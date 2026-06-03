Άνδρας στην Τουρκία έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου χωρίς να το καταλάβει

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Οι τραπεζικοί λογαριασμοί ενός 32χρονου άνδρα ονόματι Αχμάντ Τζαχανγκάρντ Τακάλο από το Βαν, στην ανατολική Τουρκία, τέθηκαν υπό έλεγχο, αφού περίπου 1 τρισεκατομμύριο λίρες εμφανίστηκαν ξαφνικά χωρίς καμία εξήγηση.

Ο λογαριασμός του Τακάλο παρουσίαζε υπόλοιπο περίπου 21,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της αιφνιδιαστικής κατάθεσης – ένα ποσό που θα τον κατέτασσε μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου.

Ωστόσο, λόγω ενός αποκλεισμού που επέβαλε η τράπεζα, ο Τακάλο δεν έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς του για περίπου ένα μήνα, σύμφωνα με το Euronews.

Σύμφωνα με το NTV, ο Τακάλο, ο οποίος γεννήθηκε στο Αζερμπαϊτζάν και ζει στην Τουρκία για περίπου 10 χρόνια, πήγε στο υποκατάστημα της τράπεζάς του για να μάθει τι συνέβαινε, αφού δεν μπόρεσε να πληρώσει με την τραπεζική του κάρτα κατά τη διάρκεια αγορών σε σούπερ μάρκετ.

Η εξέταση των λογαριασμών του έδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέσιμο υπόλοιπο 999 δισεκατομμύρια 999 εκατομμύρια 999 χιλιάδες 999 λίρες και 99 κουρούσια.

Van’da yaşayan 32 yaşındaki Ahmad Jahangard Takalo, market alışverişinde kartı hata verince bankaya gitti ve hesabında 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 TL 99 kuruş olduğunu öğrendi. Yaklaşık 1 trilyon TL’lik bakiye, 21,8 milyar dolara denk geliyor. Bu tutarla Takalo, kağıt… pic.twitter.com/ZGMf5Ne0eb — Haber Report (@HaberReport) June 2, 2026

Ο Τακάλο δήλωσε ότι δεν είχε καμία πληροφορία για το πώς τα εν λόγω χρήματα κατέληξαν εκεί. Λόγω των έκτακτων περιστάσεων, οι λογαριασμοί του παγώθηκαν και τέθηκαν υπό έρευνα.

Μιλώντας στο NTV, ο Τακάλο είπε ότι είχε ζητήσει πληροφορίες από την τράπεζα, αλλά δεν του δόθηκε λεπτομερής εξήγηση, καθώς η εξέταση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Πρόσθεσε ότι είχε ρωτήσει ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη για την κατάστασή του και ότι οι απαντήσεις υποδείκνυαν ότι ένας προϋπολογισμός αυτού του μεγέθους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής ή για την αγορά σημαντικών ποσοτήτων χρυσού.