Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Διεθνής Οικονομία 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:05

Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
Ο άνισος τρόπος με τον οποίο κατανέμεται ο πλούτος παραμένει ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα της Ευρώπης, με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2025 να αποκαλύπτουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών και κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Από τις μεγάλες οικονομίες, Γερμανία και Ιταλία εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πλούτου στο 10% του πληθυσμού

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το πλουσιότερο 5% των νοικοκυριών στην ευρωζώνη κατέχει σχεδόν το μισό του συνολικού καθαρού πλούτου, ενώ το κατώτερο πλουτοπαραγωγικό κλιμάκιο που αφορά στο 50% των νοικοκυριών περιορίζεται σε μόλις 5%.

Ο δείκτης Gini της UBS δείχνει ότι η Σουηδία καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο ανισότητας (0,75), ενώ η Σλοβακία το χαμηλότερο (0,38). Από τις μεγάλες οικονομίες, η Γερμανία και Ιταλία εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πλούτου στο 10% του πληθυσμού, με 60,5% και 60,3% αντιστοίχως. Η Ελλάδα βρίσκεται επάνω από τον μέσο όρο της κατάταξης (0,60).

Σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης στην κατανομή του πλούτου αποτελεί η ιδιοκατοίκηση, η οποία τείνει να μειώνει τις ανισότητες. Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές του Eurofound, χώρες με υψηλότερα επίπεδα ιδιοκατοίκησης παρουσιάζουν χαμηλότερη ανισότητα στον πλούτο, σε αντίθεση με εκείνες όπου άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι πιο διαδεδομένα.

Ευρώπη: Οι πρωταθλήτριες χώρες στην οικονομική ανισότητα

Η κατανομή του πλούτου αποτελεί έναν από τους σημαντικούς δείκτες ισότητας σε μια κοινωνία. Στην Ευρώπη, οι ανισότητες είναι εμφανείς στις περισσότερες χώρες, με την ψαλίδα μεταξύ πλούσιων και φτωχών να είναι τεράστια. Στις αρχές του 2025, το πλουσιότερο 5% στην ευρωζώνη κατείχε το 45% του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών.

Όπως αναφέρει το Euronews επικαλούμενο στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στο πρώτο τρίμηνο του 2025 το ανώτερο 10% των νοικοκυριών της ευρωζώνης κατείχε το 57,4% του συνολικού καθαρού πλούτου, ενώ το κορυφαίο 5% μόνο του κατείχε το 44,5%. Αντίθετα, το χαμηλότερο 50% των νοικοκυριών κατείχε μόλις περίπου 5% του ευρωπαϊκού πλούτου.

Η Έκθεση Παγκόσμιου Πλούτου της UBS για το 2025 αποκαλύπτει τον δείκτη Gini της ανισότητας πλούτου στην Ευρώπη, η οποία αναπαριστάται με έναν αριθμό μεταξύ 0 και 1 (όσο υψηλότερη η τιμή τόσο μεγαλύτερη η ανισότητα, ενώ η τιμή 0 αντιπροσωπεύει την απόλυτη ισότητα).

Σύμφωνα με την έκθεση, η Σουηδία καταγράφει τη μεγαλύτερη ανισότητα πλούτου με δείκτη Gini 0,75, ενώ η Σλοβακία τη χαμηλότερη με 0,38. Η ανισότητα πλούτου καταγράφεται υψηλή και στην Τουρκία (0,73), στην Κύπρο και στην Τσεχία (0,72), και στη Λετονία (0,70). Από την άλλη πλευρά, την καλύτερη εικόνα μετά τη Σλοβακία με δείκτη κάτω του 5 έχουν το Βέλγιο (0,47) και η Μάλτα (0,48).

