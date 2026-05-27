Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό
- Γρηγόρης Λαμπράκης: «Νυξ Λαμπράκη - Νυξ Αγίου Βαρθολομαίου...»
- Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα
- Άστατος ο καιρός την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες – Έως τους 31 βαθμούς η θερμοκρασία
- Τελευταία ημέρα σήμερα για όλα τα γυμνάσια - Πότε θα διεξαχθούν οι προαγωγικές εξετάσεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Κώστας Παπαδόπουλος συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες, καθώς κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14 Ρομά στο Μενίδι, που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα, αλλά κι ένα κινητό. Ο ζαχαροπλάστης και πρώην παίκτης του Survivor μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό και αρνείται τις κατηγορίες.
Ο Κώστας Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι κυνήγησε τον νεαρό Ρομά, αλλά δεν τον χτύπησε, τονίζοντας ότι τα τραύματά του προκλήθηκαν επειδή έπεσε.
«Μέσα σε μια μέρα έχουν μπει τρεις φορές στο μαγαζί μου. Την προηγούμενη μέρα είχαν πάρει την τσάντα της μητέρας μου και τη βρήκα στα σκουπίδια – ήξερα την διαδρομή που κάνουν. Έτσι όταν με ενημέρωσε η πωλήτρια ότι της έκλεψαν το κινητό, πήρα το αυτοκίνητο και τους βρήκα λίγο πιο κάτω από το μαγαζί» είπε.
«Όταν έτρεξα να τους πιάσω, αυτός έπεσε κάτω και τον ακινητοποίησα για να πάρω το κινητό που ήταν μπροστά του. Δεν τον χτύπησα, τα τραύματά του είναι από την πτώση που είχε» συμπλήρωσε.
Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του 14χρονου
«Ο εντολέας μου αρνείται ότι έκλεψε το κινητό. Εάν πράγματι το έκανε, τα αποτυπώματά του θα βρεθούν πάνω στο κινητό. Αλλά εγώ λέω, πως και να το έκανε, παίρνεις ένα 14χρονο παιδί και το σαπίζεις στο ξύλο; Του ανοίγεις το κεφάλι; Έκανε συνολικά 10 ράμματα» είπε ο Γιώργος Κριεμάδης.
- «Μία νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο στο MEGA
- Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση
- Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
- Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ
- Vita: Το νέο τεύχος κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ
- Κατάστημα τροφίμων kosher στο βόρειο Λονδίνο τυλίχθηκε στις φλόγες
- Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα
- Ουγγαρία: Οι βουλευτές ψήφισαν κατά της αποχώρησης της χώρας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις