Νίκολας Κέιτζ: Σε αυτές τις δύο ταινίες είπε «όχι» (και έγιναν μεγάλες επιτυχίες)

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές των zeros δεν ήταν απλά ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μεγάλης οθόνης. Ο Νίκολας Κέιτζ ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους A-listers του Χόλιγουντ, που τα μεγάλα στούντιο ήθελαν στις παραγωγές του.

Ο 62χρονος ηθοποιός έβαζε στον τραπεζικό του λογαριασμό 20 εκατομμύρια δολάρια για να πει το «ναι» – και φιλμ όπως τα The Rock, Con Air, Face/Off και Gone in 60 Seconds τον έκαναν έναν από τους πιο επιτυχημένους πρωταγωνιστές σε ταινίες δράσης.

Βέβαια αυτά ανήκουν στο παρελθόν, καθώς τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε τον υποχρέωσαν να παίξει σε φτηνές παραγωγές για… λίγα χρήματα (βλέπε ένα εκατ. δολάρια).

Ωστόσο πέρα από τα οικονομικά λάθη, ο Νίκολας Κέιτζ έκανε και μερικά επαγγελματικά. Όπως ότι απέρριψε ρόλους σε ταινίες που στην πορεία έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

Μιλώντας στο Variety, ο σταρ της μεγάλης οθόνης αποκάλυψε δύο φιλμ στα οποία θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί – αλλά τελικά δεν προχώρησε η συνεργασία.

Το ένα είναι το Spider-Man του 2002, όπου τον ήθελαν για τον ρόλο του Green Golbin και η άλλη είναι η καλτ ταινία του 1994 Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος, όπου θα βρισκόταν στο πλευρό του Τζιμ Κάρεϊ ως Lloyd Christmas.

«Είχα συναντηθεί με τον σκηνοθέτη του Spider-Man, τον Σαν Ράιλι και με ήθελε για τον ρόλο του Green Golbin. Ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί του, μου άρεσε η δουλειά του, αλλά είχα συμφωνήσει ήδη να παίξω στο Adaptation» είπε ο Νίκολας Κέιτζ.

Όσο για τον ρόλο του στο φιλμ Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος; «Μιλήσαμε με τον Τζιμ, αλλά εκείνη την περίοδο θα έκανα το Leaving Las Vegas» είπε, τονίζοντας ότι δεν το έχει μετανιώσει που απέρριψε αυτούς τους δύο ρόλους.

Το Spider-Man με τον Τόμπι Μαγκουάιρ ξεπέρασε τα 800 εκατομμύρια δολάρια στο box office, ενώ Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος θεωρείται σήμερα μια από τις πλέον καλτ κωμωδίες.

Ωστόσο, λέγοντας το «ναι» στο Leaving Las Vegas, ο Κέιτζ κέρδισε το πρώτο και μοναδικό του βραβείο Όσκαρ, που απογείωσε την καριέρα του και τον έκανε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.