Οι πέντε μεγαλύτερες οικονομίες

Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, η Γερμανία έχει το υψηλότερο επίπεδο ανισότητας πλούτου με 0,68, ενώ οι άλλες χώρες είναι χαμηλότερα και πιο κοντά μεταξύ τους: η Ισπανία (0,56) ακολουθείται από την Ιταλία (0,57), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,58) και τη Γαλλία (0,59).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η Σουηδία (0,75) που αν και περιγράφεται συχνά ως πρότυπο κοινωνικής ισότητας σε πολλούς τομείς, η κατανομή του πλούτου της είναι από τις πιο άνισες στην Ευρώπη.

Η δρ. Lisa Pelling, επικεφαλής του think tank Arena Idé στη Στοκχόλμη, το απέδωσε μεταξύ άλλων στην κατάργηση πολλών φόρων επάνω στον πλούτο τις τελευταίες δεκαετίες. Η Σουηδία δεν έχει επίσης φόρο κληρονομιάς, δωρεάς ή περιουσίας.

Επισημαίνοντας τους πολύ χαμηλούς φόρους στις εταιρείες, η Pelling εξήγησε ότι αυτό δημιουργεί πολλές «δυνατότητες για τους πλούσιους να γίνουν ακόμη πλουσιότεροι».

Το 5% της μερίδας του λέοντος

Τα μερίδια πλούτου του πλουσιότερου 5% του πληθυσμού είναι ένας ακόμη καλός δείκτης κατανομής πλούτου. Σε 20 χώρες, το μερίδιο αυτό κυμαινόταν από 30,8% στη Μάλτα έως 54% στη Λετονία το πρώτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Τα χαμηλότερα επίπεδα ανισότητας πλούτου παρουσιάζουν μεταξύ άλλων και η Κύπρος (31,4%), οι Κάτω Χώρες (32,8%) και η Σλοβακία (34,4%). Αντιθέτως, μετά τη Λετονία, η Αυστρία (53,1%) και η Λιθουανία (51,7%) έχουν τα υψηλότερα ποσοστά, με το ανώτερο 5% να κατέχει περισσότερο από το μισό του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών.

Οι κατατάξεις είναι παρόμοιες για το πλουσιότερο 10% των κοινωνιών, με μικρές μόνο αλλαγές, κυμαινόμενες από 42,7% στη Μάλτα έως 64% στη Λετονία και την Αυστρία. Το μερίδιο του ανώτερου 10% βρίσκεται κάτω από 50% στη Σλοβακία (44,1%), την Κύπρο (44,8%), την Ελλάδα (45,4%), τις Κάτω Χώρες (46,2%) και την Ιρλανδία (48,6%).

Εκτός από τη Λετονία και την Αυστρία, η Γερμανία (60,5%) και η Ιταλία (60,3%) είναι οι άλλες δύο χώρες όπου το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κατέχει επίσης πάνω από το 60% του καθαρού πλούτου. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε Γαλλία και Ισπανία είναι 54,8% και 53,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά στον παγκόσμιο πλούτο,  σύμφωνα με την Έκθεση Πλούτου 2025 της UBS, τo 54% ελέγχουν από κοινού οι ΗΠΑ και η Κίνα, με το μερίδιο της Ελλάδας να διαμορφώνεται στο 0,20%.

Οι ΗΠΑ κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο με 34,7% (150,9 τρισ. ευρώ), ακολουθούμενες από την Κίνα με 19,4% (84,2 τρισ. ευρώ). Η Ιαπωνία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 4,5% (19,7 τρισ. ευρώ). Η Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας – κατέχει το 22,3% του παγκόσμιου προσωπικού πλούτου.

Economy
Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

Επιτόκια: Στην πολιτική του «παγώματος» φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ – Τι εκτιμούν οι αγορές
Οι προοπτικές 12.09.25

Στην πολιτική του παγώματος των επιτοκίων φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ - Τι εκτιμούν οι αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική της να μην αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στην ΕΕ;
Επιστροφή στα θρανία 11.09.25

Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στα νοικοκυριά της Ευρώπης;

Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα έξοδα εκπαίδευσης, ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε ολόκληρη την ΕΕ μειώνονται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Πρότζεκτ GSI 08.09.25

Τρικυμία για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
