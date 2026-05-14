Κρουαζιερόπλοιο «Ambition»: Παραμένει σε καραντίνα – «Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός» λέει ο Μαγιορκίνης
Ο 90χρονος «υποθέτω ότι ήταν άτομο που είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα», εκτιμά ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς ο νοροϊός είναι σπάνιο να προκαλέσει θάνατο - Πότε αναμένεται να λήξει η καραντίνα
Εξακολουθούν να βρίσκονται σε καραντίνα οι 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ambition», που έχει αγκυροβολήσει στο Μπροντό της Γαλλίας. Στο κρουαζιερόπλοιο επέβαινε ένας 90χρονος που πέθανε από νοροϊό, με αποτέλεσμα το ταξίδι αναψυχής της Ambassador Cruise Line που ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα νησιά Σέτλαντ με τελικό προορισμό την Ισπανία να εξελιχθεί σε υγειονομικό εφιάλτη.
Σαράντα οκτώ επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος εμφάνισαν έντονα συμπτώματα εμετού και διάρροιας, με την κορύφωση της έξαρσης να καταγράφεται τη Δευτέρα, όταν το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη. Ωστόσο, ο άτυχος ηλικιωμένος δεν είχε εμφανίσει συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, σημείωσε εκπρόσωπος της βρετανικής πλοιοκτήτριας εταιρεία, με τα ακριβή αίτια του θανάτου του να διερευνώνται.
Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πεθάνεις από νοροϊό. Ο 90χρονος «υποθέτω ότι ήταν άτομο που είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα», πρόσθεσε ο ίδιος.
«Χρειάζεται πλύσιμο χεριών, δεν σκοτώνεται από οινόπνευμα και τα κοινά αντισηπτικά» λέει ο Μαγιορκίνης
Ο καθηγητής εξήγησε ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά μεταδοτικό ιό και ήταν αναμενόμενο να οδηγήσει σε καραντίνα ολόκληρο το κρουαζιερόπλοιο.
«Απ’ ό,τι μαθαίνω πρόκειται για μια επιδημία νοροϊού, που είναι ένας ιός αρκετά διαδεδομένος καθώς έχουμε και στην Ελλάδα κάθε χρόνο πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας από αυτόν», ανέφερε ο καθηγητής.
Και πρόσθεσε: «Πρόκειται για έναν από τους ιούς οι οποίοι μεταδίδονται εξαιρετικά εύκολα, είναι πιθανώς ο πιο εύκολα μεταδιδόμενος ιός. Άμα μπει σε ένα μέρος, τους μολύνει σχεδόν όλους και όλοι τρέχουν με προβλήματα γαστρεντερίτιδας».
Νοροϊός: Μέτρα προφύλαξης
«Αυτές τις επιδημίες – κυρίως του νοροϊού – τις ξέρουμε πολλά χρόνια και συμβαίνουν πολύ συχνά. Εάν, για παράδειγμα, ακούσετε ότι εξελίσσεται κάποια γαστρεντερίτιδα σε κάποιο νησί κλπ. συνήθως είναι νοροϊός» τόνισε στη συνέχεια ενώ επισήμανε ότι τα κοινά αντισηπτικά δεν προλαμβάνουν τον νοροϊό.
«Χρειάζεται πλύσιμο χεριών, δεν σκοτώνεται από οινόπνευμα και τα κοινά αντισηπτικά», είπε και εκτίμησε ότι «η καραντίνα δεν θα κρατήσει πολλές μέρες γιατί η επώασή του νοροϊού είναι πολύ μικρή, δηλαδή το πολύ 48 ή 72 ώρες, οπότε σύντομα θα λυθεί και η καραντίνα».
Ο λόγος που τώρα ακούμε για τέτοια περιστατικά περισσότερο, εξήγησε ερωτηθείς σχετικά ο κ. Μαγιορκίνης, δεν είναι ούτε γιατί έχει πλέον αποδυναμωθεί το ανοσοποιητικό μας ούτε γιατί οι ιοί έχουν εξελιχθεί, αλλά επειδή «τώρα έχουμε αντανακλαστικά από την Covid».
