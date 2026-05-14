Οδύσσεια – Πόλεμος Ελον Μασκ εναντίον Κρίστοφερ Νόλαν για την Ελένη της Τροίας

Ο Έλον Μασκ συνεχίζει την επίθεση του στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Μασκ αμφισβητεί το πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό ομηρικό έπος μέσω νέων αναρτήσεων στο X που χλευάζουν τις επιλογές του σκηνοθέτη για την επιλογή των Λουπίτα Νιόνγκο και Έλιοτ Πέιτζ, ο τελευταίος εκ των οποίων είχε συνεργαστεί προηγουμένως με τον Νόλαν στο Inception.

Μετά από την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη του Νόλα στο περιοδικό Time, που δημοσιεύτηκε στις 12 Μαΐου, ο Μασκ συνεχίζει με ορμή τη σταυροφορία του κατά της «woke» ερμηνείας του ομηρικού έπους από τον πολυβραβευμένο δημιουργό.

Αιχμή του δόρατος του είναι η επιλογή της Νιόνγκο και η διπλή παρουσία της στην ταινία. Η Νιόνγκο υποδύεται την Ελένη της Τροίας, γνωστή και ως την ομορφότερη γυναίκα στην ελληνική μυθολογία, αλλά και της αδερφής της Ελένης, την Κλυταιμνήστρα, η οποία είναι παντρεμένη με τον Αγαμέμνονα.

Ο συντηρητικός σχολιαστής Mατ Γουόλς χρησιμοποίησε το X για να προσβάλει τη Nιόνγκο, γράφοντας:

«Κανείς στον πλανήτη δεν πιστεύει πραγματικά ότι η Λουπίτα Νιόνγκο είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο. Αλλά ο Κρίστοφερ Νόλαν ξέρει ότι θα τον αποκαλούσαν ρατσιστή αν έδινε τον ρόλο της ομορφότερης σε μια λευκή. Είναι τεχνικά ταλαντούχος αλλά δειλός».

Ο μεγιστάνας Μασκ συμφώνησε με τον Γουόλς απαντώντας: «Αλήθεια».

Έγραψε επίσης στο X ότι ο Nόλαν «θέλει τα βραβεία», γι’ αυτό πιστεύει ότι ο δημιουργός αλλάζει τις φυλές των χαρακτήρων στην Οδύσσεια».

Ο Μασκ αναφέρθηκε σε ένα tweet που ανέφερε πώς τα Όσκαρ έχουν πρότυπα εκπροσώπησης και ένταξης όσον αφορά την επιλεξιμότητα για την καλύτερη ταινία, αν και στην πραγματικότητα, αυτοί οι κανόνες έχουν ελάχιστη σχέση με το κάστινγκ.

Καθιερωμένοι το 2020, για να είναι μια ταινία επιλέξιμη για υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία πρέπει να πληροί κριτήρια ποικιλομορφίας και εκροσώπησης.

Σε επιπλέον αναρτήσεις του στο X, ο Μασκ έκανε αναδημοσίευση (re-tweet) ποστ που ειρωνεύονταν την αρρενωπότητα του Πέιτζ και ισχυρίζονταν ότι ο Νόλαν «βεβηλώνει» τον τάφο του Ομήρου με τις επιλογές του.

Τον Φεβρουάριο, όταν ο ρόλος του Νιόνγκο ήταν απλώς μια φήμη, ο Μασκ συμφώνησε με χρήστη του X.

Ο χρήστης ισχυρίστηκε ότι σε περίπτωση που η Λουπίτα Νιόνγκο ενσάρκωνε την Ελένη της Τροίας ο Νόλαν θα είχε προσβάλει τον Όμηρο επειδή ο Έλληνας αρχαίος ποιητής και πρώτος μεγάλος δημιουργός της ευρωπαϊκής και δυτικής λογοτεχνίας «την έχει περιγράψει ως ξανθιά με ανοιχτόχρωμο δέρμα και με ένα πρόσωπο που γοήτευσε χίλια πλοία».

«Ο Νόλαν έχει χάσει πλήρως την ακεραιότητα του ως δημιουργός» σχολίασε τότε ο Μασκ.

Η Οδύσσεια κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.