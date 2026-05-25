Η μόνη συμβουλή του Γκόρντον Ράμσεϊ στα 6 παιδιά του δεν έχει σχέση με το φαγητό
Fizz 25 Μαΐου 2026, 20:30

Η μόνη συμβουλή του Γκόρντον Ράμσεϊ στα 6 παιδιά του δεν έχει σχέση με το φαγητό

Ο 59χρονος Γκόρντον Ράμσεϊ πατέρας έξι παιδιών αποκάλυψε το σημαντικότερο μάθημα που επιθυμεί να μεταδώσει στα παιδιά του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News Digital και δημοσιεύθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, ο Βρετανός σεφ-σταρ Γκόρντον Ράμσεϊ είπε μιλώντας για τα έξι παιδιά του: «Το μόνο πράγμα που έχω διδάξει όλους τους είναι οι καλοί τρόποι».

Ο Γκόρντον τόνισε τη σημασία αυτού του μαθήματος, προσθέτοντας: «Είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή, αλλά δεν κοστίζει τίποτα».

Γκόρντον

Ο σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ, πρωταγωνιστής της νέας εκπομπής «Gordon Ramsay: Cookalong Live», χτυπάει ασπράδια αυγών ενώ ετοιμάζει «Baked Alaska» κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Fox για την καλοκαιρινή σεζόν της Television Critics Association στην Πασαντίνα της Καλιφόρνιας, στις 6 Αυγούστου 2009. REUTERS/Fred Prouser

«Το μόνο πράγμα που έχω διδάξει όλους τους είναι οι καλοί τρόποι». Ο Γκόρντον τόνισε τη σημασία αυτού του μαθήματος, προσθέτοντας: «Είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή, αλλά δεν κοστίζει τίποτα»

 «Ο μπαμπάς»

Ο σταρ του MasterChef έχει έξι παιδιά με τη σύζυγό του, Τάνα Ράμσεϊ: τη Μέγκαν, 28 ετών, την Χόλι, 26 ετών, τον Τζακ, 26 ετών, τη Ματίλντα, 24 ετών, τον Όσκαρ, 7 ετών, και τον Τζέσι, 2 ετών.

Ο Γκόρντον ανέβασε ένα ποστ για τα γενέθλια της Μέγκαν στις 16 Μαΐου, γιορτάζοντας τα 28α γενέθλιά της.

«Χρόνια πολλά σε αυτή την όμορφη γυναίκα, @megan_jane_7», έγραψε στη λεζάντα μιας σειράς οικογενειακών φωτογραφιών στο Instagram. «Κάθε μέρα με κάνεις τόσο περήφανο για το ποια είσαι και για το πόσα κάνεις για τους άλλους, σ’ αγαπώ τόσο πολύ. Ο μπαμπάς».

Στα βήματα του πατέρα

Ο σεφ μίλησε στο People τον Φεβρουάριο για το γεγονός ότι η Ματίλντα ακολουθεί τα βήματά του, ενώ συζητούσε για τη σειρά του στο Netflix, Being Gordon Ramsay.

«Το φαγητό, τα εστιατόρια, αυτή η βιομηχανία… πρέπει πραγματικά να το θέλεις, και η Τίλι χτυπούσε την πόρτα, το ήθελε», είπε.

Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής επαίνεσε την κόρη του που πήγε σε σχολή μαγειρικής στην Ιρλανδία, αντί να του ζητήσει να την εκπαιδεύσει ο ίδιος.

«Πρέπει να της το αναγνωρίσω αυτό», είπε. «Και τελικά, ένας στους έξι θέλει να γίνει σεφ, κάτι που μου φτιάχνει τα γ@μημένα κέφια».

O Γκόρντον με την κόρη του, Τίλι

Έξι εκπομπές, έξι παιδιά

Το Fox ανανέωσε πρόσφατα πολλές από τις εκπομπές του Γκόρντον, συμπεριλαμβανομένων των Gordon Ramsay’s Secret Service, Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares, Next Level Baker και Next Level Chef.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με το People στην εκδήλωση Fox Upfront στις 11 Μαΐου, ο Γκόρντον μίλησε για τις εκπομπές που τον συγκινούν περισσότερο, συγκρίνοντάς τες με την εμπειρία του ως πατέρας.

«Αυτή τη στιγμή έχω έξι εκπομπές στον αέρα. Είναι σαν να λέω ότι έχω και έξι παιδιά: ποιο είναι το αγαπημένο μου; Εξαρτάται -είναι αυτό που με εκνευρίζει λιγότερο αυτή τη στιγμή» ξεκαθάρισε με τον γνωστό απότομο αλλά ευθύ τρόπο του».

