιός Νίκολας Κέιτζ μίλησε για τους δύο ρόλους που απέρριψε και αποκάλυψε αν το έχει μετανιώσει

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές των zeros δεν ήταν απλά ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μεγάλης οθόνης. Ο Νίκολας Κέιτζ ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους A-listers του Χόλιγουντ, που τα μεγάλα στούντιο ήθελαν στις παραγωγές του.

Ο 62χρονος ηθοποιός έβαζε στον τραπεζικό του λογαριασμό 20 εκατομμύρια δολάρια για να πει το «ναι» – και φιλμ όπως τα The Rock, Con Air, Face/Off και Gone in 60 Seconds τον έκαναν έναν από τους πιο επιτυχημένους πρωταγωνιστές σε ταινίες δράσης.

Βέβαια αυτά ανήκουν στο παρελθόν, καθώς τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε τον υποχρέωσαν να παίξει σε φτηνές παραγωγές  για… λίγα χρήματα (βλέπε ένα εκατ. δολάρια).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nicolas Cage (@nicolascoppola.cage)

Ωστόσο πέρα από τα οικονομικά λάθη, ο Νίκολας Κέιτζ έκανε και μερικά επαγγελματικά. Όπως ότι απέρριψε ρόλους σε ταινίες που στην πορεία έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

Μιλώντας στο Variety, ο σταρ της μεγάλης οθόνης αποκάλυψε δύο φιλμ στα οποία θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί – αλλά τελικά δεν προχώρησε η συνεργασία.

Το ένα είναι το Spider-Man του 2002, όπου τον ήθελαν για τον ρόλο του Green Golbin και η άλλη είναι η καλτ ταινία του 1994 Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος, όπου θα βρισκόταν στο πλευρό του Τζιμ Κάρεϊ ως Lloyd Christmas.

«Είχα συναντηθεί με τον σκηνοθέτη του Spider-Man, τον Σαν Ράιλι και με ήθελε για τον ρόλο του Green Golbin. Ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί του, μου άρεσε η δουλειά του, αλλά είχα συμφωνήσει ήδη να παίξω στο Adaptation» είπε ο Νίκολας Κέιτζ.

Όσο για τον ρόλο του στο φιλμ Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος; «Μιλήσαμε με τον Τζιμ, αλλά εκείνη την περίοδο θα έκανα το Leaving Las Vegas» είπε, τονίζοντας ότι δεν το έχει μετανιώσει που απέρριψε αυτούς τους δύο ρόλους.

Το Spider-Man με τον Τόμπι Μαγκουάιρ ξεπέρασε τα 800 εκατομμύρια δολάρια στο box office, ενώ Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος θεωρείται σήμερα μια από τις πλέον καλτ κωμωδίες.

Ωστόσο, λέγοντας το «ναι» στο Leaving Las Vegas, ο Κέιτζ κέρδισε το πρώτο και μοναδικό του βραβείο Όσκαρ, που απογείωσε την καριέρα του και τον έκανε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Τι συνέβη 28.05.26

Απίστευτες σκηνές στη Βουλιαγμένης: 34χρονος καυγάδισε με άλλο οδηγό και τράβηξε πιστόλι

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Σύνταξη
Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
ΕΛΑΣ 28.05.26

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

Σύνταξη
«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας
Ελλάδα 28.05.26

«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας

«Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση», αναφέρει η ανακοίνωση - Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 26 Μαΐου, καταγράφηκαν 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό

Σύνταξη
«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»
Ποδόσφαιρο 28.05.26

«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»

Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ ανοίγει τον δρόμο για μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τη Λίβερπουλ να φέρεται πως είναι πιο κοντά στην απόκτηση του.

Σύνταξη
Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Οι κρυφές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς βλέπουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι φοβούνται, σε τι ελπίζουν και ποια τακτική θα ακολουθήσουν απέναντί του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.05.26 Upd: 12:41

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους
Μπάσκετ 28.05.26

Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL με τον Εργκίν Αταμάν να αναμένεται να κάνει τις επιλογές του ενόψει των παιχνιδιών και για τους τελικούς.

Σύνταξη
«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»
Ποδόσφαιρο 28.05.26

«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μια «χρυσή» δεκαετία και ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποχαιρέτησε τον Καταλανό τεχνικό, αποθεώνοντάς τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Σύνταξη
Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης
Μάικ ο Ανθεκτικός 28.05.26

Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης

Μια υπόθεση - θρίλερ, αυτή της δολοφονίας του Μάικλ Μαλόι, που οδήγησε στην ηλεκτρική καρέκλα τέσσερα άτομα to 1934, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, μέσα από την ταινία Murdering Michael Malloy

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Media 28.05.26

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας

Απόψε, στις 00.30, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

