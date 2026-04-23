Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Διεθνής Οικονομία 23 Απριλίου 2026, 10:18

Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Ο πλούτος ενός μικρού αριθμού δισεκατομμυριούχων και εκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση.

Ο συνολικός αριθμός των δισεκατομμυριούχων σε όλο τον κόσμο έφτασε σε νέα ύψη, εν μέρει λόγω των αυξανόμενων αποτιμήσεων των τεχνολογικών εταιρειών. Ο συγκεκριμένος αριθμός θα μπορούσε να φτάσει σχεδόν τους 4.000 έως το 2031, σύμφωνα με στοιχεία, καθώς οι υπερπλούσιοι συσσωρεύουν πλούτο με επιταχυνόμενο ρυθμό.

Τα στοιχεία αυτά, μόνο θετικά δεν είναι για το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο κίνδυνος που κρύβεται πίσω από τους αριθμούς, είναι μεγάλος.

Οι νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές της ελεύθερης αγοράς δημιουργούν μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση πλούτου και εξουσίας στα χέρια λίγων, αφήνοντας την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού με ελάχιστα ή καθόλου μέσα για να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή και σχεδόν καμία εξουσία πάνω στο πεπρωμένο της, αναφέρει η τελευταία Παγκόσμια Έκθεση για την Ανισότητα του 2026.

Η συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια λίγων δεν είναι απλώς επιζήμια για την οικονομία της κάθε χώρας. Διαβρώνει τα πολιτεύματα. Όταν οι πλούσιοι με τα λεφτά τους μπορούν να αγοράσουν και να ελέγχουν το πολιτικό σύστημα, οι απλοί άνθρωποι δεν έχουν φωνή. Το αποτέλεσμα; Η δημαγωγία και η διαφθορά που βλέπουμε σήμερα.

Η τεχνολογία η αιτία της αύξησης των δισεκατομμυριούχων

Σύμφωνα με ανάλυση του μεσιτικού γραφείου Knight Frank, υπάρχουν πλέον 3.110 δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί κατά 25% τα επόμενα πέντε χρόνια, ανεβάζοντας το σύνολο στους 3.915.

Η τάξη των πολυεκατομμυριούχων επεκτείνεται επίσης ραγδαία, με τον αριθμό των ανθρώπων με περιουσία τουλάχιστον 30 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο να αυξάνεται από 162.191 το 2021 σε 713.626 σήμερα – μια αύξηση άνω του 300%, σύμφωνα με την Knight Frank.

Ο Λίαμ Μπέιλι, επικεφαλής έρευνας στο μεσιτικό γραφείο, δήλωσε στον Guardian, ότι ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων και των εκατομμυριούχων είχε «υπερτροφοδοτηθεί» από τα κέρδη από τον κόσμο της τεχνολογίας, ιδίως από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η ικανότητα κλιμάκωσης μιας επιχείρησης δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη», είπε. «Αυτό έχει συμβάλει στην ικανότητα να δημιουργούνται μεγάλες περιουσίες γρήγορα, ενισχυμένες από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη».

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αναμένεται να αυξηθεί με τον ταχύτερο ρυθμό στην πλούσια σε πετρέλαιο Σαουδική Αραβία , σύμφωνα με την έρευνα, υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό τους από 23 το 2026 σε 65 το 2031. Ο πληθυσμός των δισεκατομμυριούχων στην Πολωνία αναμένεται επίσης να υπερδιπλασιαστεί από 13 σε 29 κατά την ίδια περίοδο, με αύξηση 81% στη Σουηδία, από 32 σε 58.

Αυτό συμβαίνει καθώς το χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων του κόσμου συνεχίζει να διευρύνεται. Πέρυσι, η έκθεση για την Παγκόσμια Ανισότητα διαπίστωσε ότι λιγότεροι από 60.000 άνθρωποι – το 0,001% του παγκόσμιου πληθυσμού – ελέγχουν τρεις φορές περισσότερο πλούτο από ολόκληρο το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας.

Οι πλουσιότεροι αγοράζουν πολιτική επιρροή

Υπάρχουν αυξανόμενες εκκλήσεις προς τους παγκόσμιους ηγέτες να αυξήσουν τους φόρους στους υπερπλούσιους, εν μέσω ανησυχιών ότι οι πλουσιότεροι στην κοινωνία αγοράζουν επίσης πολιτική επιρροή.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Oxfam διαπίστωσε ότι πέρυσι δημιουργήθηκε αριθμός ρεκόρ δισεκατομμυριούχων , φτάνοντας το σύνολο πάνω από 3.000 για πρώτη φορά. Ανέφερε ότι οι δισεκατομμυριούχοι έχουν συνολικό πλούτο 18,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με καθαρή περιουσία 785,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους. Στη λίστα κατατάσσεται ο Λάρι Πέιτζ, ένας από τους ιδρυτές της Google, δεύτερος, με καθαρή περιουσία 272,5 δισεκατομμύρια δολάρια, και ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος , τρίτος, με καθαρή περιουσία 259 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Ρόρι Πεν, επικεφαλής του τμήματος ιδιωτικών γραφείων της Knight Frank, δήλωσε ότι η δημιουργία πλούτου αυξάνεται σε ένα «πιο σύνθετο παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο».

