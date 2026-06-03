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Η AEGEAN επενδύει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 03 Ιουνίου 2026, 16:58

Η AEGEAN επενδύει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον

H εταιρεία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υπεύθυνης ανάπτυξης

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Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την AEGEAN, σε έναν κλάδο που εξελίσσεται διαρκώς με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και πρακτικές με ουσιαστικό αποτέλεσμα, η εταιρεία ενσωματώνει τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της, συνδυάζοντας την καινοτομία και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα με τη δέσμευση για ένα πιο υπεύθυνο μέλλον.

Νέα γενιά αεροσκαφών με μικρότερο αποτύπωμα

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική αυτή έχει η ανανέωση του στόλου της. Τα νέα αεροσκάφη Airbus A320neo και A321neo συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών CO₂ σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, ενώ τα νέα ATR που αντικαθιστούν τα Q400 προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλότερες εκπομπές. Η συνολική παραγγελία των 60 Airbus neo αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη επένδυση της AEGEAN σε πιο σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον αερομεταφορές.

«Πράσινες» υποδομές με σύγχρονη φιλοσοφία

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει δυναμικά και στις υποδομές της. Η νέα τεχνική βάση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ύψους 140 εκατ. ευρώ, αποτελεί το πρώτο «πράσινο» hangar στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη. Με περισσότερα από 5.000 φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή της, καλύπτει σημαντικό μέρος των ενεργειακών της αναγκών, ενισχύοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων.

Πρωτοπορία στα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα

Η AEGEAN συγκαταλέγεται επίσης στις πρώτες αεροπορικές εταιρείες που επένδυσαν στη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων SAF, ήδη πριν αυτά γίνουν υποχρεωτικά στην Ευρώπη. Το 2021 πραγματοποίησε την πρώτη πτήση με μείγμα SAF στην Ελλάδα και στη συνέχεια επέκτεινε σταδιακά τη χρήση τους σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

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Κυκλική οικονομία στην πράξη

Η περιβαλλοντική στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνει και δράσεις κυκλικής οικονομίας. Μέσα από προγράμματα ανακύκλωσης στολών και υλικών αεροσκαφών, αλλά και την κατάργηση πλαστικών μίας χρήσης στις πτήσεις, η AEGEAN μειώνει σταδιακά τα απόβλητα και ενισχύει τη βιώσιμη διαχείριση πόρων. Παράλληλα, σε συνεργασία με κοινωνικές επιχειρήσεις, δίνει νέα ζωή σε υλικά που επαναχρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων προϊόντων.

Oι άνθρωποι της AEGEAN στο πλευρό του περιβάλλοντος

Μέσα από την εθελοντική ομάδα εργαζομένων team AEGEAN, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς ακτών και δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της.

Με σταθερό βλέμμα στο μέλλον

Σε έναν κλάδο όπου η μετάβαση απαιτεί συνέπεια, καινοτομία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, η AEGEAN επιλέγει να προχωρά με σταθερά και ουσιαστικά βήματα. Από τον εκσυγχρονισμό του στόλου και τη χρήση βιώσιμων καυσίμων, έως την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της σε περιβαλλοντικές δράσεις, η εταιρεία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υπεύθυνης ανάπτυξης. Με επίκεντρο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου, συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τις αερομεταφορές και την κοινωνία συνολικά.

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