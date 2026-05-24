Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια

Η Ζεντάγια, η οποία υποδύεται την θεά Αθηνά στην ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους «The Epic Issue» του Elle για το καλοκαίρι του 2026, μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της Άν Χάθαγουεϊ (Πηνελόπη), Λουπίτα Νιόνγκο (Ωραία Ελένη) και Σαρλίζ Θερόν (Καλυψώ).

Στο νέο αφιέρωμα, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα στον ρόλο παρά τις άλλες επαγγελματικές της υποχρεώσεις, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

«Δύσκολη αποστολή»

Ο σκηνοθέτης δήλωσε στο Elle ότι επέλεξε τη Ζεντάγια για τον ρόλο της Αθηνάς λόγω της «εμβληματικής» της χάρης.

«Εννοώ, υποδύεται κυριολεκτικά μια θεά, [δηλαδή έχει αναλάβει] μια πολύ δύσκολη αποστολή. Είναι μια πραγματική σταρ του κινηματογράφου, αλλά και μια απίστευτη ηθοποιός», είπε.

Ο Ματ Ντέιμον, που υποδύεται τον Οδυσσέα, τον βασιλιά της Ιθάκης, δεν μπόρεσε παρά να συμφωνήσει.

«Ο Κρις είναι γνωστός για την επιφυλακτικότητά του», είπε. «Έτσι, όταν γυρίζεις μια λήψη, δεν είναι ότι θα πει: ‘Ήταν υπέροχο’. Θα πει: ‘Ναι, καλό. Εντάξει’. Και αυτό ισοδυναμεί με τον μεγαλύτερο έπαινο που θα μπορούσες ποτέ να λάβεις [από εκείνον]».

Όσον αφορά τη Ζεντάγια, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

«Υπήρχαν λήψεις όπου έκανε κάτι το εκπληκτικό και εκείνος έλεγε: ‘Στοπ. Τέλειο’. Και κυριολεκτικά, ο Τομ [Χόλαντ] και εγώ ήμασταν απίστευτα ενθουσιασμένοι», θυμήθηκε ο Ντέιμον.

«Της είπε [ο Νόλαν] ‘τέλειο’; Εγώ δεν έχω πάρει ούτε ένα ‘υπέροχο’. Γκρινιάζαμε γι’ αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της ταινίας», είπε ο Ντέιμον. «’Πήρες τίποτα σήμερα;’ λέγαμε ο ένας στον άλλον. ‘Όχι, πήρα ένα ‘καλό’ — προχωράμε’».

Εντυπωσιάζει;

Ο Ματ Ντέιμον άφησε για λίγο την πλάκα στην άκρη, υποστηρίζοντας ότι η Ζεντάγια είχε μια «εκπληκτική ικανότητα να τους εντυπωσιάζει όλους, και μετά απλά να επιστρέφει στα γυρίσματα του Euphoria».

Εκτός από τα «Euphoria», «The Drama» και «Οδύσσεια», οι θαυμαστές της Ζεντάγια θα μπορούν επίσης να την δουν στις ταινίες «Spider-Man: Brand New Day» και «Dune: Part Three» αργότερα φέτος.

Ο Ντέιμον επαίνεσε επίσης τη Ζεντάγια και τον Χόλαντ — τον αρραβωνιαστικό της — για το γεγονός ότι είναι «πολύ επιτυχημένοι για την ηλικία τους».

Στο «Οδύσσεια» πρωταγωνιστούν επίσης ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, ο Τζον Μπέρνταλ ως Μενέλαος, ο Μπένι Σαφντί ως Αγαμέμνονας, ο Τζον Λεγκιζάμο ως Εύμαιος και ο Χιμς Πατέλ ως Ευρύλοχος.

Η «Οδύσσεια» βγαίνει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.