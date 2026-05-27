Η Γκάια Τραμπάλι στον Ολυμπιακό

Συνεχίζει την ενίσχυσή του και στο βόλεϊ γυναικών ο Ολυμπιακός, προσθέτοντας στο ρόστερ του την Ιταλίδα ακραία Γκάια Τραμπάλι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με την Ιταλίδα αθλήτρια, η οποία θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα συλλόγου εκτός Ιταλίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Γκάια Τραμπάλι. Η Ιταλίδα ακραία (5/2/1997, 1,87μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Στην επαγγελματική της καριέρα, η Γκάια Τραμπάλι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός Ιταλίας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το ιταλικό πρωτάθλημα, με «θητεία» σε Σκαντίτσι (2025-26) και Περούτζια (2020-25).

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Σκαντίτσι (Ιταλία)

2020-25 Περούτζια (Ιταλία)

2016-17 St. John’s University (ΗΠΑ)

2015-16 Bracco Pro Patria (Ιταλία)».