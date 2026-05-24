Euroleague: Η νικήτρια της Eurovision στηρίζει Ολυμπιακό – «Καλή επιτυχία» από τη Dara στον Βεζένκοφ

Σε απόλυτους ρυθμούς Final Four και Euroleague κινείται ολόκληρη η Ευρώπη, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει του αποψινού μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να στείλουν τις ευχές τους για τη μεγάλη «μάχη» βρέθηκε και η φετινή μεγάλη νικήτρια της Eurovision, Dara.

Η Dara, η οποία πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει την υποστήριξή της στον κορυφαίο μπασκετμπολίστα της ομάδας.

Η τραγουδίστρια ανέβασε ένα Instagram Story στον προσωπικό της λογαριασμό με το μήνυμα:

«Εύχομαι όλη την τύχη στον Σάσα Βεζένκοφ σήμερα. Πήγαινε να κερδίσεις!»

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν στον μεγάλο τελικό της Euroleague στο «Telekom Center» της Αθήνας, το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00).

Οι δύο ομάδες είναι πανέτοιμες για να διεκδικήσουν την επιστροφή τους στην κορυφή της Ευρώπης, ενώ παράλληλα έγιναν γνωστοί και οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο κορυφαίους συλλόγους της φετινής σεζόν στη Γηραιά Ήπειρο.

Αμοιβαία εκτίμηση

Η κίνηση αυτή της Dara έρχεται ως απάντηση στην πρόσφατη τοποθέτηση του Σάσα Βεζένκοφ.

Η συζήτηση γύρω από τη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision μεταφέρθηκε με τον πιο αναπάντεχο τρόπο στα παρκέ της Euroleague.

Κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων δηλώσεων ενόψει του Final Four, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Σάσα Βεζένκοφ πώς νιώθει για τη νίκη της χώρας του, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να αφήνει για λίγο στην άκρη τη σοβαρότητα των προπονήσεων και να απαντά με τεράστιο χαμόγελο:

— «Κερδίσαμε τη Eurovision, πες μου πώς νιώθεις;»

— «Τους πατήσαμε! Ήμασταν οι πρώτοι που κέρδισαν και την ψηφοφορία των επιτροπών και του κοινού. Ήταν απίστευτο!»