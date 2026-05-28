Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της – Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»

Η Ρέιτσελ Γουόρντ, γνωστή κυρίως για τον ρόλο της στη δραματική μίνι-σειρά του 1983 «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» δε δίνει την παραμικρή σημασία στις κριτικές που δέχεται στο διαδίκτυο για την εμφάνισή της.

Η 68χρονη βρετανο-αυστραλή ηθοποιός -της οποίας ο τελευταίος σημαντικός κινηματογραφικός ρόλος ήταν στην ταινία του 2016 «Ο Θάνατος και η Ζωή του Όττο Μπλουμ»- έχει πλέον αντικαταστήσει το Χόλιγουντ με μια ήσυχη ζωή στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, όπου διευθύνει μια φάρμα αναγεννητικής εκτροφής βοοειδών μαζί με τον σύζυγό της, τον ηθοποιό, Μπράιαν Μπράουν.

Πόσο έχει γεράσει

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Γουάρντ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram ευχαριστώντας «όλους όσοι έστειλαν υπέροχα μηνύματα φέτος», ενώ μιλούσε για τους γείτονές της και τη δουλειά της στο αγρόκτημα.

Δυστυχώς, τα τρολ του διαδικτύου άφησαν προσβλητικά μηνύματα στην ενότητα των σχολίων σχετικά με το πόσο «έχει γεράσει» ενώ κάποιοι άλλοι έσπευσαν να συμπληρώσουν «πολύ, πάρα πολύ».

Πάνω από τη γνώμη των άλλων

Αναφερόμενη στις αρνητικές αντιδράσεις σε μια νέα συνέντευξη στο Australian Story, η Γουάρντ είπε: «Μερικά τρολ σοκαρίστηκαν λίγο από τα γκρίζα μαλλιά μου, οι οποίοι ίσως δεν με είχαν δει από τότε που ήμουν 24 ετών, και μετά είπαν: “Θεέ μου, έτσι κατέληξες να μοιάζεις”.

«Έχω ξεπεράσει πια το στάδιο να με νοιάζει τι πιστεύουν οι άνθρωποι για την εμφάνιση ή την ηλικία κάποιου» ξεκαθάρισε η Γουόρντ.

Απαλλαγμένη

Αντέδρασε στην κοινωνική πίεση που ασκείται στις γυναίκες, ειδικά σε όσες βρίσκονται στο προσκήνιο, να διατηρούν μια νεανική εμφάνιση, λέγοντας:

«Όλη αυτή η εμμονή… ότι πρέπει ακόμα να είμαστε σεξουαλικά όντα είναι τρομακτική. Το να πρέπει να κάνουμε ανόρθωση γλουτών, ανόρθωση στήθους και λίφτινγκ προσώπου. Γίνεται απλά γκροτέσκο.

»Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι υπέροχο να αφήνεις πίσω σου όλα αυτά, το πώς πρέπει να φαίνεσαι και να είσαι».

Νεανική ή ευτυχισμένη;

Η Γουόρντ είχε απαντήσει ξανά, πριν μήνες, στα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο τον Ιανουάριο, παρακαλώντας τους άλλους να «μη φοβούνται τη γήρανση».

«Είναι μια υπέροχη περίοδος της ζωής» είπε στο Instagram, προσθέτοντας ότι είναι «πιο ικανοποιημένη από ποτέ» και ότι «δεν μετανιώνει που άφησε πίσω της τη νεότητα και την ομορφιά της».

«Δεν είμαι νεανική, αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη» συνέχισε. «Τα μετέπειτα χρόνια πρέπει να εξυμνούνται και να καλωσορίζονται. Περιμένετε μέχρι να φτάσετε εκεί. Έχουν τόσα άλλα δώρα να προσφέρουν που δεν έχετε ιδέα τι είναι μέχρι να φτάσετε εκεί».

Αγρότισσα

Στη λεζάντα του βίντεο, αστειεύτηκε: «Είμαι αγρότισσα τώρα, αλλά πραγματικά θα έπρεπε να φτιάξω τα μαλλιά μου και να βάλω λίγο κραγιόν πριν βγω στα κοινωνικά δίκτυα. Συγγνώμη που τρόμαξα μερικούς από εσάς».

Η Γουόρντ έγινε γνωστή με τον ρόλο της Μέγκαν «Μέγκι» Κλίρι στην τηλεοπτική σειρά «Τα Πουλιά πεθαίνουν Τραγουδώντας», όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον αείμνηστο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν.

Εκείνη υποδύθηκε την όμορφη Μέγκαν και εκείνος τον πάτερ Ραλφ ντε Μπρικασάρ, τον «καυτό ιερέα», καθώς απολάμβαναν ένα μυστικό, έντονο σεξουαλικό μαραθώνιο. Ειλικρινά, λίγοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν ότι αυτή ήταν η πιο ρομαντική ερωτική, τηλεοπτική ιστορία όλων των εποχών.

Μπράβο της!

Εμφανίστηκε επίσης σε μια σειρά ταινιών τρόμου και θρίλερ της δεκαετίας του ’80, όπως τα «Campsite Masacre» (1983), «Against All Odds» (Έρωτας Δίχως Αύριο, 1984) και «Fortress» (1985).

Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2009, με την ταινία «Beautiful Kate», της χάρισε υποψηφιότητες για τα βραβεία AACTA στις κατηγορίες Καλύτερη Σκηνοθεσία και Καλύτερο Σενάριο.

Η εμπειρία της από τη ζωή στην φάρμα αποτέλεσε τη βάση για το ντοκιμαντέρ του 2023 «Rachel’s Farm», το οποίο σκηνοθέτησε και συν-έγραψε η Γουόρντ.

από independent.co.uk