Είπε χαρακτηριστικά  ότι «οι υπερπλούσιοι γίνονται αισθητά πιο κινητικοί, ωστόσο η λίστα των αγορών όπου αισθάνονται πραγματικά άνετα να επενδύσουν ή να στεγάσουν τις οικογένειές τους έχει περιοριστεί».

Η Βόρεια Αμερική φιλοξενεί λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με την Knight Frank – ωστόσο, οι προβλέψεις της δείχνουν ότι θα ξεπεραστεί από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού έως το 2031. Μέχρι τότε, οι δισεκατομμυριούχοι από αυτήν την περιοχή αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 37,5% του συνόλου, σε σύγκριση με το 27,8% από τη Βόρεια Αμερική.

Η τελευταία έκθεση του ΟΗΕ

Προς το παρόν οι πλούσιοι πληρώνουν ένα δυσανάλογα μικρότερο μέρος του εισοδήματός τους σε φόρους από ό,τι τα φτωχότερα νοικοκυριά, σύμφωνα με την τελευταία Παγκόσμια Έκθεση για την Ανισότητα του 2026.

Η έκθεση που δημοσιεύεται κάθε τέσσερα χρόνια από το 2018 από το World Inequality Lab με έδρα το Παρίσι, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Σύμφωνα με την φετινή έκθεση, η ανισότητα πλούτου και εισοδήματος αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, με το πλουσιότερο 10% του παγκόσμιου πληθυσμού να κατέχει τα τρία τέταρτα του συνόλου του προσωπικού πλούτου και περισσότερο από το μισό (53%) του συνολικού εισοδήματος.

Σε όλες σχεδόν τις περιοχές του κόσμου, το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού είναι πλουσιότερο από το συνολικό 90%. Η ανισότητα πλούτου αυξάνεται περαιτέρω μέρα με τη μέρα, κυρίως λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης για να την σταματήσουν.

Η έκθεση σημειώνει ότι σήμερα το φτωχότερο 50% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει μόνο το 2% του συνολικού πλούτου και λιγότερο από το 10% του συνολικού εισοδήματος. Ένας μεγάλος αριθμός του φτωχότερου μισού, στην πραγματικότητα, δεν κατέχει τίποτα άλλο παρά χρέη και αγωνίζεται να βγάλει αρκετά χρήματα κάθε μέρα για να επιβιώσει.

Ο πλούτος ενός μικρού αριθμού δισεκατομμυριούχων και εκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου (ή της έλλειψης πλούτου) δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση.

Η έκθεση αναφέρει ότι 60.000 άνθρωποι (περίπου το 0,001% του παγκόσμιου πληθυσμού) ελέγχουν τρεις φορές περισσότερο πλούτο, περίπου το 6% του παγκόσμιου πλούτου, από ολόκληρο τον πλούτο που κατέχει το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού.

Φορολογήστε τους πλούσιους

Η έκθεση προτείνει παρόμοιες λύσεις με προηγούμενες εκθέσεις για το θέμα της ανισότητας. Η έκθεση ορίζει ότι οι παγκόσμιες ανισότητες μπορούν να μειωθούν με συνεχείς επενδύσεις στην εκπαίδευση και την υγεία και καλύτερη φορολόγηση των πλουσίων.

Σημειώνει ότι προς το παρόν οι πλούσιοι πληρώνουν ένα δυσανάλογα μικρότερο μέρος του εισοδήματός τους σε φόρους από ό,τι τα φτωχότερα νοικοκυριά. «Οι πραγματικοί συντελεστές φόρου εισοδήματος αυξάνονται σταθερά για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αλλά στη συνέχεια μειώνονται απότομα για τους δισεκατομμυριούχους και τους εκατοντεκατομμυριούχους».

Η έκθεση ζητά επείγουσα δράση, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων φόρων, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και ένας μικρός πρόσθετος φόρος 3% στους πλουσιότερους 100.000 ανθρώπους, για παράδειγμα, θα απέφερε αρκετά χρήματα για να καλυφθούν όλα τα έξοδα εκπαίδευσης στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Ωστόσο, σημειώνει την απουσία πολιτικής βούλησης για τη λήψη τέτοιων βασικών μέτρων λόγω «κατακερματισμού των εκλογικών σωμάτων, υποεκπροσώπησης των εργαζομένων και υπερβολικής επιρροής του πλούτου» στη χάραξη πολιτικής – τα μεγαλύτερα εμπόδια στην επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης.

Μέτρα στήριξης: Τι κερδίζουν ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και οφειλέτες

Vita.gr
Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Γιατί «παρατείναμε» την αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο - Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»

H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση από τη μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία

Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη
Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη

Τουρκία: Ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Απαγόρευση πρόσβασης στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών ψήφισε η Τουρκία

Μενίδι: «Να ανοίξουν τα στόματα» – Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα
«Να ανοίξουν τα στόματα» - Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του μικρού Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα

Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία
Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία

Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας
Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας

Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν αρκετά άτομα
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν αρκετά άτομα

Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ
Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, παρά το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, παρά το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

