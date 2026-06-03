Γιάννης Παπαμιχαήλ: Πήρε εξιτήριο μετά από νοσηλεία 5 ημερών στο Ασκληπιείο της Βούλας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Τρίτη 2 Ιουνίου. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ εισήχθη πριν λίγες ημέρες στο νοσοκομείο.

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για λιποθυμικό επεισόδιο, ωστόσο ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο λόγος της εισαγωγής του ήταν προγραμματισμένες εξετάσεις.

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Τι συνέβη με την υγεία του

«Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για να κάνω τις ετήσιες εξετάσεις μου. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Λίγη ώρα νωρίτερα, έκανε ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη, στο Instagram αναφέροντας και πάλι πως η παραμονή του στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους, στα πλαίσια του ετήσιου τσεκ απ.

Ο Γιάννης είναι ευδιάθετος, σε εξαιρετική κατάσταση

Ο θεράπων ιατρός του Αιμίλιος Βουγιουκλάκης μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», την Τετάρτη 3 Ιουνίου είπε:

«Ο ασθενής Γιάννης Παπαμιχαήλ εξήλθε εχθές του νοσοκομείου νωρίς το απόγευμα, αφού όλες οι κλινικές, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις απέδειξαν τη σημαντική βελτίωση και την επαναφορά σε όλους τους φυσιολογικούς δείκτες.

Ως Αιμίλιος και με το γνώρισμα πλέον του ανθρώπου που έχουμε μεγαλώσει μαζί και ως στενότερος συγγενής, βέβαια μόνο χαρούμενος και ανακουφισμένος.

Είμαστε όλη η οικογένειά κοντά του. Είναι το καταφύγιο η οικογένεια πάντα σε κάθε δυσκολία. Ο Γιάννης είναι ευδιάθετος, σε εξαιρετική κατάσταση».