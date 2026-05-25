Η μόνη συμβουλή του Γκόρντον Ράμσεϊ στα 6 παιδιά του δεν έχει σχέση με το φαγητό
Ο 59χρονος Γκόρντον Ράμσεϊ πατέρας έξι παιδιών αποκάλυψε το σημαντικότερο μάθημα που επιθυμεί να μεταδώσει στα παιδιά του.
Σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News Digital και δημοσιεύθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, ο Βρετανός σεφ-σταρ Γκόρντον Ράμσεϊ είπε μιλώντας για τα έξι παιδιά του: «Το μόνο πράγμα που έχω διδάξει όλους τους είναι οι καλοί τρόποι».
Ο Γκόρντον τόνισε τη σημασία αυτού του μαθήματος, προσθέτοντας: «Είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή, αλλά δεν κοστίζει τίποτα».
«Ο μπαμπάς»
Ο σταρ του MasterChef έχει έξι παιδιά με τη σύζυγό του, Τάνα Ράμσεϊ: τη Μέγκαν, 28 ετών, την Χόλι, 26 ετών, τον Τζακ, 26 ετών, τη Ματίλντα, 24 ετών, τον Όσκαρ, 7 ετών, και τον Τζέσι, 2 ετών.
Ο Γκόρντον ανέβασε ένα ποστ για τα γενέθλια της Μέγκαν στις 16 Μαΐου, γιορτάζοντας τα 28α γενέθλιά της.
«Χρόνια πολλά σε αυτή την όμορφη γυναίκα, @megan_jane_7», έγραψε στη λεζάντα μιας σειράς οικογενειακών φωτογραφιών στο Instagram. «Κάθε μέρα με κάνεις τόσο περήφανο για το ποια είσαι και για το πόσα κάνεις για τους άλλους, σ’ αγαπώ τόσο πολύ. Ο μπαμπάς».
Στα βήματα του πατέρα
Ο σεφ μίλησε στο People τον Φεβρουάριο για το γεγονός ότι η Ματίλντα ακολουθεί τα βήματά του, ενώ συζητούσε για τη σειρά του στο Netflix, Being Gordon Ramsay.
«Το φαγητό, τα εστιατόρια, αυτή η βιομηχανία… πρέπει πραγματικά να το θέλεις, και η Τίλι χτυπούσε την πόρτα, το ήθελε», είπε.
Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής επαίνεσε την κόρη του που πήγε σε σχολή μαγειρικής στην Ιρλανδία, αντί να του ζητήσει να την εκπαιδεύσει ο ίδιος.
«Πρέπει να της το αναγνωρίσω αυτό», είπε. «Και τελικά, ένας στους έξι θέλει να γίνει σεφ, κάτι που μου φτιάχνει τα γ@μημένα κέφια».
O Γκόρντον με την κόρη του, Τίλι
Έξι εκπομπές, έξι παιδιά
Το Fox ανανέωσε πρόσφατα πολλές από τις εκπομπές του Γκόρντον, συμπεριλαμβανομένων των Gordon Ramsay’s Secret Service, Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares, Next Level Baker και Next Level Chef.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με το People στην εκδήλωση Fox Upfront στις 11 Μαΐου, ο Γκόρντον μίλησε για τις εκπομπές που τον συγκινούν περισσότερο, συγκρίνοντάς τες με την εμπειρία του ως πατέρας.
«Αυτή τη στιγμή έχω έξι εκπομπές στον αέρα. Είναι σαν να λέω ότι έχω και έξι παιδιά: ποιο είναι το αγαπημένο μου; Εξαρτάται -είναι αυτό που με εκνευρίζει λιγότερο αυτή τη στιγμή» ξεκαθάρισε με τον γνωστό απότομο αλλά ευθύ τρόπο του».
Πατέρας και γιος, Γκόρντον και Τζακ
*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Patrick Wymore / FOX. Copyright 2014
