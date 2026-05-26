Μέμος Μπεγνής: «Επένδυσα τα χρήματα μου σε ένα ταχυφαγείο και καταστράφηκα»

Ο Μέμος Μπεγνής έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Η επιχειρηματική κίνηση που τον οδήγησε σε τεράστια οικονομικά προβλήματα

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως για βιοποριστικούς λόγους καλείται να κάνει κάποιες δουλειές που πιθανόν αν δεν είχε οικονομικά προβλήματα να μην τις έκανε.

Συγκεκριμένα, έκανε γνωστό πως μετά από μια επαγγελματική επένδυση που έκανε, καταστράφηκε οικονομικά με αποτέλεσμα να πληρώνει χρέη μέχρι και σήμερα.

«Όταν είσαι ηθοποιός πρέπει να τσαλακώνεσαι. Καλούμε να κάνω κάποιες δουλειές για βιοποριστικούς λόγους.

Δεν έφτασα στο σημείο να κάνω άλλο επάγγελμα. Ακόμα και στην κρίση δεν έμεινα εκτός δουλειάς. Επένδυσα τα χρήματα μου σε ένα ταχυφαγείο και καταστράφηκα.»

Μέμος Μπεγνής: «Μέχρι και σήμερα πληρώνω χρέη»

«Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει και είναι πολλά. Δεν ήξερα να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Εντάξει θα ξεμπερδέψω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σημαντική βοήθεια των φίλων του

«Έχω καλούς φίλους και κάνω ψυχοθεραπεία με καλούς φίλους, Είναι ωραίο ι άνθρωποι σου να σου λένε την αλήθεια κι ας πονάς.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να έχουν αυλή. Θέλουν τους γλείφτες γύρω τους. Δεν έχω προσδοκίες από τους ανθρώπους μόνο από τους φίλους μου», εξομολογήθηκε.