Πατέρας και γιος, Γκόρντον και Τζακ

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Patrick Wymore / FOX. Copyright 2014

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%

Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC
Go Fun 25.05.26

Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ριζ Αχμέντ αποκάλυψε ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν τρεις διαφορετικές φορές να τον στρατολογήσουν ως πληροφοριοδότη

Πολλά τα μηδενικά στο box office – Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια
Πολλά τα μηδενικά στο box office - Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια, ακολουθεί το «Devil Wears Prada 2»

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael, έχει αποφέρει 788 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει – O Έλον Μασκ για το φινάλε του «The Boys»
Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει - O Έλον Μασκ (παρα) ενοχλήθηκε με το φινάλε του «The Boys»

Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε πάνω από δώδεκα αναρτήσεις σχετικά με το τελευταίο επεισόδιο της σατιρικής σειράς, πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση στο X με τον δημιουργό, Έρικ Κρίπκε.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια - Και οι Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ ζήλεψαν

Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
O Τζον Τραβόλτα είναι σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας

Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν
Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου
Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου

Ο πρόεδρος Πας αντιμετωπίζει ένα κίνημα αμφισβήτησης, αν και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια περίοδο που η Βολιβία διανύει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση εδώ και 40 χρόνια

Ο σκανδαλώδης έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν
Μοιραίο τέλος - Ο σκανδαλώδης, χολιγουντιανός έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν

Στη νέα της αυτοβιογραφία με τίτλο «You Thought I Was Dead», η Μάμι Βαν Ντόρεν αναπολεί τα τέλη της δεκαετίας του '50, όταν πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες με τον γοητευτικό ταραχοποιό Στιβ Κόχραν.

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών
Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία

Ο νυν πρωθυπουργός Φελίπε Σάντσεθ δήλωσε ότι οι εκλογές στην Ισπανία θα γίνουν το 2027 - Τι είπε ο Φελίπε Γκονθάλεθ μετά την άσκηση δίωξης στον Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο

«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ' ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!
«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ' ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!

Ο ιδιοκτήτης της Μίλαν Τζέρι Καρντινάλε πήρε σκούπα και απέλυσε όλους τους διευθυντές επειδή η ομάδα δεν βγήκε στο Champions League. Παρελθόν και ο προπονητής Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην αδελφή του ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους έπειτα από έντονο καβγά. Μετά την προσαγωγή του στις Αρχές, ομολόγησε την πράξη του.

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
«Ξεκαθάρισμα» στη Νέα Αριστερά και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη - «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»

Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ' την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ' την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Αναζητώντας άλλη στέγη - Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση - Οι πρωτιές της Ευρώπης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Ο Ποντόλσκι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και αγοράζει την ομάδα της καρδιάς του
Ο Ποντόλσκι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και αγοράζει την ομάδα της καρδιάς του

Από τα γήπεδα του Μουντιάλ και την Άρσεναλ στις… κεμπαμπερί, τα παγωτά και τώρα στην ιδιοκτησία της Γκόρνικ Ζάμπρζε – Ο Λούκας Ποντόλσκι ξεκινά τη δεύτερη ζωή του.

Πάτρα: Τον «αθώωσε» η 17χρονη αλλά το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με αναστολή – Αποχώρησαν αγκαλιασμένοι
Πάτρα: Τον «αθώωσε» η 17χρονη αλλά το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με αναστολή – Αποχώρησαν αγκαλιασμένοι

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του 35χρονου επιχειρηματία στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του, μετά τη σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών.

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL

Μετά την ολοκλήρωση του Final Four της Ευρωλίγκας, το ενδιαφέρον στο μπάσκετ στρέφεται στο πρωτάθλημα όπου ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των τελικών της GBL.

Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές
Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές

Η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου. Εκλέχθηκαν βουλευτές από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, ΔΗΜΟ και Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, όπως και εκπρόσωποι μειονοτήτων

Παναθηναϊκός: Στο Σισ
Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός

Στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη κόντρα στη νόσο ALS (ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα), όπου θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για ενάμιση μήνα.

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες
Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές, υπεύθυνοι ΚΥΔ σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού και εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Τέμπη: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού – Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας» λέει ο Ασλανίδης
Ασλανίδης: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού - Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι στο καταστατικό του συλλόγου δεν υπήρχαν «προσωπικές φιλοδοξίες», αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

