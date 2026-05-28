Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της – Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»
Fizz 28 Μαΐου 2026, 09:00

Η 68χρονη ηθοποιός Ρέιτσελ Γουόρντ, γνωστή από το σήριαλ Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο φαίνεται όντως 68 ετών –κάτι που αποτελεί αιτία για διαδικτυακή κακοποίηση, στις μέρες μας.

Αντίο φούσκωμα! Τροφές που βελτιώνουν την πέψη και κάνουν το έντερό σας να λειτουργεί «ρολόι»

Αντίο φούσκωμα! Τροφές που βελτιώνουν την πέψη και κάνουν το έντερό σας να λειτουργεί «ρολόι»

Η Ρέιτσελ Γουόρντ, γνωστή κυρίως για τον ρόλο της στη δραματική μίνι-σειρά του 1983 «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» δε δίνει την παραμικρή σημασία στις κριτικές που δέχεται στο διαδίκτυο για την εμφάνισή της.

Η 68χρονη βρετανο-αυστραλή ηθοποιός -της οποίας ο τελευταίος σημαντικός κινηματογραφικός ρόλος ήταν στην ταινία του 2016 «Ο Θάνατος και η Ζωή του Όττο Μπλουμ»- έχει πλέον αντικαταστήσει το Χόλιγουντ με μια ήσυχη ζωή στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, όπου διευθύνει μια φάρμα αναγεννητικής εκτροφής βοοειδών μαζί με τον σύζυγό της, τον ηθοποιό, Μπράιαν Μπράουν.

Πόσο έχει γεράσει

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Γουάρντ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram ευχαριστώντας «όλους όσοι έστειλαν υπέροχα μηνύματα φέτος», ενώ μιλούσε για τους γείτονές της και τη δουλειά της στο αγρόκτημα.

Δυστυχώς, τα τρολ του διαδικτύου άφησαν προσβλητικά μηνύματα στην ενότητα των σχολίων σχετικά με το πόσο «έχει γεράσει» ενώ κάποιοι άλλοι έσπευσαν να συμπληρώσουν «πολύ, πάρα πολύ».

Με τον σύζυγό της, τον ηθοποιό, Μπράιαν Μπράουν, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του σήριαλ Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας / Photo: Disney General Entertainment Con

Πάνω από τη γνώμη των άλλων

Αναφερόμενη στις αρνητικές αντιδράσεις σε μια νέα συνέντευξη στο Australian Story, η Γουάρντ είπε: «Μερικά τρολ σοκαρίστηκαν λίγο από τα γκρίζα μαλλιά μου, οι οποίοι ίσως δεν με είχαν δει από τότε που ήμουν 24 ετών, και μετά είπαν: “Θεέ μου, έτσι κατέληξες να μοιάζεις”.

«Έχω ξεπεράσει πια το στάδιο να με νοιάζει τι πιστεύουν οι άνθρωποι για την εμφάνιση ή την ηλικία κάποιου» ξεκαθάρισε η Γουόρντ.

Αντέδρασε στην κοινωνική πίεση που ασκείται στις γυναίκες, ειδικά σε όσες βρίσκονται στο προσκήνιο, να διατηρούν μια νεανική εμφάνιση, λέγοντας:

«Όλη αυτή η εμμονή… ότι πρέπει ακόμα να είμαστε σεξουαλικά όντα είναι τρομακτική. Το να πρέπει να κάνουμε ανόρθωση γλουτών, ανόρθωση στήθους και λίφτινγκ προσώπου. Γίνεται απλά γκροτέσκο.

»Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι υπέροχο να αφήνεις πίσω σου όλα αυτά, το πώς πρέπει να φαίνεσαι και να είσαι».

Νεανική ή ευτυχισμένη;

Η Γουόρντ είχε απαντήσει ξανά, πριν μήνες, στα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο τον Ιανουάριο, παρακαλώντας τους άλλους να «μη φοβούνται τη γήρανση».

«Είναι μια υπέροχη περίοδος της ζωής» είπε στο Instagram, προσθέτοντας ότι είναι «πιο ικανοποιημένη από ποτέ» και ότι «δεν μετανιώνει που άφησε πίσω της τη νεότητα και την ομορφιά της».

«Δεν είμαι νεανική, αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη» συνέχισε. «Τα μετέπειτα χρόνια πρέπει να εξυμνούνται και να καλωσορίζονται. Περιμένετε μέχρι να φτάσετε εκεί. Έχουν τόσα άλλα δώρα να προσφέρουν που δεν έχετε ιδέα τι είναι μέχρι να φτάσετε εκεί».

Στη λεζάντα του βίντεο, αστειεύτηκε: «Είμαι αγρότισσα τώρα, αλλά πραγματικά θα έπρεπε να φτιάξω τα μαλλιά μου και να βάλω λίγο κραγιόν πριν βγω στα κοινωνικά δίκτυα. Συγγνώμη που τρόμαξα μερικούς από εσάς».

Η Γουόρντ έγινε γνωστή με τον ρόλο της Μέγκαν «Μέγκι» Κλίρι στην τηλεοπτική σειρά «Τα Πουλιά πεθαίνουν Τραγουδώντας», όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον αείμνηστο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν.

Εκείνη υποδύθηκε την όμορφη Μέγκαν και εκείνος τον πάτερ Ραλφ ντε Μπρικασάρ, τον «καυτό ιερέα», καθώς απολάμβαναν ένα μυστικό, έντονο σεξουαλικό μαραθώνιο. Ειλικρινά, λίγοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν ότι αυτή ήταν η πιο ρομαντική ερωτική, τηλεοπτική ιστορία όλων των εποχών.

Εμφανίστηκε επίσης σε μια σειρά ταινιών τρόμου και θρίλερ της δεκαετίας του ’80, όπως τα «Campsite Masacre» (1983), «Against All Odds» (Έρωτας Δίχως Αύριο, 1984) και «Fortress» (1985).

Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2009, με την ταινία «Beautiful Kate», της χάρισε υποψηφιότητες για τα βραβεία AACTA στις κατηγορίες Καλύτερη Σκηνοθεσία και Καλύτερο Σενάριο.

Η εμπειρία της από τη ζωή στην φάρμα αποτέλεσε τη βάση για το ντοκιμαντέρ του 2023 «Rachel’s Farm», το οποίο σκηνοθέτησε και συν-έγραψε η Γουόρντ.

*Με στοιχεία από independent.co.uk

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Αντίο φούσκωμα! Τροφές που βελτιώνουν την πέψη και κάνουν το έντερό σας να λειτουργεί «ρολόι»

Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου»
Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming
Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, η 26χρονη κόρη του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να απαντήσει δημόσια στο κύμα διαδικτυακού μίσους που δέχεται

Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981
Ένα γράμμα της Νταϊάνα, δύο μήνες μετά τον γάμο της με τον Κάρολο, βγαίνει σε δημοπρασία και μας βάζει στο μυαλό της τότε νεαρής πριγκίπισσας

Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 
Σε μια απολαυστική συνέντευξή της στους The Times η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τις ανασφάλειες, το μύθο της αντιγήρανσης και το χιούμορ μιας δυναστείας εκατομμυρίων

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του
Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Μάθιου Πέρι, «καίγοντας» τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Ακίνητα: Πώς επηρεάζει την αγορά κατοικίας η ενεργειακή κλάση – Οι αποκλίσεις στις τιμές
Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ακίνητα από Αθήνα έως Γλυφάδα - Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επιδρά στις τιμές αγοράς η ενεργειακή απόδοση

Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα
Οι επιστροφές μεταναστών από την ΕΕ αυξάνονται, αλλά ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις; - «Στρίβειν» δεξιότερα με το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Λιγότερα όπλα, πολλά μέτωπα – Το στρατηγικό αδιέξοδο της Ουάσιγκτον και το στοίχημα των 1,45 τρισ. δολαρίων
Με τα αμερικανικά αποθέματα σε όπλα και πυρομαχικά να έχουν μειωθεί δραματικά, ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει πολλές «γύμνιες» των ΗΠΑ

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη – Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο
Ο μοτοσικλετιστής παρέσυρε την ανήλικη τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε πεζή τον δρόμο - Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης επί της Σαλαμίνος στο Κερατσίνι

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ, λένε Φρουροί
Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή. Επιθέσεις με drones δέχεται το Κουβέιτ

Ανοίγουν Ασκό του Αιόλου στη διαιτησία: Οι ανεπιθύμητοι ρέφερι στους «ειδικούς VAR»
Παρωδία πέρσι, παρωδία και φέτος με τον πίνακα των «ειδικών VAR». Χωρίς ίχνος ντροπής τον στελέχωσαν με δυο άτομα και αν μείνουν οι Λανουά, Βαλέρι σχεδιάζουν να τον εμπλουτίσουν με τους μη αρεστούς

Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί διακοπών για το πρώτο σας ταξίδι με το έτερον ήμισυ
Ο δείκτης «Επιτυχημένες Διακοπές για Ζευγάρια» αξιολογεί τους προορισμούς με βάση παράγοντες όπως η οικονομική προσιτότητα, η ασφάλεια και το άγχος από το πλήθος

Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα – Το επενδυτικό ταμείο του Ντόναλντ Τραμπ είναι «μείον» και απόν
Ένα νομικό και πολιτικό αδιέξοδο δεν επιτρέπει να διοχετευθούν χρήματα για έργα. Και το πολυδιαφημισμένο Συμβούλιο Ειρήνης μένει ανενεργό, ενώθα χρειαστούν πάνω από 70 δισ. για την ανοικοδόμηση στη Γάζα.

Σκληροί ποινικοί έκαναν τις φυλακές Κορυδαλλού… μπαρ – Αλκοόλ, τσιγάρα και τραπ στη διαπασών
Βίντεο ντοκουμέντο δείχνουν τους κρατουμένους να κάθονται γύρω από τραπεζάκι έξω από τα κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού, να μιλούν στο κινητό, να πίνουν και να καπνίζουν

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά
Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει
Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο αλλά με «ψαλιδισμένο» ποσό - Θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

